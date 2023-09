Čelíme tlakům, kvůli úředníkům v milovické rezervaci zemřel zubr, tvrdí ochranáři

Mládě zubra uvízlo v blátě vysychající tůně. Neutopilo se, ale umřelo kvůli stresu, který mu bahnitá past způsobila. Ochranáři z přírodní rezervace Milovice, kde zubře zemřelo, tvrdí, že k smrti dojít nemuselo, kdyby v rezervaci bylo stabilní napajedlo. Jeho vznik má blokovat jediný úředník. Vedení Středočeského kraje oponuje, že jde o zodpovědnost ochranářů, a do rezervace poslalo veterináře.

Zvíře v rezervaci uhynulo už v květnu. Na povolení vybudovat napajedlo ale podle ředitele milovické rezervace Dalibora Dostála ochranáři čekají už přes dva roky. Tvrdí, že jeho vznik blokuje jediný úředník. Má ale jít o součást většího problému. "Opakovaně se nám stává, že k nám přes různé úřady přichází různé kontroly," říká Dostál.

Konkrétního úředníka, který na rezervaci vyvíjí tlak, ale Dostál jmenovat nechce. Vedení Středočeského kraje, který území vypůjčuje společnosti Česká krajina, jež rezervaci spravuje, zas vinu vidí na straně ředitele. "Domníváme se, že je jeho zodpovědností a povinností udržovat početní stavy zvěře na takové úrovni, aby přírodní podmínky pro jejich chov byly dostačující," říká středočeský radní pro oblast investic a majetku Libor Lesák (ODS).

V červnu kraj po kontrole v rezervaci našel podle Lesáka několik pochybení. Hejtmanství tak upozornilo Státní veterinární správu, aby prověřila podmínky chovu. Důvodem bylo úmrtí dvou zvířat - hříběte a právě mláděte zubra. "Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj při kontrole provedené v červnu neprokázala žádné porušení právních předpisů v oblasti veterinární péče," uvádí mluvčí veterinářů Petr Majer.

Přírodní rezervace Milovice V roce 2015 ji založila nezisková organizace Česká krajina.

Rozprostírá se na Nymbursku na území bývalého vojenského výcvikového prostoru.

Krajinu pomáhají udržovat stáda velkých kopytníků jako zubři, divocí koně či pratuři.

Jelikož krajinu pravidelně spásají zvířaty, daří se zde ohroženým druhům rostlin, kvůli kterým zde byla rezervace vyhlášena.

Milovická rezervace v červnu zveřejnila petici, pomocí které se snaží vymoci vybudování napajedla. Kraj žádost o povolení k vybudování nového zařízení podle Lesáka zaznamenal. "V tomto konkrétním případě ovšem má kraj pravomoc pouze jako odvolací orgán," vysvětluje radní. Odkazuje pak na úředníky z Mladé Boleslavi, kteří mají k napajedlu vydat závazné stanovisko.

Jednání o napajedle se tak podle Dostála příliš neposunulo. Věří ale, že bude vybudováno co nejdříve. "To, k čemu v milovické rezervaci dochází, nemá obdobu nikde jinde v Evropě. Tedy, že by úřad či úředník blokoval něco tak základního a nezbytného, jako je voda pro desítky velkých zvířat," říká.

Kontroly v rezervaci ale odhalily i další pochybení. Podle kraje jde o načerno provedené zemní práce na území rezervace. To už s milovickými ochranáři ale řeší Agentura ochrany přírody a krajiny. "Bez příslušného povolení došlo k rozhrnutí zemního valu. Část zeminy z tohoto valu překryla stanoviště cenných širokolistých trávníků, které zdejší národní přírodní památka chrání. Nyní běží přestupkové řízení," říká mluvčí agentury Karolína Šůlová. Pro milovickou rezervaci to může znamenat pokutu a uložení nápravného opatření.

Mluvčí také připomíná, že chráněné území je v Milovicích zřízeno pro ochranu cenné vegetace a hmyzu, ne kvůli zubrům a koním. "Volná pastva hospodářských zvířat je způsobem hospodaření, které umožňuje uchování a zlepšení zdejší přírody," dodává mluvčí.

Spor ochranářů s krajem je dlouhodobý. Dostál tvrdí, že rezervace čelí řadu let velmi nevybíravým likvidačním tlakům. Ochranáři jsou tak podle něj pod tlakem lidí, kteří mají komerční zájem na využití území. "Jenom díky tomu, že tam existuje rezervace velkých kopytníků, se podařilo zabránit několika projektům zástavby území, které má nesmírnou hodnotu. Nebýt rezervace, tak už se v některých částech staví. To také vyvolává určitou nevraživost," tvrdí.

Jak ale uvádí mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny Šůlová, status národní přírodní památky poskytuje pozemkům silnou právní ochranu. "Navíc tím, že jde o pozemky v národní kategorii zvláště chráněného území, platí zde předkupní právo státu. V žádném případě tedy nemohou být v tomto území plánovány jakékoliv developerské projekty," doplňuje.

Kraj pak podle Lesáka neeviduje v souvislosti s pozemky národní přírodní památky žádný zájem developerů. Ředitel rezervace Dostál však připomíná, že některé části rezervace velkých kopytníků se nachází i mimo národní přírodní památku, což znamená, že nejsou tak chráněny. "Některé komerční zájmy se týkají zemědělského využití, což znamená, že jde i o části, které jsou součástí památky," tvrdí.

