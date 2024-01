Prosadili jsme vše, co jsme chtěli, ale nekončíme. ANO není nepřítel, říká Benda

Předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda nesdílí kritiku části vládních voličů, kteří jsou přesvědčeni, že vládě se nedaří protlačovat její plány a ještě k tomu odstupuje od slibovaných reforem. "Ve sněmovně jsme loni prosadili vše, co jsme chtěli. Byť to bylo někdy za cenu večerních a nočních sezení. Zároveň chceme pokračovat ve změnách," říká pro Aktuálně.cz Benda.

Jen krátce poté, co poslanci usednou poprvé v tomto roce do svých lavic v jednacím sále, je čeká vyostřená debata. Projednávat by měli korespondenční volbu pro Čechy žijící v zahraničí, u níž opoziční hnutí ANO dopředu oznámilo, že debatu o této změně bude zdržovat mnohahodinovými vystoupeními.

Předseda poslanců ODS Marek Benda ještě s opozicí jedná, zdali by nebylo možné se domluvit na kompromisu. Ustoupit však nechce z toho, že by lidé v zahraničí mohli tímto způsobem volit už při sněmovních volbách v roce 2025.

"Nadále jsem ale připravený s opozicí jednat. V žádném případě nechci říkat, že už se o tom s nikým nikdy nechceme bavit. Jestli přijde opozice s návrhy, jak udělat tyto volby v zahraničí ještě bezpečnější, nebráním se tomu. Nicméně považuji za nepravděpodobné, že by přišla," říká Benda.

Politik, který je s výjimkou dvou let poslancem nepřetržitě od roku 1990, je klíčovou postavou nejsilnější vládní strany pro vyjednávání ve sněmovně. Mimo jiné se pravidelně schází s šéfkou poslanců ANO Alenou Schillerovou, se kterou jedná o programu poslaneckých schůzí.

"Jestliže jsem šéfem nejsilnějšího klubu vládní koalice, tak je mým úkolem taková jednání vést. Navíc jsem ve sněmovně dostatečně dlouho, abych věděl, že jednou je člověk u vlády a jindy v opozici, takže není možné všechno vyhrávat 100:0," vysvětluje Benda.

Za svou výhodu považuje i to, že se na sociálních sítích nepouští do mnohdy značně vyhrocených slovních sporů s poslanci ANO. "Už z časů, kdy byl můj tatínek v Chartě 77, si pamatuji, že se v ní byli schopni bavit lidé z různých částí spektra, například radikální katolíci a bývalí komunisté. Jsem vychovaný v tom, že jestliže má někdo jiný názor, neznamená to, že je nepřítel," dodává.

Příliš široká koalice

Podle něj není příčinou některých vládních problémů ani tak odpor opozice, jako složitá jednání mezi pěticí koaličních stran, které mají na některé věci rozdílné názory. Premiér a šéf ODS Petr Fiala musí často působit jako mediátor, aby našel mezi stranami kompromis.

"Jsme prostě v příliš široké koalici na to, aby se šlo jednoduše domluvit na změnách. Řekněme si na rovinu, že spojovacím tmelem této koalice bylo odsunutí Andreje Babiše a Miloše Zemana z vedoucích funkcí ve státě. To ale neznamená, že to byl náš jediný cíl," říká Benda.

Podzimní průzkum CVVM ukázal, že vládě důvěřuje jen 17 procent lidí. Podle analytiků je mezi nimi i část jejích voličů, kteří jsou zklamaní z toho, že nepřišly změny, které Fialův kabinet před dvěma lety sliboval při svém nástupu do úřadu.

Benda však ujišťuje, že vláda hodlá v prosazování dalších změn pokračovat. Příkladem je právě korespondenční volba. Díky ní by lidé v zahraničí nemuseli cestovat leckdy i stovky kilometrů na zastupitelské úřady, aby mohli odvolit. "Chceme a budeme dělat další změny, ale podle výsledků voleb to nevypadá, že by většina občanů chtěla skutečně nějaké zásadní reformy," míní Benda.

Sněmovna vypadá děsivě jen na první pohled, tvrdí Benda

Jako příklad uvádí snahu poslankyně ODS Renáty Zajíčkové zjednodušit hygienická pravidla ve školách, aby se do škol dostalo více dětí. "Komfort dětí by se sice snížil, ale ne nějak výrazně. V horších podmínkách prošla školami naše generace i ty předcházející. Přesto kritici návrhu paní poslankyni málem ukamenovali. V takové atmosféře se těžko něco mění. Ať navrhneme cokoliv, strašně narážíme," prohlašuje Benda.

Navzdory tomu ale Benda hodnotí loňský rok jako úspěšný. "Sněmovna sice vypadá děsivě a navenek se zdá, že se tam jen všechno strašně zdržuje, ale cokoliv jsme jako vládní koalice chtěli prosadit, jsme opravdu prosadili. Na poslední loňské schůzi jsme fakticky neměli co dělat," tvrdí Benda.

Šéf poslaneckého klubu ODS slibuje, že v necelých dvou letech, která zbývají do dalších řádných sněmovních voleb, se koalice zaměří na důchodovou reformu, změny v digitalizaci, na stavební řízení či byrokracii.

Odmítá však, že by země potřebovala zásadní reformy. "Ústavní systém funguje, justiční systém funguje, obranný systém vracíme do stavu fungování. Teď je potřeba, aby věci v naší zemi normálně fungovaly a my překonali náš byrokratický aparát, který se snaží změnám zabránit," říká poslanec.