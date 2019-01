Mynář stáhl žalobu kvůli neobdržené prověrce. Soudci nejsou nezávislí, zdůvodnil to

Hradní kancléř Vratislav Mynář stáhl správní žalobu, v níž si stěžoval na to, že mu Národní bezpečnostní úřad odmítl dát prověrku. Na Městském soudu v Praze ležela žaloba tři roky. Jednání mělo začít v pondělí. Podle Mynáře však nejsou soudci nezávislí a je předem jasné, jak by soud skončil. Konkrétně jmenoval soudce Štěpána Výborného a Jana Kratochvíla. Předseda městského soudu Libor Vávra tuto kritiku odmítl.

"V současné atmosféře jsou vážné pochybnosti o spravedlivém procesu v tomto případě," řekl mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Kancléřova stávající prověrka na stupeň vyhrazené je podle prezidenta dostačující. "Příběh prověrky považujeme za ukončený a uzavřený," řekl s tím, že Mynář zůstává s důvěrou prezidenta ve funkci kancléře.

Mluvčí v souvislosti s pochybnostmi o nezávislosti soudců jmenoval Štěpána Výborného a Jana Kratochvíla - soudce městského soudu, kteří jsou podle něj členy senátu, jež měl ve věci kancléře rozhodovat.

"Spojili svoji profesní minulost s osobami, které vůči panu kancléři aktivně vystupovali a vystupují. Štěpán Výborný byl asistentem doktora Vojtěcha Šimíčka. Jan Kratochvíl působil v minulosti jako asistent poslance KDU-ČSL Ludvíka Hovorky, který rovněž vystupoval ve veřejně dostupných pramenech proti vedoucímu kanceláře prezidenta republiky v souvislosti s bezpečnostní prověrkou. Za této situace má vedoucí kanceláře prezidenta republiky pan Vratislav Mynář pochybnosti, že by v jeho věci mohlo být řádně rozhodnuto," vysvětlil Ovčáček.

"I v případě, že by došlo k pozitivnímu výroku a rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu bylo zrušeno, tak v atmosféře, která byla vyvolána, by nepochybně docházelo k dalším a dalším spekulacím, zdali toto rozhodnutí ve prospěch pana kancléře bylo učiněno na základě nestranné a nezávislé úvahy soudu," doplnil další důvod pro stažení žaloby Ovčáček.

Třetím důvodem je pak podle něj to, že v případě negativního rozhodnutí by jediným opravným prostředkem byla kasační stížnost, o které může rozhodovat pouze Nejvyšší správní soud. "Vzhledem k veřejným vyjádřením jeho bývalého předsedy Josefa Baxy nemůže pan kancléř očekávat, že by rozhodování Nejvyššího správního soudu nebylo zatíženo jeho stanoviskem, a proto fakticky nemůže využít tohoto jediného opravného prostředku," doplnil Ovčáček.

Šéf městského soudu: Svým podřízeným naprosto důvěřuji

Předseda pražského městského soudu Libor Vávra se za své soudce postavil a pochybnosti o jejich nestrannosti ostře odmítl. "Já těm soudcům naprosto důvěřuji a jsem přesvědčený, že by rozhodli naprosto nestranně podle svého nejlepšího svědomí a vědomí. Tím to pro mě končí," řekl Vávra Aktuálně.cz.

Mynář a prověrka Hradní kancléř Vratislav Mynář o prověrku požádal koncem roku 2013, ale vlastní prověřování začalo až s ročním zpožděním, kdy po mnoha odkladech a urgencích dodal Národnímu bezpečnostnímu úřadu (NBÚ) vyžádané podklady. Kvůli tomu, že prověrku nemá, nemůže se nejvyšší hradní úředník seznamovat s utajovanými informacemi. O tom, že ji nedostane, NBÚ definitivně rozhodl v září 2015. V lednu 2016 proti rozhodnutí podal Mynář žalobu, ale kvůli přetížení správního úseku Městského soudu v Praze přišla na řadu až koncem prosince. Z tohoto jednání se ale Mynář omluvil a soud proto jednání posunul na konec ledna.

Mynář podle něj spojuje dvě nesouvisející věci - rozhodování soudu v jedné konkrétní věci a úplně jiný spor "o to, co se říkalo či neříkalo někomu v minulosti".

"Účastník má právo vzít svoji žalobu zpátky. Že si k tomu připojil ten politický příběh kolem pana Baxy a Šimíčka, kde to není o justici, protože ta neselhala, za to nemohu. A nevím, proč bych jako soudce měl komentovat politiku," řekl Vávra.

Že by byl proti Mynářovi zaujatý odmítl i soudce Jan Kratochvíl. "Subjektivně se vůči panu Mynářovi necítím být podjatý. Nikdy jsem se s ním nesetkal, nemám s ním žádné kontakty," uvedl soudce. "Nejsou mi známy ani žádné objektivní okolnosti, které by mohly mou nestrannost zpochybňovat v očích veřejnosti. Asistentem pana Ludvíka Hovorky jsem byl do roku 2008 a od té doby jsem s ním v minimálním kontaktu, viděl jsem ho asi třikrát. A vůbec nevím, že se nějak vyjadřoval k panu Mynářovi," dodal.

Zeman dal Mynářovi na podzim roku 2013 ultimátum ohledně získání prověrky. "Je jeho povinnost o prověřování požádat a dokončit to co nejrychleji, jinak mu hrozí ztráta místa kancléře. Buď ji dostane a zůstane kancléřem, nebo si budu muset shánět kancléře jiného," uvedl prezident v říjnu 2013 po Českou televizi. Až poté Mynář o prověrku požádal.

Fiala: Jak mají soudu důvěřovat lidé, když mu nevěří prezident?

Na pochybnosti o nezávislosti soudu ze strany Hradu už reagují politici. Šéf ODS Petr Fiala považuje Mynářovo zpochybňování nezávislosti soudů za neodpovědné a nebezpečné. "Jak mají české justici důvěřovat občané, když ji zpochybňuje kancléř prezidenta?" ptá se Fiala na Twitteru.

Zpochybňování nezávislosti české justice od vysokého státního úředníka, blízkého prezidentu Zemanovi, považuji za vysoce neodpovědné a nebezpečné.

Jak mají české justici důvěřovat občané, když ji zpochybňuje kancléř prezidenta? — Petr Fiala (@P_Fiala) January 25, 2019

"Stažení žaloby kvůli neudělení bezpečnostní prověrky není nic jiného než zbabělost. Hradní páni od počátku věděli, že se žalobou nemůžou uspět, tak než aby si uřízli ostudu, raději zpochybnili nezávislost justice. Celá věc potvrzuje, že Mynář nemá ve funkci kancléře co dělat," prohlásil předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Podle šéfa komunistů Vojtěcha Filipa je to rozhodnutí Mynáře."Je to jeho vůle. Jen ten, kdo podal žalobu, ji také může vzít zpět," napsal ČTK předseda komunistů Vojtěch Filip.

Podle předsedy hnutí STAN Petra Gazdíka jde o aroganci moci a důkaz, že Mynář je slovy prezidenta typický "lepšočlověk". "Vratislav Mynář o prověrku sám požádal a během mnoha let se nedomohl toho, aby ji získal. Můžeme jen spekulovat proč. Teď stačí podle hradního mluvčího 'důvěra' pana prezidenta. Prezidentovy předchozí výroky, že ještě počká na verdikt soudu, odvál čas. Takže jsme opět svědky toho, že slovo hlavy státu prostě neplatí," uvedl Gazdík.

Podle šéfa sněmovního klubu STAN Jana Farského jde o klasickou formu dezinformačních kampaní popsanou v příručkách. Podle těchto příruček se Hrad chová, uvedl Farský s tím, že ti, kteří ovlivňovali soudce, teď útočí na jejich nestrannost. "To, co tady předvádí, je destrukce právního státu, která z těchto míst (z Hradu) probíhá kontinuálně a průběžně," řekl. Kancléř bez bezpečnostní prověrky je podle něj hrozba pro Českou republiku, proto jeho hnutí navrhuje, aby kancléř musel mít prověrku alespoň na stupeň tajné.

Byl to Baxa, kdo žádal o schůzku

Mluvčí Ovčáček se během tiskové konference, na níž Mynářovo rozhodnutí oznámil, vrátil ke kauze týkající se schůzek Hradu se soudci, během nichž mělo údajně dojít k naznačování soudcům, jak by měli v konkrétních případech rozhodnout.

Například bývalý předseda Nejvyššího soudu Josef Baxa, kterého v souvislosti s Mynářovým rozhodnutím Ovčáček jmenoval, uvedl, že mu prezident Miloš Zeman naznačoval jmenování do čela Ústavního soudu výměnou za ovlivňování rozsudku. Podle Zemana se mu však Baxa mstí za to, že jmenoval novým předsedou Nejvyššího správního soudu Michala Mazance proti jeho vůli.

"Byl to Baxa, kdo žádal o schůzku. Nebyl to pan prezident, kdo přišel s návrhem na rošádu v nejvyšších soudních funkcích. Naopak to byli soudní funkcionáři, kteří se snažili tuto rošádu protlačit. Prezident republiky to neakceptoval a nyní jsme svědky pomsty za postup prezidenta republiky," řekl Ovčáček a zdůraznil, že schůzka Baxy a Zemana se konala v první polovině loňského roku a Baxa se svou verzí přišel až nyní. "Budí to velmi velké pochybnosti," dodal Ovčáček.

V závěru nabádal ke zklidnění emocí. "V důsledku celá záležitost poškozuje především justici. Útok na prezidenta republiky je útokem politickým a není vhodné, aby v demokratickém státě se jakýkoliv soudní funkcionář zapojoval do politického boje s prezidentem republiky. Tím je překročena určitá hranice a na to dlouhodobě upozorňuji," dodal mluvčí.

Zeman mi řekl, že musím na soudce působit, aby dobře rozhodovali, říká Baxa: