Města a kraje dávají neziskovkám víc peněz na sport než na sociální služby, vyplývá z analýzy

před 1 hodinou

Na sport a tělovýchovu rozdělily loni kraje neziskovým organizacím přes miliardu korun, na sociální věci a zaměstnanost pouze poloviční sumu.

Praha - Obce, města a kraje podporují ze svých dotací pro neziskové organizace víc sport než sociální věci, vzdělávání či bydlení. Na tělovýchovu kraje předloni neziskovým organizacím rozdělily přes miliardu korun, na sociální věci a zaměstnanost jim daly zhruba poloviční sumu.

Radnice vydaly na sport téměř dvě miliardy, na sociální záležitosti od nich neziskové organizace dostaly zhruba třetinovou částku. Vyplývá to z rozboru financování, jehož projednání měla v pondělí ve svém programu vláda.

Babišův kabinet se začal rozborem zabývat v lednu. Jednání tehdy přerušil. Chtěl situaci přezkoumat a případně pak přehodnotit vydávané sumy pro neziskové organizace. Jak by vláda v demisi chtěla při financování dál postupovat, zatím nezveřejnila. I pondělní jednání na toto téma vláda přerušila.

Stát, kraje a obce v roce 2016 rozdělily neziskovým organizacím celkem 17,9 miliardy korun. Zhruba 34 procent putovalo do sportu, 30 procent do sociálních věcí, devět procent do vzdělávání, zbytek do ochrany památek a životního prostředí, zdravotnictví, zemědělství či výzkumu. Tři pětiny téměř osmnáctimiliardové sumy poskytl stát, 16 procent kraje a Praha, 22 procent obce a procento státní fondy.

Krajské výdaje na sport postupně rostou. V roce 2010 byly téměř stejné jako na sociální věci. Činily tehdy zhruba 320 miliard. Do roku 2016 se ztrojnásobily a překročily 1,08 miliardy. Tvořily tak téměř dvě pětiny dotací. Suma na sociální záležitosti se od roku 2010 do předloňska zvedla z 305,6 na 576,4 milionu. Do vzdělávání a na školské služby putovalo předminulý rok 137,2 milionu z krajských dotací, v roce 2010 to bylo 172,3 milionu. Na bydlení se v roce 2016 rozdělilo 63,1 milionu korun.

Obce dotovaly předloni tělovýchovu částkou přes 1,9 miliardy, v roce 2010 to bylo 1,1 miliardy. Loni tak vydaly na sport bezmála polovinu svých dotací. Na vzdělávání a školské služby rozdělily radnice neziskovým organizacím 52,9 milionu a před osmi lety 18,5 milionu. Do sociálních věcí a zaměstnanosti v roce 2016 plynulo 693,4 milionu obecních dotací, v roce 2010 to bylo 479,6 milionu. Na bydlení a územní rozvoj se předloni využilo 27,1 milionu obecních dotací.

Česká společnost stárne. Služeb pro lidi ve vysokém věku a jejich rodiny je už nyní velký nedostatek. V regionech a obcích chybí například nejen nabídka péče o seniory, ale i o děti. Školek a možností hlídání je málo.

Neziskové organizace se staly v poslední době terčem kritiky i nenávistných komentářů na sociálních sítích. Někteří politici začali zpochybňovat jejich přínos a volali po omezení dotací. Prezident Miloš Zeman už dřív neziskové organizace označil za "pijavice na státním rozpočtu".

Odborníci na sociální problematiku ale zdůrazňují, že bez prospěšných společností by se v Česku zhroutily služby pro seniory, handicapované a další potřebné. Neziskové organizace zajišťují péči, kterou neposkytuje stát, kraje či obce, a dokážou ji navíc dělat levněji.

Rozbor nechala vypracovat rada vlády pro nestátní neziskové organizace. Kabinet ho dostává pravidelně od roku 1999.