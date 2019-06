Jako v roce 1989? Na Václavák má přijít sto tisíc lidí, další protest třeba na Letné

Do Česka míří výsledek dalšího auditu, pro Babiše bude ještě více zdrcující, tvrdí Ondračka před demonstrací na tiskové konferenci iniciativy Milion chvilek pro demokracii. | Video: Milion chvilek pro demokracii | 03:11

Pod koněm má být v úterý hlava na hlavě. Organizátoři demonstrací za nezávislou justici a nově i demisi premiéra Andreje Babiše chtějí znovu zaplnit protestujícími Václavské náměstí v Praze, na místo chtějí autobusy přivézt i nespokojené lidi žijící mimo hlavní město. Celkem by se mohlo v úterý večer sejít na akci až 100 tisíc lidí. Babiš už dříve řekl, že protestujícím nevyjde vstříc.

Jde už o pátý pražský protest, který za poslední dva měsíce pořádá spolek Milion chvilek pro demokracii. Podle předsedy spolku Mikuláše Mináře by se v úterý mohlo na pražském náměstí sejít 100 tisíc protestujících, čímž by podle něj šlo o největší demonstraci od roku 1989.

"Je to patrné s ohledem na protesty, které začaly koncem dubna, poslední akce v Praze se zúčastnilo 60 až 70 tisíc lidí. V úterý ozvučíme celé náměstí, přidáme další velkoplošné obrazovky a v regionech se počítá s vypravením autobusů a vlaků," popsal Minář, jak chtějí organizátoři dosáhnout vyššího počtu demonstrantů. Celá akce by měla vyjít spolek zhruba na půl milionu korun.

Přepravu lidí na demonstraci však samotný spolek podle Mináře neorganizuje, je to věcí lidí z regionů. "Očekáváme, že dorazí zhruba dvacet tisíc lidí z asi čtrnácti obcí. Třeba Sušice vypravuje dva autobusy," uvádí předseda Milionu chvilek.

Kromě plánovaného rozšíření počtu protestujících se rozrostl také seznam požadavků. Původně spolek Milion chvilek apeloval na to, aby podala demisi ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) a vláda přijala opatření, která zajistí nezávislost justice. Minulý týden přibyl i požadavek na demisi premiéra Andreje Babiše (ANO).

Spolek nyní také požaduje, aby Agrofert, jenž je v Babišově svěřenském fondu, vrátil všechny dotace, které nedovoleně dostal, a aby stát přestal Agrofertu dávat dotace a finanční pobídky. Zároveň by se měl Babiš zbavit médií, které vlastní. Do holdingu Agrofert totiž patří vydavatelství Mafra, do něhož spadají deníky Mladá fronta Dnes či Lidové noviny.

Úterní demonstrací nechce Milion chvilek končit. Následující týden hodlají uspořádat další vlnu protestů mimo hlavní město, kterých se před týdnem podle organizátorů účastnilo celkem 50 tisíc lidí. "Poté uspořádáme další celorepublikovou demonstraci v Praze. Chceme hledat prostornější lokaci, protože Václavské náměstí by už nemuselo stačit," uvedl místopředseda spolku Benjamin Roll.

O jaké místo má jít, však nechce zatím prozradit. Nicméně vzhledem k tomu, že se spolek inspiruje sametovou revolucí v listopadu 1989, mohl by mít na mysli Letenskou pláň.

Tehdy šlo o jeden ze zlomových okamžiků. Přes mrazivé počasí se tu v sobotu 25. listopadu 1989 a v neděli 26. listopadu shromáždilo přes půl milionů lidí, některé odhady hovořily až o 800 tisících demonstrantech. Zlom nastal i v mediálním pokrytí, poprvé protesty přímým přenosem přenášela Československá televize.

Přes léto polevíme, ale neskončíme

Roll zároveň pro Aktuálně.cz připustil, že protesty v takové míře intenzity, jako byly dosud, začátkem letních prázdnin pominou. "Vzhledem k prázdninám by nebylo efektivní, aby byly každý týden. Rozhodně to není o tom, že bychom úplně skončili. Ta podoba se ale samozřejmě změní," sdělil Roll

Premiér Babiš i ministryně Benešová už dříve kritiku demonstrantů odmítli, stejně jako vyslyšení jejich požadavků. Oba říkají, že nehrozí narušení nezávislosti justice. Benešová minulý týden uvedla, že se s protesty naučila žít.

Kritiku si demonstranti vysloužili i od prezidenta republiky Miloše Zemana. Ten v polovině května uvedl, že na demonstracích vystupují "podivné zjevy", které představují skupinu lidí poražených v minulosti ve svobodných volbách. "Teď se snaží prostřednictvím těchto demonstrací mobilizovat svoje stoupence vůbec ne kvůli Marii Benešové, ale kvůli tomu, aby šli k eurovolbám," řekl. Protesty podle něj financují neziskové organizace, které přitom čerpají peníze ze státního rozpočtu.

Milion chvilek tato slova odmítá, podle Rolla získává spolek peníze od dárců. Většinou jde o příspěvky v řádech stovek či tisíc korun. Osoby, které dají větší obnos, údajně spolek blíže prověřuje, aby zjistil, o koho jde. "Několik darů už jsme odmítli. Byly od známých osobností, u nichž nám přišlo, že by někdo mohl použít proti nám, kdybychom si od nich peníze vzali, nebo jsme měli pocit, že nám morálně nesedí," řekl Aktuálně.cz Roll.

Masové protesty byly původně reakcí na konec ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO) ve vládě den poté, co policie navrhla obžalovat premiéra Babiše z dotačního podvodu v kauze Čapího hnízda. Od té doby každým týdnem sílí.

