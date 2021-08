Ministerstvo obrany vybralo afghánské spolupracovníky, kterým poskytne pomoc

Ministerstvo obrany vybralo afghánské tlumočníky, kterým poskytne pomoc. Primárně budou spolupracovníkům české armády nabídnuty peníze, vyloučeno není ani jejich přemístění do Česka. Vybraní Afghánci, kteří českým vojákům pomáhali v "nejaktuálnějším období", budou přímo kontaktováni v nejbližší době, sdělila Jana Zechmeisterová z tiskového oddělení ministerstva obrany.

Ministerstvo zahraničí je připraveno udělit české ambasádě v Kábulu výjimku, aby mohla zajistit potřebná víza. Podrobnosti nechtějí české úřady kvůli bezpečnosti sdělovat. Podle informací ČTK by se pomoc měla týkat asi dvou desítek tlumočníků.

Afghánským spolupracovníkům koaličních vojsk hrozí smrtí povstalecké hnutí Tálibán, které v poslední době zaznamenalo mnoho vítězství. Jeho bojovníci se zmocnili správních středisek deseti ze 34 provincií, což představuje více než dvě třetiny rozlohy Afghánistánu. Alianční státy včetně USA proto své bývalé spolupracovníky ze země evakuují.

Česká vláda schválila na konci července program, který umožňuje pomoci překladatelům, kteří pracovali ve prospěch českých sil působících v Afghánistánu, a jejich rodinám. "Program je navržen tak, aby zohlednil náročnost služby jeho potenciálních a prověřených uživatelů a akceptoval individuální preference," uvedla Zechmeisterová. Dodala, že primární možností asistence je poskytnutí peněz. "Není ale vyloučeno ani přemístění do ČR," dodala.

Deník N, který na problémy spolupracovníků české armády opakovaně upozorňuje, v pátek uvedl, že oslovil osm překladatelů, se kterými je redakce v kontaktu. Odpovědělo sedm z nich, že o pomoci žádnou informaci z Česka do té doby nedostali. Podle Zechmeisterové české úřady plánují vybrané Afghánce oslovit v nejbližší době. "Považujeme za důležité zdůraznit, že jde o tlumočníky, kteří s českou stranou spolupracovali v tom nejaktuálnějším období. Ti byli vybráni a budou kontaktováni přímo. Pokud se tak nestane, znamená to, že nebyli do programu zařazeni," doplnila.

Ministerstvo zahraničí sdělilo, že je připraveno poskytnout ministerstvu obrany veškerou asistenci. "Včetně toho, ze může udělit výjimku zastupitelskému úřadu v Kábulu tak, aby mohlo zajistit nabírání víz," uvedlo. Bližší informace nechce Černínský palác sdělovat.

Za spolupracovníky české armády se postavil prezident Miloš Zeman, otevřený dopis vládě napsali i veteráni, vojáci, organizace prosazující ochranu lidských práv a řada osobností veřejného života. Poukázali na špatnou bezpečnostní situaci v Afghánistánu a na nebezpečí, které tlumočníkům hrozí.