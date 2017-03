Muž zbil přítele své matky, který na následky zranění zemřel. Odpykat si má 12 let ve vězení

před 50 minutami

Dvanáct let ve vězení si má odpykat Patrik Ryšánek, který před třemi lety ve Studnicích na Vyškovsku zbil muže, který následně zemřel. Trest 15 měsíců podmíněně odložených na 30 měsíců dostal také jeho otec, který se události účastnil. Oba muži ale vinu popírají. Obhajoba poukazovala na údajně laxní přístup policistů, kteří dostatečně neohledali místo činu.

Brno - Krajský soud v Brně za loupež a napadení poslal na 12 let do vězení třicetiletého Patrika Ryšánka. Před dvěma lety ve Studnicích na Vyškovsku při zbil přítele své matky, muž následně zemřel. Trest 15 měsíců podmíněně odložených na 30 měsíců dostal také jeho otec, pětapadesátiletý Miloslav Ryšánek, který se události účastnil. Oba vinu popírají. Rozsudek není pravomocný, obžalovaní se odvolali.

Případ se stal v říjnu 2014. Podle obžaloby do domu Ryšánkovy matky, kde muž pobýval, nejdříve přišel Patrik a na muže zaútočil. Opakovaně jím smýkal po místnosti, klečel mu na hrudníku a bil ho. Potom dorazil i Miloslav, který muže pěstí uhodil do tváře, uvedla obžaloba. "Chtěli získat peníze a zamezit tou, aby je utratil poškozený, jak uvedli v přípravném řízení," řekla státní zástupkyně Ludmila Doležalová.

Obžaloba uvádí, že Patrik Ryšánek vzal lano, muži ho přehodil přes hrdlo a začal ho škrtit. Když z domu oba obžalovaní odcházeli odcházeli, muž prý ležel na chodbě a něco mumlal. Ráno ho našli kolemjdoucí mrtvého v příkopě před domem.

Z posudku vyplynulo, že muž utrpěl údery do hlavy a obličeje, včetně nosu a úst, poranění krku a zlomeniny tří žeber. "Poranění krku se mohlo stát i utažením provazu, mohlo nastat rdoušení s velkým tlakem intenzity. Nelze vyloučit ani údery do krku, také do hrudi, podlitiny se překrývají," uvedl znalec z oboru soudního lékařství Michal Zelený.

Podle Miloslava Ryšánka se žádné násilí nestalo. "Patrik měl informace, že jsou v domu nějaké sexuální orgie, či co, tak tam z restaurace vyrazil. Já šel hned za ním, to bylo jen pár minut. On (poškozený) byl opilý, motal se tam, my jsme ho táhli do schodů. Asi jsem ho udeřil, abych ho popohnal. Pak jsme ho tam nechali, ať se vzpamatuje," řekl novinářům před jednací síní Ryšánek starší.

Obhajoba poukazovala na údajně laxní přístup policistů, kteří dostatečně neohledali místo činu. Do domu po Miloslavovi dorazili i další lidé, kteří u soudu svědčili. Podle obhajoby se nenašly žádné přímé stopy, které by z násilí oba muže usvědčovaly. Ohajoba považuje za možné, že se násilí na muži dopustil po odchodu Ryšánků někdo další. Výpověď Patrika Ryšánka na policii, kde se k bití muže přiznal, obhajoba označila za vynucenou.

Krajský soud loni v srpnu poslal Patrika Ryšánka do vězení na 10,5 roku, jeho otec dostal 12 měsíců ve vězení s podmíněným odkladem na dva roky. Proti rozsudku se odvolali oba muži i státní zástupce. Olomoucký vrchní soud rozsudek zrušil a případ vrátil k projednání zpět ke krajskému soudu.

autor: ČTK