Kvůli hlasům rozeslali agitační maily bývalým studentům. Ve volbách pohořeli, teď jim hrozí pokuta

před 1 hodinou

Náměstek ministra školství Jaroslav Fidrmuc napsal studentům, které dříve učil, aby mu dali ve volbách hlas. Podobných případů je přitom víc.

Prostějov/Zlín - Jedním z fenoménů letošních voleb bylo kroužkování, řada kandidátů se proto snažila přesvědčit voliče, aby jim dali preferenční hlas a oni se díky nim dostali do sněmovny i ze zadních míst.

O tuto strategii se pokusil i lidovecký náměstek ministra školství Jaroslav Fidrmuc, který se jako trojka kandidátky KDU-ČSL na Olomoucku pokusil přeskočit tamní jedničku - ministra zemědělství Mariana Jurečku. Jako bývalý ředitel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově stovkám bývalých absolventů poslal osobní dopis, aby jej volili.

Jenže mu to nepomohlo a za Jurečkou zaostal o více než 4000 preferenčních hlasů. Zatímco ministr zemědělství jich získal 5889, Fidrmuc "jen" 1656. Navíc mu kvůli metodě, kterou použil, hrozí nemalá pokuta od Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Ten už dostal podnět, ať jeho přešlap řeší. "Případ v tuto chvíli zkoumají naši odborníci," potvrdil mluvčí úřadu Vojtěch Marcín.

Fidrmuc ale není sám: podobný dopis přišel elektronickou poštou také absolventům Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně od docenta Fakulty managementu a ekonomiky Vratislava Kozáka, který na Zlínsku kandidoval jako osmička kandidátky ANO. Ani jemu to nepomohlo - jeho 1026 preferenčních hlasů překonalo hned 12 členů kandidátky, z níž se do sněmovny dostali jen čtyři. A i jeho dopis bude mít zřejmě dohru u ochránců dat.

Byl to jen osobní dopis

Fidrmucův osobní agitační dopis už řeší například diskutující prostějovského gymnázia na internetových stránkách. "Osobní údaje nikomu nerozdáváme, šlo o soukromou iniciativu pana Fidrmuce, který - jak mi na přímou otázku sdělil - měl adresy ze svého dřívějšího působení ve škole," uvedl současný ředitel Pavel Polcr.

A to, že si při odchodu z ředitelské funkce odnesl adresy, na něž následně poslal předvolební leták, Fidrmuc potvrzuje a nevidí na tom nic divného. "Nepovažuji to za překročení nějakých norem. Byl to jen osobní dopis, kde jsem lidem vysvětloval, o co mi jde," říká Fidrmuc. Dopis má čtyři odstavce, v jeho závěru Fidrmuc uvádí: "Je třeba, aby ministerstvo školství převzala politická strana, která humanismus nejen deklaruje, ale naplňuje svým jednáním." A vyzývá adresáty, aby mu hodili hlas.

Po upozornění, že takové použití adres ve volební kampani již ÚOOÚ v minulosti označil za jasné porušení zákona a udělil za ně víc než stotisícovou pokutu, znejistí. "Děkuji za upozornění, to jsem nevěděl," řekl.

Kozák osmička, ANO jednička

Podobná, i když stručnější výzva než u Fidrmuce pak přišla do e-mailových schránek lidem, kteří absolvovali Fakultu managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. "Kozák osmička, ANO, to je naše jednička," stojí v e-mailu podepsaném docentem Vratislavem Kozákem. "Na kandidátce jsem pod číslem 8. Prosím toto číslo zakroužkovat a dát tak preferenční hlas," dodává a popisuje i postup, jak si vyřídit voličský průkaz, aby mu lidé, kteří bydlí mimo Zlínský kraj, mohli hodit hlas..

Co přišlo z e-mailu Vratislava Kozáka Milé kolegyně a vážení kolegové,



kandiduji za ANO do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR. Na kandidátce jsem pod číslem 8. Prosím toto číslo zakroužkovat a dát tak preferenční hlas. Volit mohou i ti, co nemají trvalé bydliště ve Zlínském kraji. Je nutné si na radnici vyzvednout voličský průkaz a v době konání voleb 21 - 21. 10. přijet do volební místnosti ve Zlínském kraji. Voličské průkazy lze vyřídit korespondenčně, na žádosti je třeba ověřený podpis.



Děkuji.



Vratislav Kozák

Kvůli uvedenému e-mailu se dokonce den před volbami mimořádně sešel akademický senát, který takovou reklamu na akademické půdě označil za nepřípustnou. "Jakékoliv zneužívání akademického prostředí pro politickou činnost fakulta odmítá. Tyto činnosti jsou v rozporu s morálním kreditem akademického pracovníka," stojí v usnesení, které senát nakonec jednohlasně schválil. Sám Kozák se na jeho jednání nechtěl vyjadřovat.

Pro Aktuálně.cz Kozák prohlásil, že uvedený e-mail nerozesílal. "To nebylo z mého e-mailu, bylo to z adresy, kterou nepoužívám," řekl. Už ale nevysvětlil, jak se odesílateli dostaly do rukou adresy bývalých absolventů školy, na které působí

"Možná mě chtěl poškodit, možná mně chtěl pomoci. Ale v žádném případě jsem to nebyl já," uvedl Kozák. A jeho dílem prý rozhodně není ani přiložený letáček s jeho podobiznou a zmíněným sloganem. "To jsem nevytvářel já, nemám grafické nadání," distancoval se. U letáku je přitom jako zadavatel uvedena společnost Rauta Suori, kterou vlastní jeho stranický kolega a zastupitel Valašského Meziříčí Tomáš Vašica.

Průkopník Holubář

Jak již deník Aktuálně.cz uvedl, jako první za zneužití dat ve volební kampani dostal pokutu lékař Jiří Holubář z pražských Malešic. Chirurg, který se pyšní titulem Lékař roku 2015, dostal za podobné zneužití adres svých pacientů pokutu 110 tisíc korun.

V rámci předvolební kampaně do Senátu, kam kandidoval za TOP 09, rozeslal loni na podzim stovkám svých pacientů dopis, ať jej volí. "Využil osobní údaje získané v souvislosti s provozem své lékařské praxe za jiným účelem (volební kampaň), aniž by k tomu měl souhlas dotčených osob," potvrdil úřad ve svém rozhodnutí.

Holubář trest akceptoval a proti pokutě - byť proti ní brojil - nakonec odvolání nepodal. Letos kandidoval znovu, tentokrát do Poslanecké sněmovny, ale neúspěšně. A jak ÚOOÚ potvrdil, Houbář byl prvním - a dosud jediným - člověkem, který za podobný prohřešek ve volební kampani dostal pokutu.