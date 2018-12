Policie vyslechla Mayerovou z kauzy Čapí hnízdo, posledně se jí udělalo zle

Pražská policie ve středu vyslechla Janu Mayerovou, dotační expertku a jednu z hlavních aktérek kauzy Čapí hnízdo. V té čelí spolu s premiérem Andrejem Babišem, jeho dvěma dětmi a dalšími lidmi svázanými s areálem na Benešovsku obvinění ze zhruba padesátimilionového dotačního podvodu. Na policii byla Mayerová už v květnu, jak už ale dříve pro Aktuálně.cz prozradila, tehdy se jí udělalo nevolno. I ona prý trpí - stejně jako Babišovy děti - psychickými problémy.

Mayerová byla tím, kdo žádost o padesátimilionovou dotaci z evropských fondů na Farmu Čapí hnízdo podepsal. "Cítím se zodpovědná za všechny ty problémy, co má Babiš a jeho rodina, protože já jsem podávala tu žádost, on o tom ani nevěděl. To na mě doléhá nejvíc," řekla pro deník Právo, který o výslechu ve čtvrtek informoval.

Mayerová tak zopakovala argumenty, které sdělila už v listopadu v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Babiše tehdy srdnatě bránila s tím, že namísto hledání jeho syna by se měla média i úřady zajímat hlavně o ni. "Vždyť klíčová osoba jsem já, respektive představenstvo (Farmy Čapí hnízdo - pozn. red.). On ani nemá co říct, to měli schovat mě," uvedla Mayerová pro Aktuálně.cz.

Současně trvá na tom, že se v kauze nic protiprávního nestalo. "Pokud za tuto dotaci bude někdo odsouzen, tak můžeme klidně okamžitě vrátit všechny peníze," řekla Právu. Na doplňující dotazy Aktuálně.cz zatím nereagovala. S Andrejem Babišem začala Mayerová spolupracovat počátkem tisíciletí jako dotační expertka.

Na policii Mayerová byla už dříve, ale při obou předchozích návštěvách se jí prý udělalo zle. I ona mluví o psychických problémech, kvůli kterým opustila i post náměstkyně jihlavského primátora, na kterém v době obvinění působila. Poté se podle svých slov zhroutila, trápily ji úzkosti a deprese.

I proto se Mayerová v půli listopadu rozhodla promluvit poprvé od doby, kdy obvinění týkající se údajně neoprávněně přidělané evropské dotace padlo. Přivedlo ji k tomu dění kolem Andreje Babiše juniora, kterého ve Švýcarsku vystopovali reportéři Seznam zpráv a natočili s ním skrytou kamerou rozhovor.

Babiš mladší tehdy uvedl, že byl nedobrovolně zavlečen na Krym. Premiér to odmítl a poukázal na údajnou synovu schizofrenii. Opozice se v návaznosti na nové závažné informace rozhodla vyvolat mimořádnou schůzi Sněmovny, na níž však s vyjádřením nedůvěry vládě neuspěla.