Ministr spravedlnosti Kněžínek: Žaloba na prezidenta Zemana nemá šanci uspět

před 42 minutami

Připravovaná žaloba na prezidenta Miloše Zemana za hrubé porušení ústavy nemá podle Jana Kněžínka (za ANO) šanci na úspěch. Ministr spravedlnosti si myslí, že v Parlamentu nezíská dost hlasů pro to, aby mohla být podána. Řekl to v nedělním pořadu Partie na televizi Prima. Impulzem pro žalobu bylo zasahování Hradu do justice.

Žalobu na prezidenta připravuje senátorský Klub pro liberální demokracii - Senátor 21 (SEN 21). Impulzem k tomuto kroku byly podle předsedy klubu Václava Lásky zásahy prezidenta a zaměstnanců Hradu do justice. "Úprava v ústavě po zavedení přímé volby prezidenta je tak přísná, že nevidím prostor pro to, že by ta ústavní žaloba mohla být podána. Protože musí být dosaženo ústavní většiny jak v Senátu, tak v Poslanecké sněmovně," řekl Kněžínek. K přijetí návrhu žaloby na prezidenta je třeba souhlas třípětinové většiny senátorů přítomných na dané schůzi, což je 49 v případě účasti všech 81 členů horní komory. Podání žaloby by pak musely schválit ještě nejméně tři pětiny všech poslanců, tedy minimálně 120 členů dolní komory. Žalobu by projednával Ústavní soud. Vztah Hradu k justici se začal veřejně probírat v uplynulých týdnech, kdy týdeník Respekt napsal, že kancléř Vratislav Mynář opakovaně kontaktoval soudce ve věcech, které se týkají Hradu a prezidenta. Mynář kontakty později potvrdil, nevidí na nich nic špatného. Zeman poté uvedl, že Mynář jednal se soudci z jeho pověření. Michálek: Zeman se leckdy pohybuje na hraně ústavy Láska minulý týden podal na kancléře trestní oznámení, protože se podle něj opakovaně dopustil zasahování do nezávislosti soudu. Tento týden pak senátorský Klub pro liberální demokracii - Senátor 21 oznámil, že připraví text žaloby na prezidenta za hrubé porušení ústavy. Žaloba na Zemana nemá šanci, sněmovna je prohradní, říká ústavní právník Kysela číst článek Senátorské kluby mají ale na žalobu rozdílné názory. Zatímco třeba klub KDU-ČSL a nezávislých ho uvítal, ODS nevidí šanci na úspěch. Podle předsedy poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka se Zeman pohybuje leckdy na hraně ústavy. "Leckdy svým kreativním výkladem ústavy i trošku za hranou ústavy," řekl Michálek na Primě. Je podle něj ale otázka, zda to dosahuje intenzity závažného porušení ústavy. Piráti se rozhodnou, zda žalobu podpoří až podle toho, jak bude vypadat její konkrétní text, dodal. Žalobou pro hrubé porušení ústavy pohrozili senátoři Zemanovi už předloni, a to kvůli jeho váhání s odvoláním Andreje Babiše (ANO) z funkce ministra financí v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo. Video: Václav Láska komentuje žalobu na Miloše Zemana Chceme precizně popsat asi 20 Zemanových skutků, je to jeho zasahování do justice, vztahy k BIS nebo vydání Nikulina do USA, žaloba má smysl | Video: DVTV, Daniela Drtinová | 16:21