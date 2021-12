Musíme většině lidí věřit, tvrdí premiér Fiala o epidemii. Rozvolňování ale nechystá

Nová vláda Petra Fialy může začít naplno pracovat. Premiér v sobotu odpoledne ukončil uvádění většiny členů svého kabinetu do funkcí.

Rozdíl mezi bývalým premiérem Andrejem Babišem (ANO) a jeho nástupcem Petrem Fialou (ODS)byl zřetelný hned po několika hodinách od vystřídání vlád. Zatímco Babiš v pátek v sídle vlády mluvil o nutnosti prodloužit nouzový stav (končí 26. prosince), Fiala na stejném místě v sobotu obhajoval rozhodnutí nouzový stav neprodlužovat.

"Odmítám dělat takovou politiku, která bude založená apriori na nedůvěře k lidem. To k ničemu dobrému nemůže vést," prohlásil Fiala. Tvrdí, že tam, kde bude třeba, přijme jeho vláda rázná protiepidemická opatření, občanům chce ale důvěřovat.

V rámci aktuálního zpravodajství @Aktualnecz přináším čerstvá slova premiéra Petra Fialy na aktuální téma covidu… “Odmítám dělat politiku, která je apriori založená na nedůvěře k lidem. To by byl náš život peklem. My jsme tady vládou pro lidi, kteří jsou hrdými občany.” pic.twitter.com/tcEBL7Nc8e — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) December 18, 2021

"Lidé už mají zkušenost s covidem. Ví, kolika vlnami jsme prošli, ví, jak tato nemoc funguje, jak je nebezpečná. Věřím, že naprostá většina lidí se bude chovat odpovědně. Taková důvěra podle mě je na straně vlády povinností," opakuje Fiala.

Odmítl ale, že by neprodloužení nouzového stavu znamenalo jakékoliv rozvolňování opatření. Podpořil ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, který chce omezit otevření obchodů na Štědrý den a Boží hod. Podle Fialy je něco takového možné.

Situace v Česku se zatím zlepšuje, v pátek testy odhalily 8963 nových případů koronaviru, což je nejméně ve všední den od 4. listopadu. Denní počty nových případů klesají v mezitýdenním srovnání více než 14 dní. Dál klesá i počet hospitalizovaných, v pátek vyžadovalo nemocniční péči 5 266 pacientů, z nichž bylo 889 bylo v těžkém stavu.

"Covid není za námi, nikdo si nemůže myslet, že když s ním chce vláda bojovat jinými právními nástroji než tím krajním, což je nouzový stav, že máme vyhráno. Je na nás všech, jak si s tím poradíme," varoval premiér.

Odborníci podle něj upozorňují na další případy výskytu nakažlivější varianty koronaviru omikron. "Velmi pečlivě sledujeme situaci v zahraničí, sledujeme vývoj varianty omikron, mluvíme s odborníky. Jsme připraveni včas jednat, pokud by se ukázalo, že (…) je nejenom z hlediska šíření velmi agresivní, ale že přináší i vážné zdravotní komplikace," sdělil Fiala.

Podle něj budou k dispozici minimálně data z Velké Británie, a to v průběhu deseti dnů. "Budeme mít čas na to, abychom tomu přizpůsobili naši politiku. Musíme být velmi opatrní. Vidíme v zahraničí, že se šíří nové varianty a není bohužel vyloučeno, že se to může dotknout i nás," řekl Fiala v reakci na dotaz Aktuálně.cz, zda se neobává zhoršení situace v Česku, jestliže vláda neprodlouží nouzový stav.

Velké výzvy před námi

Ke složitému vyjednávání s prezidentem Zemanem o sestavení nové vlády se premiér již nechtěl vracet, při sobotním uvedení do funkce ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) ale neskrýval radost.

"Jsem rád, že i toto ministerstvo, a právě toto ministerstvo, bude mít od prvního dne fungování plnohodnotného ministra zahraničí," uvedl Fiala, který se téměř do poslední chvíle snažil přesvědčit prezidenta Miloše Zemana, aby změnil svůj původně odmítavý postoj Lipavského nejmenovat. To se mu nakonec podařilo.

"Pokládám to za důležité, protože zahraniční politika je důležitá pro Českou republiku," řekl premiér. Podle něj Česko čeká řada výzev, hlavně blížící se předsednictví Evropské unii v druhé polovině roku 2022. "Na to všechno potřebujeme v čele resortu člověka, který zahraniční politice rozumí, který má dostatek elánu, energie a kompetencí, aby mohl dobře reprezentovat Českou republiku. A to pan Lipavský určitě je," vysvětloval Fiala v Černínském paláci.

Zahraniční politika země podle něj musí být zároveň kontinuální a nesmí se do ní příliš promítat změny na politické scéně. "Potřebujeme, abychom byli v zahraničí dobře reprezentováni, je tady spousta lidí, kteří dělají zahraniční politiku a diplomacii mimořádně profesionálně. Na nich je potřeba stavět a dál to rozvíjet," prohlásil předseda vlády.

Kontinuita musí pokračovat

Během sobotního vládního "kolečka" zamířil mimo jiné i na ministerstvo školství, které dobře zná. V letech 2012-13 byl ministrem školství ve vládě tehdejšího předsedy ODS a premiéra Petra Nečase. Poté byl stranickým expertem na tuto problematiku.

Do funkce šéfa resortu školství nyní uvedl místopředsedu STAN Petra Gazdíka. A opět připomínal kontinuitu - končícímu ministru školství Plagovi poděkoval za dialog, který vedl s opozicí. Ten navíc z úřadu neodchází, Gazdík si ho vybral za politického náměstka. Premiér se navíc zavázal, že chce udržet platy učitelů minimálně na 130 procentech průměrné mzdy.

