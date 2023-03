Demolice budov po Sovětech zamořila Milovice azbestem. Na úřadech zasahuje policie

Při bourání objektů po sovětské armádě v Milovicích na Nymbursku byly stovky tun materiálu s azbestem nadrceny a rozvezeny po celém areálu. Území bývalého vojenského prostoru tak bylo kontaminováno. Policie případ prověřuje pro podezření ze spáchání trestných činů neoprávněného nakládání s odpady a podvodu. Zasahuje kvůli tomu na středočeském krajském úřadě v Praze a městském úřadě v Milovicích.

Policisté zjišťují, kdo je za toto jednání zodpovědný, což se může týkat fyzických i právnických osob. "Řeší se z našeho pohledu důležitá otázka, kdo to měl v gesci a kdo to kontroloval, případně jestli tam nebylo nějaké úmyslné nebo nedbalostní jednání, které přispělo k tomu, že tenhle stav vůbec nastal. Z toho důvodu se provádějí úkoly v sídle Středočeského kraje," řekl okresní státní zástupce v Nymburce Štěpán Brunclík. Na městském úřadě v Milovicích podle něj policisté zasahují kvůli tomu, že je tam místně příslušný stavební úřad.

V bývalém vojenském výcvikovém prostoru, který v minulosti využívala sovětská armáda, byly provedeny demolice budov, které měly střešní krytinu a základy z eternitu, jenž obsahuje karcinogenní azbest.

"Demolice byly provedeny tím způsobem, že nedošlo k separaci tohoto materiálu jako nebezpečného odpadu, ale byl různě rozbit a nadrcen a rozvezen po bývalém vojenském výcvikovém prostoru a došlo ke kontaminaci toho území azbestem," uvedl Brunclík. "Bylo to přitom v takovém rozsahu, že si toho bylo těžko možné nevšimnout, protože se tam jednalo o stovky tun materiálu," dodal.

Smlouvu o dlouhodobém pronájmu bývalého vojenského prostoru uzavřel kraj s firmou Mladá RP v prosinci 2010. Firma měla areál původně využívat 40 let, za což zaplatila dopředu 25 milionů korun. Hejtmanství jí v roce 2016 vypovědělo smlouvu kvůli nedodržení termínů pro demolice. Společnost ale tvrdila, že podmínky uzavřené smlouvy neporušila.

Že se prověřování týká společnosti Mladá RP, Brunclík nepotvrdil, ale ani nevyvrátil. "Samozřejmě logicky se to bude týkat subjektů, které tam činnosti vykonávaly nebo které měly ten prostor v nájmu," dodal.

Případným obviněným může hrozit za neoprávněné nakládání s odpady půl roku až tři roky vězení, respektive jeden rok až pět let podle kvalifikace. U podvodu, při němž měla být vyplacena částka v řádu milionů korun, je sazba dva až osm let. "Ale kvalifikace samozřejmě může ještě doznat změn podle toho, co se zjistí," upozornil státní zástupce.

Prověřování případu bude podle něj náročné a potrvá delší dobu, protože se týká velkého množství lidí a velmi rozsáhlá je i dokumentace. Co dál s kontaminovaným územím, by měli zodpovědět odborníci. Brunclík poukázal na to, že nebezpečí vzniká hlavně v situaci, kdy se s eternitem manipuluje. Pokud je zakopán v zemi, je riziko nižší.

