Podporuji Kněžínkovu reformu, řekla Benešová. Pavel Zeman by skončil až v roce 2024

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová tvrdí, že nechce nic měnit na novele zákona o státním zastupitelství, kterou připravil její předchůdce Jan Kněžínek. Ta by zavedla pro státní zástupce funkční období, jejich šéf by mohl být ve funkci nejdéle 10 let. Stávající nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který je na svém postu od roku 2011, by však skončil až v roce 2024. Ministryně to prohlásila v rámci čtvrteční diskuse u kulatého stolu v Poslanecké sněmovně.

"V programovém prohlášení vlády je, že máme do konce roku předložit novelu o státním zastupitelství, která je v podstatě připravena. Připravoval ji doktor Kněžínek. Já na ní nic nehodlám měnit, jsem s ní spokojená," uvedla Benešová.

Oznámila však, že se ještě v příštím týdnu potká s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem a o novele s ním bude debatovat. "Uděláme si k tomu menší poradu, a pak není problém novelu pustit dál," řekla Benešová.

Novela by například stanovila funkční období pro nejvyššího státního zástupce. Náměstek Benešové Michal Franěk připomněl, že tento krok není výmyslem ministerstva, ale že ho Česku doporučuje i Skupina států proti korupci (GRECO). Novela by měla být účinná až od roku 2022. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman by pak zůstal ve funkci ještě po dobu dvouletého přechodného období.

Na časovém omezení mandátu státních zástupců se shodli zástupci všech stran kromě SPD, jejichž zástupci na akci nedorazili. Podporuje ji také nejvyšší žalobce Zeman.

Novela TOP 09 už je hotová

Zákon by zároveň posílil nezávislost nejvyššího státního zástupce. Nyní ho může vláda v podstatě libovolně odvolat bez jakéhokoliv vážného důvodu. Podle novely by to bylo možné pouze na základě kárného řízení, podobně jako je to nyní u předsedů soudů.

Předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář, který organizuje po celém Česku masivní protesty za nezávislost justice, přítomné vyzval, ať rychle schválí již hotový návrh TOP 09. Veřejnost podle něj chce mít - kvůli trestně stíhanému premiéru Andreji Babišovi - co nejdříve jistotu, že vláda nejvyššího státního zástupce neodvolá. A obává se, že přijetí novely ministerstva se ještě několik měsíců potáhne.

"Bude to trvat dlouho, než to projde sněmovnou a vejde v platnost. Jestli to bude v horizontu roku, možná dvou let? Možnost, že může být nejvyšší státní zástupce odvolán, bude trvat příliš dlouho," řekl Minář.

Benešová však uvedla, že nehodlá předložení ministerského návrhu prodlužovat. "Vládní novelu budu v horizontu června dávat do vlády. Žádné zdržení nebude, ani to nechci," řekla Benešová.