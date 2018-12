ANO po kauze údajného únosu premiérova syna opět posílilo, ukazuje průzkum STEM

Aktualizováno před 3 hodinami

V případných volbách do Poslanecké sněmovny by drtivě vyhrálo hnutí ANO se ziskem 35,7 procenta hlasů. Na druhém místě by skončili piráti s 13,1 procenta před ODS, která zaostává o 0,7 procentního bodu. Vyplývá to z listopadového volebního modelu agentury STEM. Do sněmovny by pronikly ještě KSČM, SPD, ČSSD a KDU-ČSL. Sběr dat probíhal v době, kdy vrcholila kauza Babišova syna, který měl být unesen na Krym.

Na čtvrtém místě skončili komunisté se ziskem 7,6 procenta. Hnutí SPD Tomia Okamury by získalo 6,9 procenta, což je propad o tři procentní body proti říjnovému průzkumu. ČSSD na šestém místě by volilo 6,6 procenta voličů. Pouhou 0,1 procenta by pětiprocentní hranici překročili také lidovci. Mimo sněmovnu by zřejmě zůstaly strany TOP 09 a STAN. "Data ukazují, že nedávné události (kauza Babišova syna pozn. red) aktivizovaly a posílily tábor příznivců hnutí ANO," píší výzkumníci ze STEM v tiskové zprávě. Růst podpory hnutí ANO zaznamenal také o víkendu zveřejněný průzkum agentury Kantar CZ pro Českou televizi. Výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 19. až 30. listopadu 2018. Na otázky odpovědělo celkem 1034 respondentů.