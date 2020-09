Odcházím z Milionu chvilek, oznámil Minář. Chce založit nové hnutí, jedná s Čižinským

Mikuláš Minář rezignoval na funkci předsedy spolku Milion chvilek. Chce založit hnutí, se kterým by se v příštím roce zřejmě zúčastnil sněmovních voleb. Minář to řekl serverům iHned.cz a Deník N. Spolek pořádá demonstrace, při nichž kritizuje premiéra Andreje Babiše (ANO), mimo jiné za střet zájmů. Loni v červnu na pražské Letné se největší demonstrace Milionu chvilek zúčastnilo až 250 000 lidí.

Minář serverům iHned.cz a Deník N řekl, že funkci předsedy spolku dal k dispozici v pátek. Spolek to v sobotu přijal a za nového předsedu si zvolil Benjamina Rolla, který podobně jako Minář v čele Milionu chvilek působí už od jeho vzniku a je vysokoškolským studentem teologie. "Trvá slib, že Milion chvilek se nestane volebním hnutím a zůstane občanskou iniciativou," doplnil Minář.

"Současná politická situace je dlouhodobě zablokovaná a nevypadá, že by se měla změnit. Trend je za poslední tři roky stále stejný. Politické preference se nijak zvláštně nemění. Už v červnu jsem řekl, že za těchto okolností začínám zvažovat vstup do politiky," uvedl. "Já nechci zatěžovat Milion chvilek úvahami o vstupu do politiky, proto jsem dal funkci k dispozici," zdůvodnil Minář odchod z funkce.

Podle Mináře je potřeba, aby vzniklo nové politické hnutí, schopné oslovit část voličů, kterou nedokázala oslovit sněmovní opozice, nebo i dosavadní nevoliče. "Do deseti dnů, po krajských volbách, se rozhodnu definitivně," řekl k možnému založení nového hnutí a ke svému vstupu do politiky.

Aby hnutí něco změnilo, musí být široké, řekl Minář. Kandidáty neoznámil

Pokud Minář nové hnutí opravdu založí, nespokojí se podle svých slov s bojem o pět procent ve volbách nutných pro vstup do sněmovny. "Není cílem, aby vznikla nějaká pidistrana, která jinou pidistranu vytlačí. Vidíme přece, že několik opozičních stran, které už dlouhé roky balancují kolem pěti procent, není ideální," řekl serveru iHned.cz.

"My jsme lídrům opozice dali pódium, ptali jsme se jich na jejich vizi, kam zemi vést a jak chtějí oslovit voliče Andreje Babiše. A vůbec jsme nedostali odpověď. Vůbec u nich nevidím snahu jít jinam, mimo okruh lidí, které už oslovují," odpověděl Minář na otázku, zda jeho vstup do politiky nepřispívá k dalšímu tříštění opozice.

Zatím se podle svých slov stýká s potenciálními kandidáty či experty, kteří by s ním chtěli spolupracovat. "Je to opravdu široká paleta lidí. Mladší, starší, z regionů, z Prahy, mají za sebou velmi úspěšné kariéry z byznysu, akademické sféry, někteří mají zkušenosti i z politiky," řekl.

Serveru iHned.cz potvrdil, že se radí například i s poslancem, starostou Prahy 7 a lídrem uskupení Praha sobě Janem Čižinským. "Ale je to jen představitel jednoho ze společenských proudů, se kterými se bavím. Aby nové hnutí něco změnilo, musí být mnohem širší," dodal.

Čižinský už v prosinci na jedné z demonstrací Milionu chvilek oznámil, že zakládá nový politický projekt 3000 statečných. Tím si klade za cíl získat na svou stranu tisíce dobrovolníků a s jejich pomocí přesvědčit lidi zklamané z české politiky, že má cenu jít k volbám.

Podle předsedy lidovců Mariana Jurečky Minář svým vstupem do politiky koná pravý opak toho, za co dosud bojoval. "Je velmi zvláštní, když někdo, kdo volá po sjednocování a větší spolupráci, nakonec tuto svoji výzvu přetaví a pojme tak, že svým krokem dělá pravý opak. Těžko tomu původnímu úmyslu pak věřit," napsal na Twitter.

Nový předseda Roll ve svém vyjádření upozornil, že se role spolku nemění. Bude dále fungovat jako občanská iniciativa a do politiky nevstoupí. "Mikuláš v roli předsedy sice končí, ale já jsem klidný a naplňuje mě naděje. Hnutí Milion chvilek totiž zdaleka není tvořeno jen předsedou. Tvoří ho všichni aktivní lidé, kteří věří společné myšlence," napsal.

