To sama Maláčová navrhla, ať se rodičovská zvýší jen někomu, tvrdí Schillerová

Rozhodnutí zvolit úspornou variantu navýšení rodičovského příspěvku testuje pevnost koalice ANO a ČSSD. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) ve středu na dotaz Aktuálně.cz uvedla, že to byla samotná ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD), kdo navrhl kompromis, aby se příspěvek zvýšil pouze u dětí, které se narodí po 1. lednu 2020. Maláčová ale takové tvrzení odmítá.

"Paní ministryně podle mého názoru neví, co chce. Na koaliční radě sami zástupci sociální demokracie, pan předseda Jan Hamáček a paní ministryně, přišli s návrhem, ať se to (rodičovská) týká dětí narozených po prvním lednu 2020," sdělila Aktuálně.cz Schillerová. Hamáček měl podle ní dokonce tuto dohodu označit za dobrou.

S tím však Maláčová nesouhlasí. Na dotaz Aktuálně.cz, kdo s návrhem přišel, uvedla pouze, že ona to nebyla. "Já určitě ne, to není pravda," sdělila Maláčová. Na doplňující dotaz, kdo to tedy byl, už neodpověděla.

Maláčová ještě loni v listopadu slibovala, že se zvedne rodičovská z 220 na 300 tisíc pro všechny rodiny s dětmi do čtyř let. Když v pondělí po jednání koaliční rady oznámila, že se zvýšení rodičovského příspěvku bude týkat pouze dětí narozených po 1. lednu 2020, snesla se na ni na sociálních sítích vlna kritiky.

Ministryně původně vysvětlovala, že změna nastala kvůli zpomalování ekonomiky a potřebě začít šetřit. Po reakcích naštvaných rodičů však otočila. Uvedla, že se pokusí najít osm miliard korun potřebných pro původní variantu, tedy zvýšení rodičovského příspěvku pro děti do čtyř let.

Trvala přitom na tom, že původní slib - tedy aby se rodičovská zvýšila o 80 tisíc všem - zablokovalo ANO. Hnutí totiž odmítlo, aby vláda současně zvýšila důchody o 900 korun, zavedla zálohované výživné a vztáhla vyšší rodičovský příspěvek i na děti do čtyř let. Změnu v rodičovském příspěvku tak obětovala pro prosazení dalších dvou zmíněných opatření.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý řekl Hospodářským novinám, že prohlášení Maláčové nerozumí. "Její stranický kolega Hamáček sám na koaliční radě navrhl, aby se zvýšený rodičovský příspěvek vyplácel od ledna 2020 pouze rodičům novorozenců. Dnes ale sociální demokracie svými prohlášeními popírá sama sebe. Určitě nemám problém jednat dál s tím, že ministryně Maláčová najde, jak teď prohlašuje, ve svém resortu potřebné peníze. Bylo by to i logické, když je rodičům v minulosti slíbila. Zároveň platí, že budu tlačit i na ostatní resorty, aby přišly s co největšími úsporami," uvedl Babiš.

O tom, že se podaří osm miliard v rozpočtu ministerstva práce Maláčové najít, Schillerová pochybuje. "Z mé zkušenosti si myslím, že to reálné není. Ale je otázkou, pokud je hledá, v jaké míře by je našla. Protože revize sociálních dávek je něco, co je nezbytné, o čem se dlouho mluví, a myslím, že by tam úspory nalezené být mohly."

Stovky rodičů mezitím podepisují internetovou petici, ve které žádají, aby navýšení rodičovského příspěvku bylo stejné pro všechny občany.