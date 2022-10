V USA se poprvé naostro jedná o koupi stíhaček F-35. Češi chtějí zapojit svůj průmysl

Zástupci české vlády vedou první ostré jednání s americkou stranou o možném nákupu víceúčelových bojových letounů F-35. Tento týden probíhá přímo ve Spojených státech. Zmíněné stroje páté generace se mají stát hlavní silou českého letectva. Nejpozději na podzim příštího roku bude jasno, zda je Česko koupí. Součástí letového parku by se staly za další čtyři roky.

Vláda Petra Fialy se 20. července usnesla, že budoucností českého letectva jsou stroje páté generace. Nejmodernějším sériově vyráběným z nich je americký F-35 Lightning II. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) dostala stejného dne úkol, aby postavila tým k jednání o pořízení letounů. V srpnu skupina vznikla, tento týden už jedná v Americe.

"Půjde o první seznamovací jednání českého vyjednávacího týmu s expertními týmy americké strany, které se bude primárně týkat parametrů pořízení a provozu letounů F35," řekla Aktuálně.cz mluvčí ministerstva obrany Simona Cigánková. Podle informací Aktuálně.cz je vyjednávací tým v USA nejpozději od středy a setrvá tam nejméně do pátku.

Jednou z hlavních snah české strany je otevřít debatu, zda a do jaké míry by se mohl do transakce zapojit tuzemský průmysl. Český tým je složený z představitelů resortů obrany, zahraničí a financí. Za obranu jako klíčové ministerstvo vedou jednání náměstek pro obrannou politiku a strategie Jan Jireš a náměstkyně pro ekonomiku Blanka Cupáková.

Na začátku byl klíčový dopis

"Věříme, že F-35 poskytuje jedinečné schopnosti a interoperabilitu pro posílení bezpečnosti České republiky a NATO na další desetiletí. Těšíme se na další diskuse o tomto potenciálním nákupu s našimi českými protějšky," sdělil k tomu Aktuálně.cz tiskový atašé amerického velvyslanectví v Praze Griffin Rozzel.

Na začátku probíhajícího vyjednávání na americké půdě byl takzvaný Dopis s žádostí o nabídku, jejž ministerstvo obrany předalo Američanům 3. října. Nejde o závazný požadavek, resort tím však vyjádřil seriózní zájem o koupi letounů F-35 jednat. Bez něj by se rozhovory nemohly odehrát.

"Jsme rádi, že Ministerstvo obrany ČR předložilo nezávaznou žádost o 24 stíhaček F-35 Lightning II, které mají sloužit jako budoucí stíhací letoun České republiky. Pro uskutečnění zahraniční vojenské transakce jde o důležitý krok," poznamenal atašé Rozzell.

Ministryně obrany Černochová má vládu informovat o základních bodech vznikající dohody nejpozději 1. října příštího roku. Na základě jejího dobrozdání kabinet rozhodne, zda F-35 pořídí. Cena jednoho se pohybuje kolem 80 milionů dolarů, což je v přepočtu zhruba dvě miliardy korun. Náklady na provoz všech 24 letounů podle odhadů činí kolem šesti miliard korun ročně.

Pronájem gripenů končí v roce 2027

Úkolem českých leteckých sil je bránit vzdušný prostor Česka a plnit spojenecké úkoly v rámci NATO. Čeští letci opakovaně střežili nebe nad Pobaltím. K tomu mají k dispozici čtrnáct letounů JAS-39 Gripen, jejichž pronájem od Švédska končí v roce 2027. V ideálním případě by je měly nahradit právě americké letouny F-35.

"Naše rozhodnutí pro tuto volbu vychází z analýzy armády, která jasně říká, že jen nejmodernější stroje páté generace mohou obstát i na bojištích budoucnosti," řekla v červenci ministryně Černochová. Podle zmíněné expertizy stroje čtyřapůlté generace, kam se řadí třeba gripeny, nebudou po roce 2040 na plnění potřebných úkolů stačit.

Vojáci upozornili, že ozbrojený střet v té době se bude sestávat z nasazení konvenčních zbraní, informačních operací v kybernetickém prostoru a také působení ve vesmíru, na což jsou stavěné právě letouny páté generace. V operačním nasazení se mají F-35 osvědčit ještě daleko po roce 2050.

"Jde o létající velitelské středisko představující kombinaci stíhacího letounu, prvku protivzdušné obrany, špičkového výzvědného a komunikačního pracoviště a zároveň je součástí široké sítě internetu strojů včetně bezpilotních prostředků, a tudíž dokáže provádět i úkoly, které jsou zcela mimo možnosti současných strojů," řekl o F-35 velitel české armády Karel Řehka.

Páteřní letoun NATO

Letoun F-35 Lightning II vyrábí americká vojensko-technologická firma Lockheed Martin, poprvé vzlétl v prosinci 2006. Roku 2015 se stal součástí výzbroje americké námořní pěchoty, v průběhu dalších čtyř let ho do své ozbrojené výbavy zařadily také tamní námořnictvo a vzdušné síly. K červenci letošního roku se vyrobilo 820 těchto strojů.

"Disponují technologií stealth, takže prakticky nejsou vidět na radaru. Používají zbraňové systémy na velmi velkou vzdálenost. Zároveň mají tolik senzorů na palubě, že jsou létajícími senzory samy o sobě. Díky tomu dokážou zmapovat dění ve vzduchu i na zemi s obrovským předstihem na stovky kilometrů daleko," řekl už dříve Aktuálně.cz zástupce velitele 21. křídla taktického letectva v Čáslavi Pavel Pavlík.

F-35 se už zavádí do letectva NATO coby páteřní letoun. Letectvo aliance v současnosti čítá stovku těchto strojů, do roku 2030 jich má být nejméně 450. "To je ohromná síla. Kdybych byl nepřítelem NATO nebo Evropy, opravdu bych z toho neměl radost," řekl loni v červnu na půdě amerického think-tanku Atlantické fórum šéf evropského velitelství NATO Tod Wolters.

