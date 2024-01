Večírek jsme po střelbě měli ukončit, omluvil se Jurečka. Podle svědka trval do noci

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) se omluvil za to, že v den tragédie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy předčasně neukončil vánoční večírek svého resortu. Tvrdí, že se o střelbě, při které 21. prosince zemřelo 15 lidí, dozvěděl až po několika hodinách. Podle svědka se však na ministerstvu tančilo až do noci.

"Uznávám, že jsem celou situaci mohl vyhodnotit rychleji, a kdybych měl informace v plném rozsahu dříve, akci bychom zrušili výrazně dřív. Omlouvám se, pokud naše vánoční setkání kohokoliv pobouřilo," sdělil ministr deníku MF Dnes tuto středu.

Ministerstvo původně tvrdilo, že vánoční akci pro zaměstnance z pietních důvodů předčasně ukončilo okolo 21. hodiny. Podle bulvárního serveru Extra.cz se však na místě lidé bavili ještě o půlnoci. Uvádí to s odkazem na svědka, který jim zaslal záběry z večírku.

"Bydlíme blízko ministerstva. Šel jsem s přítelkyní domů a všimli jsme si, že z budovy a do ní vycházejí a přicházejí lidé. To nás překvapilo, protože už bylo kolem půlnoci a ještě se pár hodin předtím stala ta tragédie," popsal serveru svědek.

Jurečka se hájil tím, že dlouho o tragédii nevěděl. "Naše setkání začalo v 15 hodin, tedy ještě dříve, než přicházely první zprávy o bezprecedentním útoku šíleného vraha. Více o tom, co se stalo, jsem se stejně jako všichni ostatní dozvěděl až kolem 19. hodiny. Že je na místě více zraněných a mrtvých lidí, policie oficiálně oznámila jen krátce před tím," napsal Jurečka MF Dnes.

O zásahu při střelbě ve škole přitom policie a média informovala krátce po 15. hodině, už v 15:36 psala o několika mrtvých a raněných. V 16:43 záchranná služba uvedla, že zemřelo 11 lidí. Před šestou hodinou večer pak policie údaje aktualizovala, informovala o 15 obětech a 24 zraněných.

Už v půl šesté také dostali novináři informaci o mimořádném jednání vlády. Místopředseda kabinetu Jurečka ale tvrdí, že až do 19. hodiny nic nevěděl. "Do té doby jsem se snažil věnovat především zaměstnancům, kvůli kterým jsme celé setkání dělali. V tu chvíli jsem neměl podrobnější informace o tom, co se stalo. Ještě večer jsem se ve 21 hodin zúčastnil mimořádného jednání vlády. V tu chvíli se naprostá většina lidí začala rozcházet domů," dodal s tím, že každý v životě dělá chyby.

