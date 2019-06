Protesty mi nejsou příjemné, snažím se vyhovět požadavkům demonstrantů, říká Benešová

Ministryni spravedlnosti Marii Benešové opakované demonstrace za nezávislost justice a proti vládě Andreje Babiše nejsou příjemné. Chápe, že doba nástupu do funkce vzhledem ke kontextu možná nebyla šťastná, nemá ale za cíl ubližovat státním zástupcům. Benešová to řekla novinářům po schůzce se zástupci platformy Rekonstrukce státu.

"K těm (demonstracím) se vyjadřuju pořád. Bohužel s tím musím žít, příjemné mi to není. Samozřejmě snažím se, neustále jsem v podezření, ať jsem cokoliv udělala, tak je to špatně. Pokouším se dělat věci tak, aby to bylo chápáno, abych vyhověla požadavkům i těch demonstrantů," řekla Benešová.

Demonstrace vyvolala dubnová demise ministra Jana Kněžínka a výběr jeho nástupkyně. Kněžínek odchod z vlády oznámil den poté, co státní zastupitelství informovalo o návrhu na podání obžaloby v kauze Čapí hnízdo, kde mezi obviněnými figuruje i Babiš.

"Chápu i ten kontext doby, že to možná nebylo šťastné, že mě dávali zrovna do té funkce, ale rozhodně jsem neměla nikdy za cíl ubližovat státním zástupcům, já sama byla první oběť toho zákona nešťastného," doplnila někdejší nejvyšší státní zástupkyně s odkazem na současnou podobu zákona o státním zastupitelství, podle které může být žalobce odvolán kdykoli bez udání důvodu. Ministerstvo i poslanci připravili novely zákona, které tomu zamezují. Na Letné za nezávislou justici demonstrovalo podle dat mobilních operátorů 283 tisíc lidí.

S Rekonstrukcí států řešila výtky k zákonu

Benešová zároveň po schůzce s Rekonstrukcí státu uvedla, že se nebrání tomu, aby novela zákona o státním zastupitelství vstoupila v účinnost dříve než v roce 2022. Pokud to půjde, může být podle ní zákon účinný už od příštího roku. Ministryně zopakovala, že jí nejde o ukončení činnosti stávajících funkcionářů státních zastupitelství.

Za záměr navrhnout účinnost novely až od roku 2022 kritizovala Benešovou opozice. Podle kritiků by to reálně znamenalo, že nynější kabinet by mohl vedoucí státní zástupce snáz vyměnit. Ministryně se bránila, že naopak chtěla odvrátit podezření, že se snaží odvolat vedoucí státní zástupce co nejdříve.

Benešová po schůzce také hájila navrženou podobu výběrového řízení na vedoucí státní zástupce. Popřela, že by ministerstvo mělo ve výběrové komisi převahu tím, že ministr vybírá tři její členy z pěti. Upozornila na to, že vedle dvou státních zástupců a dvou zástupců ministerstva bude v komisi nezávislý soudce. Ministryně uvedla, že v případě konkurzu na nejvyššího státního zástupce by o nominování tohoto soudce požádala Nejvyšší soud.

Ministerstvo poslalo návrh do připomínkového řízení ve čtvrtek. Novela mění proces jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců a stanoví délku jejich funkčního období na sedm let. Vlastní podobu novely připravili i opoziční poslanci pirátů, ODS a lidovců.

S Rekonstrukcí státu ministryně řešila také problematiku zveřejňování rozsudků. Uvedla, že se mu nebrání. "Termín nebyl dán, ale chtěla bych to spustit příští rok," řekla. Projekt podle ministryně zřejmě bude narážet na nedostatek peněz.

