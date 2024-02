Majitel Barrandovských teras namísto hotelu postavil byty a zrušil restauraci

Liberecký podnikatel Michalis Dzikos vlastnící Barrandovské terasy nechal po jejich stranách přistavěl dvě budovy původně prezentované jako hotel. Zároveň pokračuje v rekonstrukci budovy bývalé restaurace. Namísto hotelu však postavil byty určené k prodeji a ve prospěch komerčního bydlení chce zrušit také jednu z plánovaných restaurací.

Náměstek pražského primátora Jiří Pospíšil (TOP 09), který má na starosti mimo jiné památkovou péči, bude chtít v reakci na to jednat s Národním památkovým ústavem (NPÚ) o opětovném udělení statusu kulturní památky historické budově Barrandovských teras. Politik tak reagoval na informaci deníku Právo, podle níž majitel, který terasy v posledních letech přestavuje a rozšiřuje, plánuje v budově namísto původní funkce restaurace vybudovat další byty. Projekt kritizuje Praha 5 a místní spolek.

Dlouho chátrající funkcionalistickou budovu s výhledem na Vltavu vlastní liberecký podnikatel Michalis Dzikos, který po jejích stranách od roku 2016 přistavěl dvě budovy původně prezentované jako hotel. Zároveň pokračuje rekonstrukce budovy bývalé restaurace, kde měly být podle původních plánů dvě restaurace.

Na nesrovnalosti kolem projektu tento týden upozornili Piráti z Prahy 5 s odkazem na informace Spolku na ochranu Barrandova. Investor podle nich namísto hotelu, který povoluje územní plán, postavil byty určené k prodeji, a zároveň proti původnímu záměru zrušil ve prospěch dalšího bydlení jednu z restaurací v historické budově. Podle informací deníku Právo rada Prahy 5 v pondělí schválila výzvu katastrálnímu úřadu, aby byty v objektech nezapisoval.

Situace kolem historické budovy se nelíbí ani Pospíšilovi, který vyjádřil údiv nad tím, že aktuálně není památkově chráněná. "Je potřeba se s NPÚ vážně pobavit, jestli by stát neměl památkovou ochranu obnovit," řekl náměstek. Dodal, že podle jeho informací byla v minulosti ochrana historického objektu zrušena soudem kvůli pochybení a nikdy nebyla obnovena. V případě nesrovnalostí ohledně územního plánu by se tím podle náměstka měly zabývat orgány státní správy, které mají povolování na starosti. "Stavební úřad na Praze 5 by měl konat a zjišťovat," řekl.

Podobně se vyjádřil i náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček (STAN), podle kterého jsou výklad územního plánu i povolení stavby nezávislé na politické reprezentaci. "Dle původního návrhu nevyžadoval záměr změnu územního plánu, zda je i aktuální podoba stavby v souladu s územním plánem, je plně na posouzení těchto orgánů. Věřím, že budou v případě pochybení investora situaci adekvátně řešit," uvedl. Dodal, že s kritikou projektu není podrobně seznámen a podle jeho informací zatím nebyla na magistrát doručena žádná občanská stížnost či petice.

Funkcionalistická budova Barrandovských teras zahájila provoz v roce 1929 a ve 30. letech se stala centrem pražské smetánky. Komplex nechal vystavět podnikatel Václav Maria Havel, otec bývalého prezidenta Václava Havla, podle návrhu architekta Maxe Urbana. Součástí projektu byla restaurace, kavárna, plovárna se skokanskou věží a v blízkém okolí bylo deset tenisových kurtů, volejbalové hřiště a písečná pláž. V roce 1952 byly budovy znárodněny, po sametové revoluci je získala zpět rodina Havlových a manželka Václava Havla Dagmar je v roce 2003 prodala.