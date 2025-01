Černochová se obula do Metnara. Řehka se hádce o miliardy na obranu vyhnul

Ve sněmovně se v úterý strhl boj kvůli miliardám na obranu. Vedení ministerstva obrany se hájilo, proč loni nedokázalo utratit celý rozpočet a proč až v posledních dnech roku vyčerpalo více než 50 miliard korun. Tedy zhruba třetinu celkového balíku peněz. Ministryně Jana Černochová bránila úředníky a vyzvala svého předchůdce Lubomíra Metnara, aby se jim za výroky na sociálních sítích omluvil.

To, jak se vyjadřujete o zaměstnancích ministerstva, je za hranou. Jana Černochová se pustila do svého předchůdce a současného šéfa branného výboru Lubomíra Metnara kvůli jeho kritice resortu. | Foto: Lukáš Bíba

Kdo čekal další pokračování veřejného sporu mezi ministryní Janou Černochovou (ODS) a náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou, byl zklamán. Byť měl podle pozvánky na úterní jednání sněmovního výboru pro obranu dorazit, generál místo toho zamířil do Bruselu na jednání vojenského výboru Severoatlantické aliance.

Ani tak ovšem pravidelné setkání poslanců se zástupci obrany a armády neprobíhalo v klidu. Napětí bylo znát hned od prvních minut, kdy se ministryně obula do Lubomíra Metnara (za ANO), svého předchůdce a nynějšího šéfa branného výboru. Spouští bylo čerpání loňského obranného rozpočtu.

Z celkového balíku přidělených peněz, který na konci loňského roku činil 164,3 miliardy korun, totiž ministerstvo nedokázalo vyčerpat 5,3 miliardy. A to i přesto, že jen během prosince obrana utratila více než 50 miliard korun.

"Chaos na obraně pokračuje. Ještě koncem listopadu obrana čerpala 109 miliard, dnes se dozvídáme, že utratila za několik dní 50 miliard. A ještě k tomu se objevilo v rozpočtu o 13 miliard více, než bylo schváleno," okomentoval to před týdnem Metnar na sociálních sítích.

Měl byste se omluvit, vzkázala Černochová

Na úterním výboru Blanka Cupáková, vrchní ředitelka ministerské ekonomické sekce, vysvětlila, že rozpočet z původních 151,2 miliardy na konečných 164,3 miliardy vystoupal průběžně v loňském roce. Třeba v prosinci vláda kvůli "zhoršené bezpečnostní situaci" rozhodla o navýšení obranného rozpočtu o 2,9 miliardy, v únoru zase do kasy přiteklo téměř devět miliard jako nespotřebované výdaje z předchozího období.

"Vojáci nedostali přidáno ani korunu, strategické projekty se odsouvají z důvodu nedostatku peněz. Náčelník generálního štábu informoval ministryni obrany, že armáda nemá peníze na pořízení tanků, které jsou součástí závazků vůči NATO, tedy vybudování těžké brigády, ale miliardy létají vzduchem," napsal Metnar na sociální sítě v pondělí 6. ledna.

Chaos na obraně pokračuje ❗️

Ještě koncem listopadu obrana čerpala 109 mld., dnes se dozvídáme, že utratila za několik dní 50 mld. A ještě k tomu se objevilo v rozpočtu o 13 miliard více, než bylo schváleno, což nesedí ani po započtení rekordních nespotřebovaných výdajů roku… — Lubomír Metnar (@metnarl) January 6, 2025

"Nevyčerpali jsme pouze 5,3 miliardy. Opravdu si za to zasloužím kritiku já a moji kolegové? Já se hrubě ohrazuju proti tomu, jakým způsobem pan Metnar o těchto lidech hovoří na sociálních sítích, je to za hranou," pronesla poměrně ostře Jana Černochová. "Měl byste se omluvit," vyzvala jej.

"Dotklo se nás to a mrzelo nás to velmi," přidala se i Cupáková. "Dřeli jsme a strašně nás mrzí, že je prezentováno, že jsme v prosinci podváděli a jsme netransparentní," pokračovala šéfka ekonomické sekce. Obranný trojblok pak doplnil i Lubor Koudelka, vrchní ředitel vyzbrojování: "Mrzela mě některá vyjádření, dva ředitelé se mě ptali: 'Co děláme špatně?'"

Metnar: Omlouvat se nebudu

Lubomír Metnar se však obměkčit nenechal. Tvrdil, že jeho slovní útoky prý vždy mířily jen na samotnou ministryni Černochovou a na rozhodnutí současného kabinetu. "V žádném případě se nebudu omlouvat za kritiku ministryně a vlády," prohlásil Metnar. A dodal, že pokud si ministerští úředníci vztahují jeho slova na sebe, nesvědčí to prý o dobré situaci v resortu.

"Vzpomeňte si, nedělala jste nic jiného, než že jste kritizovala mě a úředníky za projekt bojového vozidla pěchoty," obrátil se Metnar na Černochovou, čímž jí chtěl připomenout roky, kdy on vedl ministerstvo a ona branný výbor. "Oprávněně," odsekla mu ministryně. Pro připomenutí - minulá vláda Andreje Babiše (ANO) nedokázala nákup pásových obrněnců dokončit, strategický obchod za nejméně 60 miliard korun restartoval a dokončil až současný kabinet Petra Fialy (ODS).

Přestože ministerstvo loni nedokázalo vyčerpat celý rozpočet, podle předběžných odhadů obrany je pravděpodobné, že útraty i tak dosáhly limitu dvou procent hrubého domácího produktu, jak po svých členech požaduje Severoatlantická aliance. Jak upozornila Cupáková, třeba podle makroekonomických dat z loňského dubna by ke splnění dvouprocentního závazku stačila suma ve výši 153 miliard korun.

