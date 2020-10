Víc hlasů než vydaných obálek a dalších deset chyb. TOP 09 napadla volby na Vysočině

Jeden jediný hlas chyběl na Vysočině TOP 09, která kandidovala spolu s Klubem angažovaných nestraníků a Korunou českou, k tomu, aby se dostala do krajského zastupitelstva. Nakonec se tam ale přece jenom ještě může dostat. Strana má podezření, že se v osmi volebních okrscích špatně počítaly hlasy. Po soudu nyní požaduje, aby došlo k jejich přepočítání.

Kdyby TOP 09 dostala o jeden hlas více, v krajském zastupitelstvu na Vysočině by zasedli dva její zástupci. Takhle zatím nemá žádného. Strana nicméně hned druhý den po volbách informovala, že od několika svých voličů dostala informaci, že volební komise mohly při sčítání chybovat.

Někteří lidé si jí stěžovali, že volili TOP 09, přičemž využili možnost udělit preferenční hlasy, aby podpořili konkrétní lidi z její kandidátní listiny. Ve výsledcích na stránkách Českého statistického úřadu je však v jejich okrsku napsáno, že kandidát, kterého kroužkovali, žádný preferenční hlas neobdržel.

"TOP 09 dokládá ke své stížnosti deset takových případů. Navrhujeme přezkoumat výsledky ve volebních okrscích Cetoraz, Dolní Cerekev, Nové Město na Moravě č. 1, Pelhřimov č. 6, Přibyslav č. 1, Třebíč č. 10 a č. 23, Velké Meziříčí č. 1," vyjmenoval mluvčí strany Vladan Vaněk.

Specialista na volební právo Marek Antoš již před časem deníku Aktuálně.cz řekl, že taková nesrovnalost skutečně může přimět soud hlasy v jednotlivých okrscích přepočítat. "Volič si může myslet, že není započítaný ani jeho hlas pro stranu. Toto skutečně může vést k tomu, že soud přepočítá tyto konkrétní okrsky. Je ale třeba říct, že nejpravděpodobnější vysvětlení něčeho takového je, že samotný lístek pro stranu komise započítala, jen zapomněla připočíst preferenční hlasy," řekl právník.

Strana kromě údajně chybějících zapsaných preferenčních hlasů odhalila další nesrovnalost. V jednom z volebních okrsků ve Velkém Meziříčí komise vydala 307 obálek, přičemž oficiální údaje mluví o tom, že jich voliči celkem odevzdali 312, z toho 310 tvoří platné hlasy. "Z uvedeného je zřejmé, že zcela chybně a nelogicky bylo odevzdaných obálek i platných hlasů více než vydaných obálek, tedy účastnících se voličů," vysvětlil mluvčí strany Vaněk.

Existenci krajské koalice případné změny mandátů neohrozí

Odborníci už v minulosti poukazovali na to, že komise mohou při sčítání chybovat a někdy k tomu i skutečně dochází. Koneckonců to před třemi lety potvrdil i soud, když po sněmovních volbách přepočítával polovinu okrsků ve Středočeském kraji, protože se ukázalo, že komise špatně udělovaly preferenční hlasy poslancům ODS. Místo původně zvoleného Petra Bendla se tehdy do sněmovny dostal Martin Kupka.

Soud ale v odůvodnění uvedl, že komise nechybovaly jen při počítání kroužků pro jednotlivé kandidáty, ale i při počítání hlasů pro celou stranu. V některých okrscích dostala ODS ve skutečnosti méně hlasů a v některých více, než bylo pak v oficiálním zápisu.

Právě fakt, že komise v jednotkách případů chybují, vedl TOP 09 k tomu, aby se obrátila na soud. "Když nám občané píšou, že ve svém okrsku svůj hlas nevidí, tak by nám asi vyčítali, kdybychom to minimálně nezkusili," popisoval krátce po volbách lídr kandidátky TOP 09 na Vysočině Zdeněk Dvořák.

Návrhem se nyní bude zabývat krajský soud, který by měl rozhodnout do několika dní. Pokud by nařídil přepočítání hlasů v daných okrscích a zjistil by, že TOP 09 měla získat alespoň o jeden hlas více, měnilo by se zastupitelstvo. Strana by získala dva zastupitele, o svůj mandát by na její úkor přišla Karolína Koubová za STAN a Karel Dvořák z KSČM.

Zatímco výsledky voleb na Vysočině ještě nelze se stoprocentní jistotou uzavřít, strany se již dohodly na vytvoření koalice, kterou by měla tvořit ODS se Starosty pro občany, Piráti, KDU-ČSL, Starostové pro Vysočinu (STAN a SNK Evropští demokraté) a ČSSD. Hejtmanem by se měl stát Vítězslav Schrek z ODS. Jelikož má tato koalice ve 45členném zastupitelstvu nyní 32 hlasů, ani případná ztráta jednoho mandátu způsobená přepočtením hlasů ve volbách by její existenci neohrozila.