Neobvyklý případ řeší policie ve středočeské vesnici Mezno. Muž na svém pozemku u rybníka pokácel téměř dvě stovky stromů, z toho většinu zdravých. Chybělo mu ale jakékoli povolení. Ochránci přírody v okolí větší nelegální kácení nepamatují, případ řeší i policie. Muž se ale brání. Stromy podle něj poškozovaly hráz a pokácením zabránil zatopení nedalekých Sudoměřic u Tábora.

"Jako děti jsme se sem chodili koupat. Už je to třicet let, ale dobře si pamatuju, jak jsme skákali do vody z tamtoho mola," ukazuje Roman Šimek, starosta středočeského Mezna, na zamrzlý Nový rybník.

To místo mají zdejší lidé rádi. Je od vesnice vzdálené asi deset minut chůze po polní cestě, což z něj dělá oblíbený cíl procházek. Půvab krajiny odnepaměti dokreslovala také stromořadí u cesty podél rybníka, kde rostly i statné staré duby či jasany a olše. Podle místních byly některé přes sto let staré.

Jenže dnes cestu obklopují jen pařezy. Místo vypadá v mrazivý lednový den jako po kalamitě. Stromy zmizely a stojí tu jen cedule s důrazným nápisem "Pozor! Soukromý pozemek! Vstup zakázán!". "Byl prostředek prosince, když mi to volali. Že to všechno vykácel a nezbylo tady nic," říká starosta.

Touto zprávou začal spor, o kterém dnes mluví celá vesnice a řeší jej i policie. Staré vzrostlé stromy nechal pokácet Josef Bureš, vlastník firmy Burešova polesí, které pozemek patří. Ten v minulých měsících poslal na radnici žádost o povolení kácení. Jenže ho nedostal. Podle starosty Bureš dostatečně nepopsal, v čem jsou stromy závadné a proč chce pokácet i zdravé duby.

Bureš přesto začal kácet. Celkem podle starosty padlo 183 stromů. Český svaz ochránců přírody Vlašim to označil za největší nezákonné kácení nejméně za poslední roky. "Nelegálním zásahem došlo také k narušení biotopu. To znamená likvidaci hnízdních příležitostí, ale i možných hnízdišť netopýrů a taky ohrožení dalších živočichů," uvedl svaz na sociálních sítích.

V šoku jsou i místní. "Je to velká škoda, chodil jsem tam," řekl Aktuálně.cz jeden z mužů, kteří si přišli po poledni pro oběd do restaurace. "Je to tam vymýcené jako bejk. A to, co pan vlastník říká, nikdo nechápe," uvedl další.

Naráží na vysvětlení, kterého se lidé dočkali od majitele pozemku. Ten tvrdí, že se ke kácení rozhodl proto, že údajně hnijící stromy poškozovaly hráz rybníka a jeho výpust do Černého potoka. Pokud by nezasáhl, hrozila podle něj tragédie, kdyby voda z rybníka zatopila blízké Sudoměřice.

"Nechtěl jsem havarijní stav," řekl Bureš Aktuálně.cz. Tvrdí také, že v žádosti zdravotní stav stromů doložil. "Starosta lže, když říká, že nic takového nedostal. To je příčina těchto nesmyslů," míní.

"Jediné, co to chtělo, bylo upravit a vyčistit tu hráz a některé špatné stromy dát pryč. Ale určitě neměl pokácet všechny stromy," stojí si za svým starosta Šimek. Burešovu obhajobu pokládá za "pohádku". I kdyby se hráz rozbila, voda z rybníka by se podle něj částečně vylila do okolních lesů a polí a zbytek by pojal rybník u Sudoměřic.

Na Bureše podal Šimek trestní oznámení a případ nyní řeší policie. Její zástupci České televizi řekli, že vlastník pozemku postupoval v rozporu se zákonem o ochraně přírody a krajiny. Za pokácení stromů hrozí až tři roky vězení, škoda je v milionech korun.

Mohlo by vás zajímat: Amazonii hrozí katastrofa. Týká se veškeré vody, kterou potřebujeme, říká politička