Soud zprostil Jiřího Večeře obžaloby z organizování dvou vražd v polovině 90. let

před 30 minutami

Soud definitivně zprostil obžaloby Jiřího Večeře z přípravy dvou vražd v roce 1995. Večeře policie zadržela v dubnu 2015 v Olomouckém kraji. Bylo to měsíc před tím, než by vraždy Kovaříka a Blažíčka byly promlčeny. Na jeho obvinění se podílel tým Tempus, který vyšetřuje letité neobjasněné kauzy. Podle soudu ale proti Večeřovi chybí důkazy.

Olomouc - Olomoucký vrchní soud definitivně zprostil obžaloby pětapadesátiletého Jiřího Večeře z organizování dvou vražd z roku 1995. Stejný verdikt už loni v červnu vynesl zlínský krajský soud, proti kterému se však odvolal žalobce. Vrchní soud jeho odvolání zamítl, podle něj pro vinu obžalovaného chybí důkazy. Podnikatelé byli zavražděni několik dní po sobě v květnu 1995, Večeř byl zatčen měsíc před promlčením činů. Svou vinu po celou dobu popíral.

Obžaloba se týká vraždy zlínského obchodníka s lehkými topnými oleji Miroslava Kovaříka, který zemřel 12. května 1995 při explozi auta s nastraženou náloží. Výbuch muži utrhl ruce i nohy, zemřel okamžitě. Večeř podle obžaloby zajistil účast neznámého člověka nebo lidí a nástražný výbušný systém, který byl ve voze instalován. Druhý muž byl zavražděn o několik dní později, šlo o podnikatele Františka Blažíčka, který byl zastřelen v domě v Uherském Hradišti. Podle obžaloby Večeř zajistil střelce, jemuž dal pokyn k Blažíčkově vraždě. Podle státní zástupkyně byly v obou případech motivem Večeře dluhy.

Večeře policie zadržela v dubnu 2015 v Olomouckém kraji. Bylo to měsíc před tím, než by vraždy Kovaříka a Blažíčka byly promlčeny. Na jeho obvinění se podílel tým Tempus, který vyšetřuje letité neobjasněné kauzy. Za vraždy, z jejichž organizace byl dnes definitivně obžaloby zproštěn, Večeřovi hrozilo podle starého trestního zákona až 15 let, případně výjimečný trest až 25 let nebo doživotí.

autor: ČTK