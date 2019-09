Babišův případ má jít před soud, reaguje Milion chvilek pro demokracii. Vyzývá k akci

Problémy kolem premiéra Andreje Babiše (ANO) vytvořily krizi důvěry občanů ve stát, kterou může vyřešit jen to, že se případ Čapího hnízda dostane před soud, uvedl spolek Milion chvilek, který letos pořádal sérii protestů za nezávislost justice. V reakci na páteční návrh rozhodnutí státního zástupce Jaroslava Šarocha o zastavení stíhání Babiše vyzval spolek příznivce, ať se 4. září při obvyklé zkoušce sirén na veřejném místě postaví s požadavkem "stejného metru pro všechny".

Milion chvilek uvádí, že prohlubující se Babišovy problémy vytvořily velkou krizi důvěry občanů ve stát. "Pokud se premiérova kauza nedostane před soud, málokdo uvěří, že se tak stalo bez jeho vlivu," stojí v prohlášení.

Krizi může podle spolku vyřešit to, že se kauza dostane před soud a Babiš zmírní svůj střet zájmů tím, že odstoupí. Ministerstvo spravedlnosti by pak neměla vést Marie Benešová (za ANO), ale někdo bez vazeb na Babiše.

Spolek dodává, že na soud se nelze upínat. "Každý, kdo může, nechť především podporuje či pomáhá vytvářet přesvědčivou politickou alternativu. A přemýšlejme nad tím, co můžeme udělat my sami pro to, aby lidé okolo nás porozuměli, jak destruktivní je pro budoucnost země střet zájmů Andreje Babiše," uvedl.

Vyzývají také ke sdílení letáků a aktuálního prohlášení. V něm mimo jiné rekapitulují případ Čapího hnízda, Babišův údajný střet zájmů či vysvětlují důsledky aktuálního Šarochova rozhodnutí. Spolek jeho návrh označuje za nečekaný, spekuluje, že podlehl tlaku. "Je možné, že Jaroslav Šaroch tento tlak neustál, což by vysvětlovalo tak náhlou 'změnu názoru'. Je také možné, že se chtěl zbavit odpovědnosti a nechat konečné rozhodnutí na svých nadřízených," píše.

Milion chvilek letos organizoval sérii protestů za nezávislost justice, které reagovaly na dubnovou demisi ministra spravedlnosti Jana Kněžínka a jmenování jeho nástupkyně Benešové (oba za ANO). Protesty se postupně zaměřily na Babiše i prezidenta Miloše Zemana. Vyvrcholily červnovou demonstrací v Praze na Letné, která byla největší od roku 1989. Podle organizátorů na ni dorazilo čtvrt milionu lidí, podle operátora T-Mobile 283.000 lidí, policie operovala s číslem kolem 200.000 lidí. Organizátoři tehdy ohlásili další manifestaci na Letné na 16. listopadu.

V souvislosti s padesátimilionovou dotací EU na stavbu rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo čelí Babiš od října 2017 obvinění z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. Policie navrhla v dubnu Šarochovi, aby Babiše i ostatní obžaloval. Šaroch navrhuje stíhání zastavit, jeho nadřízený z pražského městského státního zastupitelství nyní zjišťuje, zda je změna zákonná a důvodná. Premiér vinu dlouhodobě odmítá.