Ministryně obrany je poslankyní i radní. V době války by si měla vybrat, říká opozice

Ministryně obrany a poslankyně ODS Jana Černochová se na pondělním ustavujícím zastupitelstvu Prahy 2 stala neuvolněnou, tedy neplacenou radní pro školství. Opoziční zastupitelé této městské části kritizují, že v době ruské invaze na Ukrajině se nebude plně věnovat jen jedné činnosti. Černochová oponuje, že všechny tři funkce zastává už od prosince a zvládá je.

Jana Černochová byla starostkou Prahy 2 nepřetržitě od roku 2012. Vloni v prosinci, když se stala ministryní obrany ve vládě Petra Fialy, přenechala vedení radnice stranické kolegyni Alexandře Udženiji. Ponechala si alespoň pozici neplacené radní pro školství. Touto agendou se zabývala již z pozice starostky. V pondělí ji nově vzniklé zastupitelstvo městské části Praha 2 do funkce radní znovu zvolilo.

Černochová je ještě k tomu poslankyní. Zvládat všechny tři funkce najednou však podle ní problém nebude. "Zvládám to již deset měsíců. Žádná změna nenastala," reagovala pro Aktuálně.cz.

Ve stejném duchu se obhajovala na pondělním jednání zastupitelstva, když se volilo složení rady pro příští čtyři roky. "Za 24 let, co jsem zastupitelkou městské části Praha 2, jsem chyběla na jednom jediném zasedání, a to tehdy, když jsem měla oboustranný zápal plic, ležela jsem ve čtyřicítkách horečkách a kolegové mi řekli, že opravdu musím zůstat doma," upozornila.

Černochová navíc věří, že pro městskou část je jedině prospěšné, když je členkou vlády a může problémy z komunální politiky řešit přímo s ministry.

Zástupci sdružení Praha 2 sobě a Pirátů, kteří skončili v opozici, se ale obávají, že ministryně bude jeden resort na úkor druhého zanedbávat. Také jim vadí, že v jejich městské části nebude radní, který se školství bude věnovat naplno.

"V Praze 2 je skutečně nutné, aby se školství věnoval někdo stoprocentně," poznamenal v pondělí Lukáš Teklý z Prahy 2 sobě. A přítomným zastupitelům položil řečnickou otázku: "Nepřáli bychom si, aby se ministryně obrany a poslankyně v době války mohla stoprocentně věnovat této činnosti a nemuseli jsme ji zatěžovat prací pro školství a pro naše děti na Praze 2?"

Podobně se vyjádřila i lídryně pirátské kandidátky Magdalena Valdmanová. "Je tu jiná situace, je tu válka a vy jste ministryně a já bych si jako občanka přála, abyste se tomu věnovala na 100 procent a zároveň aby se někdo na Praze 2 věnoval na 100 procent školství."

Starostkou zůstane Udženija

Černochová opozici poděkovala za starostlivost. Podle ní to ale voličům nevadí, když o jejích funkcích věděli, a stejně ji svůj hlas dali. V zářijových volbách získala v Praze 2 nejvíc preferenčních hlasů ze všech. Také tvrdí, že se ředitelů škol ptala na názor, zda by měla jako radní pokračovat, a i jejich názor ji přesvědčil, že ano.

Za jednu z největších výzev, které bude muset řešit, považuje zapojení ukrajinských dětí do škol. Stávající kapacity jsou téměř plné, Černochová je proto plánuje rozšířit. Na druhou stranu vyzdvihla dobrou úroveň škol, což je podle ní dalším důkazem, že práci odvádí, jak má.

Post starosty ve druhé městské části obhájila Alexandra Udženija. Koalici tvoří Společně pro Prahu, složená z ODS a TOP 09, a ANO. Mají 18 mandátů z 35. V devítičlenné radě získalo ANO dvě křesla, zbytek si rozdělí občanští demokraté s TOP 09. V opozici bude Praha 2 sobě, která skončila ve volbách druhá, Piráti, STAN a hnutí SPD pro Prahu 2 s podporou Trikolory a nezávislých.

Udženija bude mít v radě na starosti sociální oblast a zdravotnictví, Jan Korseska (ODS) finance, investice a majetek, Jan Recman (ODS) životní prostředí, výstavbu a územní rozvoj, Michal Zuna (TOP 09) bezpečnost a sport, Tomáš Halva (TOP 09) dopravu a podporu podnikání, Jaroslav Šolc (ODS) kulturu, Jan Kolář (ANO) informatiku a volnočasové aktivity, Jitka Urbánková (ANO) bytovou politiku.

VIDEO: V hodnotě majetku, který byl ze strany ministerstva obrany odeslán, už jsme na částce kolem jedné miliardy, říká Černochová