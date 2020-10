Pojďme do koalice s ODS a TOP 09, přeje si několik krajských organizací KDU-ČSL

Zvažovaná předvolební koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09 pro parlamentní volby v roce 2021 je nyní reálnější než kdykoliv dříve. Lidovci, kteří měli v minulosti výhrady jak k ODS, tak TOP 09, nyní naopak volají po těsné spolupráci těchto stran. Vedení KDU-ČSL v Jihomoravském, Pardubickém a Královéhradeckém kraji tento týden vyzvalo ke vzniku zmiňované koalice.

Historie nepříliš dobrých vztahů KDU-ČSL k ODS a TOP 09 není tak dávná. Lidovci těžce nesli vznik TOP 09, protože ji založil jejich dlouholetý člen Miroslav Kalousek, který s sebou vzal řadu dalších spolustraníků. Občanští demokraté především v době Václava Klause pro změnu často označovali lidovce za příčinu mnoha potíží, když je vedl Josef Lux. To vše se zdá ale nyní zapomenuto.

Svědčí o tom rozhodnutí několika krajských organizací KDU-ČSL, které v těchto dnech daly jasně najevo, že si přejí jít do parlamentních voleb v roce 2021 v koalici právě s ODS a TOP 09.

"Krajský výbor KDU-ČSL Pardubického kraje podpořil jednomyslně takovou předvolební koalici," oznámil poslanec Marek Výborný, který vedl stranu před nynějším předsedou Marianem Jurečkou. Stejné rozhodnutí přijali nyní také zástupci Jihomoravského a Královéhradeckého kraje. Brzy se dá očekávat, že se přidají i další lidovecké organizace.

"Chceme změnu, chceme vládu odpovědnosti. Bez schopnosti velkorysé spolupráce to nepůjde. Naše země a naši občané si to zaslouží," tvrdí Výborný. Mimochodem, Výborný byl už v minulosti velký příznivec spolupráce s ODS, když byl zvolen předsedou strany, řekl, že lidovci nejsou s ODS na jedné palubě, ale přímo v "jedné kajutě".

Výborný nyní Aktuálně.cz řekl, že názory ve straně směřují ke spolupráci s ODS, TOP 09. "Nevím, jak proběhlo jednání v Jihomoravském a Královéhradeckém kraji, ale tak, jak jsem objel republiku křížem krážem a mluvil s mnoha našimi členy, tak jsem cítil, že v KDU-ČSL je velký zájem spolupracovat s ODS a TOP 09 na zásadní změně směřování naší země. Myslím, že to je jasný signál celostátnímu vedení strany," podotkl.

Postup lidovců nyní úzce souvisí s výsledkem krajských voleb. I ti členové KDU-ČSL, kteří váhali s podporou koaliční kandidátky pro volby v roce 2021, se přesvědčili, že u voličů by taková koalice mohla zabrat. Navíc lidovci cítí, že by se vzhledem k dosavadním průzkumům veřejného mínění při samostatném postupu museli obávat, zda se do sněmovny dostanou. A i kdyby se jim to podařilo, je jim jasné, že by napravo existovaly dva podstatně silnější bloky. Jeden dávají dohromady Starostové a nezávislí s Piráty a druhý se tvoří mezi ODS a TOP 09.

"Protože země potřebuje změnu, vítám samozřejmě každý krok, který povede k tomu, aby v parlamentních volbách nepropadl žádný hlas pro opoziční středopravicové síly," reagoval v úterý předseda ODS Petr Fiala na dotaz Aktuálně.cz, co říká současnému volání krajských organizací KDU-ČSL po koalici s ODS a TOP 09. "Jednání o spolupráci intenzivně probíhají a s výsledkem samozřejmě veřejnost včas seznámíme," dodal k tomu, v jakém stadiu je jednání mezi zmiňovanými třemi stranami.

Když se on-line deník Aktuálně.cz zeptal na názory Mariana Jurečky a Markéty Pekarové Adamové k rozhodnutí krajských organizací KDU-ČSL, reagovali opatrně.

"Zaznamenal jsem tato usnesení. Na krajské úrovni toto téma členové diskutují, některé krajské výbory vyjadřovaly vůli k tomu, abychom hledali synergii pro příští volby. Předpokládám, že tato debata bude v průběhu podzimu na celostátní úrovni," odpověděl Jurečka na dotaz, co říká na názory krajů a zda jejich pohled podporuje. "Prosím, počkejte na vývoj v dalších dnech, nechci dílčí kroky ve vyjednávání komentovat, děkuji za pochopení," uvedla předsedkyně TOP 09.

Mnohé ale už napovědělo setkání mezi předsedy těchto tří stran u piva v centru Prahy jen několik hodin po krajských volbách v sobotu 3. října. Už tam všichni shodně naznačovali, že začíná být "ruka v rukávě". A poslední dění to jen potvrzuje. "Výsledek v krajských volbách je signál od voličů, měli bychom ho přetavit v jednání o sněmovních volbách," avizoval Jurečka.

Ke vzájemnému sbližování také hodně pomohlo dění kolem předsedy Senátu za ODS Miloše Vystrčila. V jednu chvíli se zdálo, že by mohl post ztratit, protože STAN měl hned po senátních volbách v horní komoře nejpočetnější klub, a tedy právo nominovat svého kandidáta na předsedu. Jenže čtyři senátoři TOP 09, kteří byli dosud v klubu starostů, ho opustili a přidali se k ODS. Tím se v Senátu přelily síly a klub v čele s občanskými demokraty se stal nejsilnějším. A do toho zástupci KDU-ČSL v Senátu oznámili, že podpoří na předsedu Vystrčila z ODS.

Jurečkův názor ovlivnil úspěch v krajských volbách

Zajímavé je, že předseda lidovců Marian Jurečka se v minulosti vyjadřoval ke spolupráci s ODS značně opatrně a upozorňoval na nedůvěru svých spolustraníků k občanským demokratům. V rozhovoru pro Aktuálně.cz v den svého zvolení předsedou letos 3. února zmiňoval špatné historické zkušenosti.

"Nemyslím si, že s příchodem Petra Fialy se změnila celá ODS. Naši členové pořád velmi kriticky vnímají období 90. let, kdy existovaly spory mezi naším předsedou Josefem Luxem a předsedou ODS Václavem Klausem. Josef Lux jej varoval, zemi chybí dostatečný právní řád a některé věci skončí průšvihem. Mnoho členů si pamatuje, že za spoustu dřívějších problémů mohla ODS," uvedl a vzpomněl i vládu ODS, TOP 09 a Věcí veřejných za časů předsedy a premiéra Petra Nečase v letech 2010 až 2013.

"Vezměte si, že tato vláda byla velmi asociální a končila korupčním skandálem. Naši členové jsou proto velmi ostražití k ODS a k debatám ohledně nějaké blízkosti mezi ODS a KDU-ČSL," upozornil ve zmiňovaném únorovém rozhovoru Marian Jurečka a hájil postup strany, která šla po pádu Nečase v roce 2014 do vlády s hnutím ANO a ČSSD. Jurečka se stal ministrem zemědělství.

Všechna tato fakta a slova jsou ale patrně minulostí, protože už i Marian Jurečka jako předseda lidovců podporuje koalici s ODS a TOP 09. Osobně se přesvědčil o výhodách koaliční spolupráce na svém Olomoucku, kde vedl kandidátku koalice Spojenci pro Olomoucký kraj. Tato koalice se dohodla na krajské vládě s ODS, Piráty a STAN, takže vítězné hnutí ANO s dosavadním hejtmanem Ladislavem Oklešťkem končí v opozici. Podobným způsobem se lidovci a další středopravé strany dostávají i do vedení některých dalších krajů.

Kromě Jurečky také Petr Fiala a Markéta Pekarová Adamová poznali v krajských volbách sílu koaliční spolupráce. Samostatná TOP 09 by jen stěží někde uspěla a také ODS slavila větší vítězství v koalicích než při samostatné kandidatuře. "Ukázalo se, že spolupráce v krajských volbách se v řadě krajů ukázala jako správná cesta," prohlašuje Fiala. A zároveň avizuje, že příznivci těchto stran by mohli dostat informaci o společné kandidatuře ODS, KDU-ČSL a TOP 09 jako dárek k Vánocům.