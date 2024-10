Výborný: Udělám vše pro to, aby Česko neovládli populisté, komunisté a extremisté

Vedení lidovců znovu převzal Marek Výborný. Ve druhém kole volby předsedy KDU-ČSL zvítězil v Olomouci nad obhajujícím Marianem Jurečkou. Do čela strany se vrací po pěti letech. Delegátům Výborný slíbil kontinuitu kombinovanou s novými tvářemi. Hlavním úkolem strany podle něj bude znovu získat před sněmovními volbami v příštím roce ty voliče koalice Spolu, kteří nevidí důvod jít hlasovat.

Zvolený staronový předseda KDU-ČSL Marek Výborný dal na sjezdu najevo, že bude dělat vše proti tomu, aby v parlamentních volbách v roce 2025 zvítězilo hnutí ANO. "Nechci se za rok dívat na to, jak naši zemi ovládnou populisté, komunisté a extremisté. Ti všichni nabízejí lákavá, černobílá řešení. Když neuděláme nic, stane se přesně tohle. Sekáči se opravdu nezasekají, ANO a SPD už testují své soužití v několika krajích. A tohle nechceme," prohlásil.

Hned poté, co v projevu poděkoval za zvolení, vychválil svého poraženého kolegu. "Na prvním místě chci velmi poděkovat Marianu Jurečkovi, přebíral stranu v poměrně složité situaci a vedl ji tak, že máme v tuto chvíli 22 poslanců 12 senátorů, jednoho europoslance a 47 krajských zastupitelů. Marian Jurečka je jedním z nejlepších ministrů práce a sociálních věcí za poslední roky. Všichni to vidíme. A jestli někoho obdivuji, pokud jde o pracovitost a nasazení, tak právě jeho," tvrdil Výborný, který získal v druhém kole volby 159 hlasů, Jurečka 107 hlasů.

Vedení KDU-ČSL pod Marianem Jurečkou je minulostí. Tady vám @Aktualnecz přináší čerstvý záznam z předání strany Marku Výbornému. pic.twitter.com/do1by2t8fH — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) October 18, 2024

V listopadu 2019 odstoupil Výborný z čela strany po náhlém úmrtí manželky. Zdůvodnil to tehdy tím, že je otcem tří malých dětí a že rodič je víc než politik. Ve vedení strany ho v lednu 2020 vystřídal Jurečka. Na sjezdu uvedl, že bez souhlasu dětí by do volby nešel. Delegátům slíbil kontinuitu kombinovanou s novými tvářemi. Hlavním úkolem strany podle něj bude znovu získat před sněmovními volbami v příštím roce ty voliče koalice Spolu, kteří nevidí důvod jít hlasovat.

Hladík neuspěl ani ve druhém kole

Ministr životního prostředí Petr Hladík nebyl na sjezdu v Olomouci zvolen 1. místopředsedou KDU-ČSL ani ve druhém kole. Volba se bude opakovat od začátku včetně nominací na tento post. Hladík byl jediným kandidátem, do vedení si ho přál nový předseda Marek Výborný. Ve druhém kole Hladík získal 126 hlasů delegátů, potřeboval jich 142.

Ve druhé volbě se budou o post statutárního zástupce předsedy KDU-ČSL ucházet expředseda a nynější poslanec Pavel Bělobrádek a náměstek ministra zdravotnictví Václav Pláteník. Ministr životního prostředí Petr Hladík, který byl jediným kandidátem v dvoukolové první volbě, opětovnou nominaci nepřijal. Nominací se vzdali i předseda sněmovního klubu KDU-ČSL Aleš Dufek, jihočeský komunální politik František Talíř a starostka Kravař Monika Brzesková.

Večer se na sjezdu KDU-ČSL představí další kandidáti na místopředsedy a členy předsednictva, k hlasování o nich se účastníci sjezdu sejdou v sobotu ráno. Nové vedení KDU-ČSL bude muset podle Hladíka připravit strategii, dohodnout další fungování koalice Spolu a zahájit přípravu volební kampaně.

Diskusní souboj kandidátů

Než si delegáti zvolili nového předsedu, sledovali téměř tři hodiny diskusní souboj hned šesti kandidátů na předsedu - tolik lidí se ještě o vedení této strany neucházelo. Kromě Výborného a Jurečky šlo o senátora Jiřího Čunka, poslance Šimona Hellera a dva řadové členy, Tomáše Kaplana a Jiřího Regnera. Každý kandidát nejdříve pronesl patnáctiminutový projev, následně odpovídali na otázky moderátorů a poté otázky delegátů. S výjimkou Čunka dali všichni najevo, že jsou pro další spolupráci v rámci koalice Spolu, ale zároveň zdůrazňovali, že lidovci musí pečovat také o svou vlastní stranickou značku. Čunka volilo v prvním kole 53 delegátů, Kaplana 21, Hellera 19 a Regnera dva. Tři lístky byly odevzdány bez jména kandidáta.

Staronový předseda lidovců Marek Výborný při odpolední diskusi kandidátů na předsedu řekl, že koalice Spolu má podle něj nadále smysl, jako jediná může příští rok zastavit nástup populistů k moci a uspět ve sněmovních volbách. Podle Výborného ale musí přesvědčit i ty voliče, kteří nyní nechodí volbám a tvrdí, že nemají koho volit.

Jurečka svůj proslov postavil především na tom, že uplynulé tři roky dělal maximum ministerské práce a poslední rok se hodně věnoval KDU-ČSL. Zároveň se omluvil za pochybení, kterých se dopustil, současně ale konstatoval, že každý, kdo něco dělá, se chyb dopouští. Sám sebe označil za srdcaře, který vždy pracoval s maximálním nasazením, a vyzval spolustraníky k vyššímu výkonu před volbami.

“Nejsme od toho, abychom vychovávali lidi, oni to od nás ani neočekávají. Od toho mají kněze a psychoterapeuty,” odpovídá nový předseda lidovců Marek Výborný na dotaz @Aktualnecz, jak se staví k té části strany, která volila Jiřího Čunka či Šimona Hellera, tedy “konzervativnější”… pic.twitter.com/MAGg51Br9u — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) October 18, 2024

Výborný zároveň avizoval, že chce mít šanci skládat příští vládu. "Smysl dává jen taková koalice Spolu, v níž lidovci budou svébytnou a sebevědomou stranou. A tato koalice je jediná, kdo může současnou opozici porazit. Je nepochybné, že koalice nijak neohrožuje naši vlastní identitu. Ale bez silné KDU-ČSL nebude silná koalice Spolu," tvrdil Výborný, který burcoval delegáty proti poraženecké náladě. "Silná KDU-ČSL musí být náš společný úkol. Odmítám se smířit s tím, že jdeme na porážku. Buďme sebevědomí!" apeloval.

Zmínil také, že lidovci nemají lidi vychovávat, ale dělat praktickou politiku. "Na to mají lidé kněze a psychoterapeuty, ne politickou stranu," konstatoval. Na veřejnosti podle něj straně škodí, že stále "znovu a znovu probírají svoje kořeny". To ale současně neznamená, že strana svoje hodnoty nemá a nectí.

V komunikaci KDU-ČSL plánuje Výborný spolupracovat s jihomoravským hejtmanem Janem Grolichem, který prokázal zkušenosti v krajských volbách.

Předsedové tří ostatních koaličních stran, ODS, TOP 09 a STAN, blahopřáli nově zvolenému předsedovi k jeho úspěchu. Premiér a předseda ODS Petr Fiala se těší na další spolupráci ve vládě i v koalici Spolu. Rovněž předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) je přesvědčena, že úspěšná spolupráce v koalici Spolu bude pokračovat. Na další spolupráci se těší i ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan. Svá vyjádření zveřejnili na síti X.

Podle opozičních politiků však s nově zvoleným předsedou změna nepřijde.

"Impulzem pro změnu ve vedení KDU-ČSL původně byly volební neúspěchy a snaha o změnu trendu. Aspoň takto to vnímala spousta lidí. Volbou Marka Výborného se však nemění nic podstatného a KDU-ČSL pokračuje spíš jako frakce uskupení SPOLU než jako strana schopná samostatné existence," sdělil místopředseda ANO Radek Vondráček.