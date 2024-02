To není normální, říká Kupka o klíčových stavbách. Bez Fialy by bylo vše horší, míní

Ministr dopravy Martin Kupka v rozhovoru pro Aktuálně.cz sice přiznává, že při otvírání dopravních staveb navazuje na práci ANO, zcela ale odmítá nálepku "střihače pásek". Příprava trvá roky a je logické, že navazuje na své předchůdce, říká. Vláda je podle něj úspěšná a lidé to poznají. "Kdybychom neměli Petra Fialu s jeho nadhledem a autoritou v pozici premiéra, bylo by to mnohem horší," míní.

Máte za sebou týden, kdy jste jako vládní koalice museli překonávat vážný spor kvůli tomu, že si ministr za STAN jmenoval vlastního zmocněnce pro euro. Po vyhroceném jednání se strany dohodly, že půjde jen o poradce. Myslíte, že tímto spor skončil?

Důležité je, že jsme rychle našli dobré východisko. Vyčistili jsme stůl a veřejnosti poslali jasnou zprávu, že chceme řešit především problémy občanů. Jsem rád, že jsme tímto vnitřním konfliktem nespálili víc energie, než bylo nezbytné.

Vy jste místopředsedou ODS, jednali jste ve vedení s předsedou a premiérem Petrem Fialou o tom, jak má problém řešit? Zvažovali jste, že by požadoval odchod Martina Dvořáka z vlády za to, že bez konzultace jmenoval svého zmocněnce?

Nebyl čas to dopředu detailně probírat, ale jednání Starostů jsme řešili na poslaneckém klubu, probírala to také naše členská základna. Shodovali jsme se, že je nutné to řešit.

Měl Petr Fiala od ODS nějaké "zadání"?

To řešení, kdy Martin Dvořák ustoupil od jmenování zmocněnce, vznikalo během schůzky zástupců vládních stran.

S výsledkem jste spokojený?

Ano, fakticky se podařilo během dvou dnů problém vyřešit. Což je dobrá zpráva pro společnost.

Nicméně problém vlády v tom, že má nízkou důvěru veřejnosti, zůstává. Rozumíte v tomto předsedovi STAN a vašemu vládnímu kolegovi Vítu Rakušanovi, který chce určitou sebereflexi a mluví o tom, že vláda musí v některých věcech změnit své chování?

Já už se k tomuto nechci vracet ani to nechci nějak interpretovat. Jestliže je pět stran, tak je logické, že mají odlišnosti i v pohledu na některé věci. Důležité je, že se dokázaly spojit a shodnout na vládním programu. Důležité je, aby vzájemné spory nepřecházely do podoby, že by oslabovaly vládu. Jako ODS máme trochu jiný názor na euro nebo na zvyšování daní než STAN, ale vždy budeme hledat shodu.

Vnímáte, že část vládních voličů aktivitě Víta Rakušana a Starostů fandí? Je dobře, že někdo přichází s tímto závanem "svěžího větru"?

Kéž by to tak bylo, protože je důležité, aby lidé věděli, že vláda vyhodnocuje svou činnost a co trápí občany. Zároveň pokládáme za možná největší potíž to, že se nám nedaří ve společnosti šířit pozitivní naladění. Když se podívám na naše dva roky vládnutí, tak jsme určitě neselhali. Dokázali jsme vyvést zemi z těžkých ekonomických problémů, uměli jsme čelit komplikované mezinárodní situaci a zároveň investujeme do budoucnosti země.

Nemůže mít část vládních voličů pocit, jako by vaše ODS přešlapovala na místě a iniciativu přebírali Starostové?

S tím zásadně nesouhlasím. Zároveň se ale nechci přetlačovat o to, kdo má víc energie nebo jak to vnímá veřejnost. Pokud máme jako vláda uspět, nemůžeme se takto hloupě přetlačovat. Děláme opravdu viditelné změny. V dopravě ani jinde fakt nemám pocit, že bychom měli nedostatek energie. Naopak, máme tah na branku.

A má energii a tah na branku i váš premiér?

Nepochybně ano. Teď máme dva roky na to, aby si společnost dokázala vyhodnotit, jestli dokážeme nastartovat ekonomiku za situace, kdy čelíme mnohem většímu tlaku dezinformací, negativních zpráv a útoků opozice, která se snaží naši zemi vylíčit jako neúspěšnou. Já se naopak potkávám se spoustou podnikatelů, vědců a lékařů, kteří ukazují, že v mnoha směrech a oborech dosahuje úrovně nejlepších zemí světa.

Co ale říkáte na nízkou důvěru premiérovi, kterou ukazují průzkumy?

Pokud jsme v něčem obstáli jako vláda a země, tak v tom, jak jsme se postavili ke všem zásadním mezinárodním konfliktům, které mohly zemi ohrozit a dostat do kolen. Kdybychom neměli Petra Fialu s jeho nadhledem a autoritou v pozici premiéra, bylo by to mnohem horší. Tak to budou možná popisovat historici a politologové za pár let. Současná povrchní debata to nemůže nasvítit, ale toto je pravda.

Od politiků vládní koalice v regionech slyším obavy, jak dopadnou v krajských volbách vzhledem k nízké popularitě vlády.

Nepochybně se to do nálady veřejnosti promítne, ale volby jsou až v říjnu a lidé do té doby uvidí, co všechno se promění. Například se sníží inflace mezi tři až čtyři procenta. To nepochybně bude znamenat vzpruhu pro společnost. Budou také růst reálné mzdy, bude pokračovat digitalizace.

My jsme národ, který rád kveruluje, rád propadá do deprese, sebemrskačství a úplné ztráty sebevědomí. Zejména když se to správně podpoří ze strany opozice. To je velká škoda.

Zásadně jsme urychlili přípravu staveb

Jak je možné, že téměř 35 let od pádu komunismu nemáme moderní dálniční a železniční síť s rychlovlaky jako nejvyspělejší země?

Rád bych, aby nezanikla fakta. V roce 1989 měla dálniční síť 350 kilometrů. Za třicet let jsme postavili více než 1000 kilometrů dálnic. Takže není pravda, že se nic nestalo. Ano, mělo se toho stát víc, ale my jsme se potkali s tím, že zákony začaly mnohem víc vyvažovat zájmy ochrany životního prostředí, zatímco komunista nehleděl na nic a kam ukázal, tam se prostě stavělo nebo se děly ještě horší věci.

K výraznému zpoždění ale došlo.

Jestliže je naše země tak trochu zaoceánský parník, kterým když chcete pohnout, tak to určitou dobu trvá, potom železnice jsou tři zaoceánské parníky.

Přiznal byste, že spoluzodpovědnost za tento stav má i ODS?

Pochopitelně, ODS tady je od začátku devadesátých let. Zároveň je ale třeba říct, že se mnoho věcí zvládlo. Podívejte se například, jak obrovsky se proměnila k lepšímu tvář našich měst.

Ale proč nejsme dál právě u budování silnic a železnic?

Třeba proto, že tady nebyli politici, kteří by energicky řekli: Toto země potřebuje, my to uděláme a bude to znamenat, že upravíme zákony, zajistíme financování a půjdeme za lidmi, abychom je přesvědčovali, že má smysl budovat silnice a železnice. Potřebujeme politiky, kteří mají energii, odhodlání měnit věci a čelit nesnadným situacím.

Co v tomto konkrétně děláte vy?

Snažím se udělat maximum pro to, abychom dokázali urychlit splácení našeho obrovského dluhu v infrastruktuře. Není přece normální, že nemáme dokončenou základní dálniční síť a ještě jsme nezačali se stavbou vysokorychlostních tratí. Naše země v tomto nesmí zůstat bílým místem na mapě Evropy.

Kromě toho se snažím také o digitalizaci, zrovna nyní představujeme další důležitý průlom. Poté, co jsme loni zrušili některé zbytečné papíry, tak nově mohou lidé například registrovat své vozidlo přes Portál dopravy. A v digitalizaci budeme pokračovat.

Všiml jste si, že vás předseda ANO Andrej Babiš líčí jako člověka, který prý jen střihá pásky?

To, že se v politice bojuje, je nezbytné, ale chci, aby se bojovalo s tvrdými fakty. Když Andrej Babiš vykřikuje, jak ve všem lžeme a nic neděláme, tak prostě prokazatelně neříká pravdu.

Co ale říkáte na jeho tvrzení, že mnoho dopravních staveb se rozjelo za něj?

Nemám rád toto hašteření, je to hloupé a nízké. Je přece úplně zřejmé, že každý ministr dopravy navazuje na to, co se připravovalo léta před jeho příchodem do funkce. Jsem si toho vědom a dávám najevo poděkování za to, co se podařilo při přípravě staveb v předcházejících letech. Zároveň se ale nesmí opozice obracet proti nám, jestliže naše vláda udržuje investiční tempo, připravuje mnoho akcí a další dokončuje.

Ale ANO má pocit, že málo upozorňujete na jejich podíl.

Nijak to nezastírám. Ale bylo by fajn, aby ANO svými píár hrátkami neznevažovalo objektivní fakta. A ta jasně říkají, že jsme v posledních letech zásadně urychlili přípravu, což je patrné nejenom na počtu otvíraných staveb. Po pravdě, většina klíčových projektů začínala s prvními rozhodnutími často před deseti či dvanácti lety.

Jak urychlujete třeba stavbu dálnic?

Můžu ukázat na grafech a datech, co se podařilo. Tady můžete vidět (ministr ukazuje grafy, pozn. red.), jak naše vláda pokračuje v čerpání rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ve prospěch Ředitelství silnic a dálnic, kdy jde křivka stále nahoru. Tento graf ukazuje, jak investujeme rekordní množství peněz na přípravu staveb. A tady můžete vidět, že letos zprovozníme nejvíce kilometrů dálnic. (Letos stát plánuje otevřít zhruba 120 kilometrů dálnic. Zcela dokončena bude D4 z Prahy do Písku, celá D3 kolem Českých Budějovic, pozn. red.)

S tím, že navazujete na práci předchůdců.

Jasně. A po nás přijdou další, kteří navážou na naši práci. Na druhou stranu můj předchůdce Karel Havlíček z ANO nemohl logicky některé věci stíhat, protože zastával dva resorty (Havlíček byl zároveň ministrem průmyslu a obchodu i dopravy, pozn. red.), takže tolik nejednal se samosprávami a nehledal v konkrétních místech staveb technická řešení. A také tolik neukazoval a nevysvětloval lidem, proč je potřeba budovat infrastrukturu.

I tomu se snažím věnovat, často jezdím do různých míst, abych s lidmi mluvil. Stejně tak jezdím po republice a vysvětluji veřejnosti, proč potřebujeme vysokorychlostní tratě. Něco takového už ale není pro píár tak populární jako to, čím se chlubí hnutí ANO.

