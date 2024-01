Kalousek o založení nové strany: Vyčkávám, návrat do politiky jsem nikdy nevyloučil

Na kandidátku Spolu pro evropské volby se nedostal, přesto bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek opakuje, že návrat do politiky nevylučuje. Současnou vládu Petra Fialy (ODS) často kritizuje, podle něj ztratila až 750 tisíc svých voličů. "Pokud se koalice nevzpamatuje, tak si pro jejich hlasy někdo půjde," míní. A neodmítá, že to bude on se svou novou stranou.

Před třemi lety skončil Kalousek ve sněmovně a z vysoké politiky, ve které se pohyboval od 90. let, odešel. Loni ho část regionálních organizací strany navrhla na kandidátní listinu pro eurovolby koalice Spolu tvořenou ODS, TOP 09 a lidovci. Kalousek sice nominaci přijal, ale vedení strany ho na kandidátku nezařadilo.

Od té doby se spekuluje, zdali se do politiky nevrátí, nebo dokonce nezaloží vlastní stranu. "Stále pokládám za ideální, aby se o poměrně velký počet voličů porvala koalice Spolu. To pokládám za mnohem lepší, než aby se dál fragmentovala politická scéna. A protože si to stále myslím, tak jsem logicky neučinil zatím žádné kroky k založení jakéhokoliv subjektu," vysvětluje Kalousek.

Politiku pravidelně komentuje a na sociálních sítích ho sleduje více lidí než některé aktivní politiky. Na X, dříve Twitteru, má 330 tisíc sledujících, tedy podobně jako premiér Petr Fiala (ODS). Kalousek tam vystupuje jako kritik nynější vlády, které podle průzkumu CVVM na podzim důvěřovalo jen 17 procent voličů.

Bývalý předseda TOP 09 a ministr financí odhaduje, že v Česku je zhruba tři čtvrtě milionu voličů, kteří jsou zklamaní Fialovou vládou a zároveň nechtějí volit opoziční ANO a SPD.

"Pokud se koalice Spolu nevzpamatuje a ponechá své voliče zklamané, tak si pro jejich hlasy někdo půjde. Je jedno kdo, to je prostě zákon trhu. Když je někde velká poptávka, tak dříve či později přijde někdo s nabídkou. A já jsem se pořád ještě nevzdal naděje, že s nabídkou přijde koalice Spolu. Ale musí pro to něco dělat, to se samo neudělá," prohlašuje.

Kalousek považuje za důležité, jak si bude počínat vláda na jaře. Pokud by svůj přístup nezměnila, může se podle něj objevit nová politická strana, která by se pokusila zklamané vládní voliče oslovit. Vždy tvrdil, že návrat do politiky nevylučuje, a nyní neodmítá ani to, že by za takovou stranou stál on sám. "Nevylučuji to, ale také se můj návrat nemusí nakonec uskutečnit," upřesňuje.

Letos v říjnu se konají evropské volby, na podzim pak krajské a senátní. Kalousek však odmítá, že by se některých z nich účastnil. Pokud by se o návrat do politiky pokoušel, tak až ve sněmovních volbách, které mají být na podzim 2025.

"První volby, které by mě mohly teoreticky zajímat, jsou volby do Poslanecké sněmovny, ale to ani nevím, jestli budu živ. O tom si můžeme promluvit třeba za rok," říká.

Kalousek dlouhodobě naléhá na vládu, aby byla ve svých reformách mnohem odvážnější a kromě jiného šetřila ještě podstatně více, než to dělá dosud. Premiéru Fialovi mimo jiné vytýká, že lidem neříká plnou pravdu o špatném stavu veřejných financí, který má podle Kalouska na svědomí předcházející vláda Andreje Babiše.

"Loňský strukturální deficit příští rok po všech bolestivých opatřeních prakticky nepoklesne. Veškeré sliby, jak uklidíme po Babišovi, zůstaly nenaplněny. Babišův nepořádek je neuklizen a dál zatěžuje budoucnost neúnosnými deficity a vysokými úroky z dluhu," napsal v jednom z mnoha kritických příspěvků.

Nyní říká, že považuje za nebezpečné a nezodpovědné, když premiér tvrdí, že veřejné finance jsou letos zdravé. "Tím vlastně veřejnosti říká, že tento problém neexistuje a není třeba nic zásadního dělat. Těžce nemocného pacienta neuzdravíte tím, že mu budete říkat, že je zdravý. Uzdravíte ho jen tak, že nemoc pojmenujete a budete ji léčit," kritizuje vládu.