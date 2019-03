Rodičovská poštvala zklamané rodiče proti vládě. Maláčová pod tlakem otáčí

𝐁𝐨𝐣 𝐳𝐚 𝐫𝐨𝐝𝐢𝐜̌𝐨𝐯𝐬𝐤𝐲́ 𝐩𝐫̌𝐢́𝐬𝐩𝐞̌𝐯𝐞𝐤 𝐧𝐞𝐤𝐨𝐧𝐜̌í, 𝐛𝐮𝐝𝐮 𝐡𝐥𝐞𝐝𝐚𝐭 𝐩𝐞𝐧𝐢́𝐳𝐞! Na včerejší koaliční jednání s hnutím ANO jsem čekala dlouho. Na stole jsem měla několik zásadních věcí, které už nesnesly odkladu. Třeba zvýšení důchodů o 900 korun. Kdybychom ještě chvíli váhali, nemuselo by se to vůbec stihnout. Z tohoto pohledu byla koaliční rada úspěšná, našli jsme shodu a 900 korun navíc pro seniory 👨‍🦳👩‍🦳 prosadíme. Chtěla to ČSSD, chtěl to nakonec i koaliční partner. Za mě velký úspěch, protože si to lidé v důchodu po desítkách let práce zaslouží. Prosadili jsme také tvrdší tresty pro neplatiče 🚫 výživného, které naběhnou už od příštího roku. Prosadili jsme proplácení zálohovaného výživného pro samoživitelky a samoživitele od roku 2021. S tím jsme šli do vlády a věnovali tomu spoustu času a práce. Všichni víte, že za navýšení rodičovského příspěvku na 3️⃣0️⃣0️⃣ tisíc pro všechny rodiče dětí do čtyř let jsem od začátku bojovala. Nedokázali jsme ale přesvědčit hnutí ANO. Dostala jsem stovky zpráv od maminek a tatínků, jak jsou zklamaní, jak se cítí podvedení. A také mnoho zpráv, že jsme upřednostnili důchodce před rodinami. CHCI K TOMU ŘÍCI TOTO: Nikoho jsme neupřednostnili. NIKDY bych si v mojí práci nedovolila dělat rozdíly mezi starými a mladými, nikdy bych nedělila svoji snahu podle toho, jestli je někdo důchodce nebo rodič s malým dítětem. ZÁLEŽÍ MI na obou skupinách, chci podporovat lidi, kteří poctivě pracují nebo pracovali, kteří vychovávají děti, starají se o své blízké. Nestala jsem se ministryní jen pro jednu skupinu lidí. Skutečnost je taková, že nejsme ve vládě sami. Nejsme ani hlavní vládní strana s premiérem. Jsme v pozici, kdy jako juniorní partner ve vládě TVRDĚ PROSAZUJEME sociálnědemokratickou politiku. A ve Sněmovně máme 1️⃣5️⃣ poslanců z 2️⃣0️⃣0️⃣ Hodně jsme dokázali, ale nejde vše hned tak, jak bychom si představovali. Včerejší výsledek koaliční rady je pro mě ZAČÁTEK, nikoliv konec jednání. Ani já, ani ČSSD jsme nikoho nehodili přes palubu. Ano, zatím jsme se dohodli na zvýšení rodičáku na 300 tisíc pro děti narozené od 1. 1. 2020. Ale to neznamená, že jsem rezignovala a už nebudu chtít, aby na vyšší rodičovský příspěvek dosáhli i ti, kteří mají dítě do 4 let věku. RESPEKTUJI včerejší dohodu z koaliční rady, ale beru ji tak, že problémem jsou peníze 💶. A já jsem zvyklá problémy řešit, překonávat je, ne jim podléhat! Potřebujeme 8 miliard. Teď zjišťujeme, kde můžeme v našich resortech ušetřit. A znovu také předložíme hnutí ANO naše návrhy na zvýšení příjmů státního rozpočtu, jako je třeba bankovní daň. Jen na té bychom získali 11 miliard korun. Můžeme také zjednodušit daňové slevy, jak navrhl pan prezident. Možnosti, jak peníze pro rodiny s malými dětmi 👨‍👩‍👧‍👦 najít, tu jsou. A je jich dost. Já ty peníze BUDU HLEDAT! Je březen a rozpočet státu na příští rok se teprve začíná tvořit. Legislativní proces potrvá alespoň půl roku. Stále JE ČAS ⏰, aby tato vláda jasně ukázala, že dělá politiku i pro rodiny s dětmi. ČSSD šla do koalice s hnutím ANO mimo jiné právě proto, aby tyto rodiny podporovala. Shodli jsme se na tom při vzniku vlády, věřím, že se na tom shodneme i teď. NIKOHO jsem neopustila, a už vůbec ne rodiny s malými dětmi. Nepřestaneme se za ně rvát a uděláme všechno proto, abychom potřebné peníze našli. Jestli má v tomhle boji sociální demokracie 🌹uspět, bude potřebovat i VAŠÍ podporu. Jana Maláčová Jan Hamáček ČSSD Alena Schillerová Andrej Babiš Mladí sociální demokraté Kateřina Valachová Alena Gajdůšková Michal Šmarda Roman Onderka Ondra Veselý Klub svobodných matek Oranžový klub