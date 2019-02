Městská teplárna jako rodinný podnik. Člen vedení ANO působí ve firmě i s manželkou

Člen předsednictva hnutí ANO Roman Kubíček je šéfem dozorčí rady Teplárny České Budějovice, jeho žena byla městským podnikem zaměstnána na pozici interního auditora. Manželé v tom žádný problém nevidí, podle některých názorů může jít o střet zájmů i o pokračování praxe politických trafik.

Premiér a šéf ANO Andrej Babiš na nedávném sněmu kritizoval papalášství, které se v jím založeném hnutí prý začíná projevovat. Konkrétní nebyl. Ale vedle jiných případů je zde i jeden dosud nezveřejněný, který podle zdrojů Aktuálně.cz i někteří čelní představitelé Babišova hnutí vnímají jako překročení hranic standardní politické kultury.

Týká se Romana Kubíčka, někdejšího vojenského stíhacího pilota, nyní poslance a člena nejužšího vedení ANO. Kubíček má vedle celostátní a krajské politiky i další významné funkce na městské úrovni. Je českobudějovickým radním a předsedou dozorčí rady v místní teplárně (přehled všech jeho funkcí je uveden v boxu níže).

Podnik stoprocentně vlastněný jihočeskou metropolí na konci roku 2016 zaměstnal Kubíčkovu manželku na pozici interního auditora. V té době byl Kubíček místopředsedou dozorčí rady a hnutí ANO už ovládalo místní radnici. Podle některých názorů žena práci získala díky manželovu politickému vlivu. Českobudějovická teplárna je přitom klíčovým komunálním podnikem ve městě.

Proboha, může ještě někde pracovat?

Jakékoliv zvýhodnění však manželé Kubíčkovi striktně odmítají. "Vylučuji to," reagovala na dotaz HN Kateřina Kubíčková Bauerová, která dnes v městské firmě vedle interního auditu zajišťuje i agendu spojenou s pojištěním a s ochranou osobních údajů (GDPR). Zúčastnila se prý řádného výběrového řízení, v prvním kole poslala do městské teplárny svůj životopis a v druhém proběhl pohovor s představenstvem společnosti.

"Už když se tam manželka hlásila, oznámil jsem to kolegům v dozorčí radě. Navíc nejde o žádnou manažerskou pozici. Ona nic neovlivňuje, neobchoduje, má na starost jen interní procesy. Jako přešlap bych to viděl, kdyby byla třeba členkou představenstva," míní Roman Kubíček.

Co stíhá bývalý stíhací pilot Roman Kubíček V hnutí ANO:

- člen předsednictva Ve sněmovně:

- předseda kontrolního výboru

- člen hospodářského výboru

- místopředseda poslaneckého klubu V Jihočeském kraji:

- krajský zastupitel V Českých Budějovicích:

- zastupitel a člen městské rady

- předseda dozorčí rady městské firmy Teplárna České Budějovice

"Proboha, může vůbec ještě někde moje manželka pracovat?" klade si sám otázku a tvrdí, že jeho žena má pro funkci interního auditora veškerou kvalifikaci, rozumí prý dobře daním i účetnictví. O standardním průběhu výběrového řízení, kterého se zúčastnilo vícero uchazečů, hovoří i Václav Král, šéf představenstva Teplárny České Budějovice a také člen opoziční ODS.

Kritika jen mimo záznam

Deník Aktuálně.cz v celé věci oslovil vícero představitelů českobudějovické politické scény. U současných zastupitelů se ale s výraznějšími výhradami v zásadě nesetkal. Někteří sice mluvili o opakování praxe politických trafik, ale nechtěli tak učinit veřejně, pod svým jménem.

"Slyším to poprvé," říká k dvojroli manželů Kubíčkových lidovecký zastupitel a někdejší ministr kultury Jaromír Talíř. Zástupce pirátů Svatomír Mlčoch, který je též v dozorčí radě teplárny, tento případ jako problematický nevnímá, neví o tom, že by někdo porušil zákon. "O tom, že je tam paní Kubíčková zaměstnána, vím. Dozorčí rada ale zpravidla neřeší otázky zaměstnávání lidí a předpokládám, že proběhlo standardní výběrové řízení," uvedl další zastupitel a člen dozorčí rady Martin Kuba, někdejší ministr průmyslu za ODS.

Jistou míru kritiky, byť velmi opatrnou, nakonec projevil jen bývalý poslanec Petr Braný, reprezentant komunistů v zastupitelstvu i v dozorčí radě teplárny. Ten soudí, že manželé Kubíčkovi hranici politické kultury nejspíše už překročili. "Já být na jejich místě, tak to nedělám a o tu práci se ani neucházím. Už když se o obsazení funkce interního auditora na dozorčí radě mluvilo, říkal jsem, že to není dobrý nápad. Bylo to v době, kdy se mluvilo o potřebě snižování personálních nákladů a propouštění," říká Braný, blízký přítel šéfa komunistů Vojtěcha Filipa (který je též členem českobudějovického zastupitelstva).

Co obvykle dělá interní auditor Radí vedení firmy, jak lépe zvládat úkoly, ve smyslu zdokonalení interních procesů.

Aktuální procesy vyhodnocuje a zlepšuje, měl by pomáhat celé organizaci co nejefektivněji plnit cíle, doporučovat, jak se vyvarovat rizik a ztrát.

Interní audit se zaměřuje na hodnocení vnitřního kontrolního systému, orgánům společnosti a vrcholovému managementu poskytuje informace, hodnocení, analýzy i doporučení.

S daleko menší mírou shovívavosti se na věc dívají někteří bývalí zastupitelé. "Je to naprosto nehorázné. Nechápu, jak může předseda dozorčí rady vůbec dopustit, aby na pozici interního auditora seděla jeho manželka. Vždyť to je střet zájmů jako hrom, jejich práce se překrývá," soudí Marie Paukejová, která byla v minulosti 12 let českobudějovickou zastupitelkou za ČSSD, nyní stojí v čele neziskové organizace Jihočeská Růže, zabývající se sociálně-právním poradenstvím a péčí o matky s dětmi, které se ocitly v krizové situaci.

Podle názoru Paukejové je mlčení o tomto případu pouze názornou ukázkou toho, že v zastupitelstvu dnes opozice fakticky nefunguje, všichni se prý více či méně podílejí na moci po boku hnutí ANO, které městskou radu ovládá. Paukejové výhrady míří i na místní média, která prý už dávno neplní roli "hlídacích psů demokracie" a o některých křiklavých případech, jako je tento, občany už vůbec neinformují. "Je to tragédie, kam jsme to u nás za třicet let po revoluci dopracovali," říká bývalá českobudějovická komunální politička.

Když to čtu, jsem naštvaný

Redakce chtěla znát i názor Andreje Babiše, zda zaměstnávání příbuzných ve veřejném sektoru považuje za projev papalášství, které by chtěl vymýtit. Šéf ANO na dotaz vůbec nereagoval. "Víte, jak často kritizuji kumulaci funkcí, zneužívání výhod, drahá služební auta - prostě papalášství. To se začíná objevovat i u nás. Primátorské espézetky, milionové superby a podobné nesmysly. Když to čtu v médiích, tak jsem naštvaný a stydím se za to, jaké lidi vybírají naše krajské organizace," uvedl Babiš na nedávném sněmu ANO.

Babišova kritika mířila mimo jiné na děčínského primátora za ANO Jaroslava Hroudu, který si za městské peníze koupil luxusně vybavený vůz s registrační značkou na přání "PRIMATOR". Babiš se chce kvůli rozbujelému papalášství prý daleko více věnovat sestavování kandidátek. Hnutí ANO prý může ve volbách zúžit i svůj regionální záběr, pokud nebude mít vhodné lidi.

Rodinné klany se značkou ANO

Deset dalších případů, kdy vedle vlivných lidí z hnutí ANO ve veřejné sféře našli uplatnění jejich blízcí příbuzní, popsaly už před rokem Hospodářské noviny. Šlo například o státního tajemníka na ministerstvu životního prostředí Jana Landu a jeho syna Ondřeje Landu, který získal významnou funkci na ministerstvu financí.

Otec Lucie Kubovičové, mluvčí hnutí ANO, se stal poradcem na ministerstvu pro místní rozvoj. Na pražském magistrátě byl jmenován šéfem jednoho z odborů Martin Kubelka, zeť tehdejšího šéfa zastupitelského klubu ANO Michala Haška. A například manželka poslance za ANO Milana Ferance se stala hlavní personalistkou ve státním podniku Vojenské lesy a statky.