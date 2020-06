Tisíce lidí protestovaly proti těžbě štěrkopísku. V davu šla Maláčová i hejtman Šimek

Ministryně práce a sociálních věcí za ČSSD Jana Maláčová se v sobotu účastnila pochodu tisíců lidí na východě Moravy, kteří se obávají o pitnou vodu kvůli možné těžbě štěrkopísku. Někteří účastníci měli při pochodu v rukou transparenty proti jednomu z členů vlády, ministrovi životního prostředí Richardu Brabcovi (ANO). Myslí si, že dělá málo pro to, aby zabránil těžbě. Brabec kritiku odmítá.

Tolik politiků na jednom protestním shromáždění se často nevidí. Na východě Moravy mezi městy Veselí nad Moravou a Uherský Ostroh a obcí Moravský Písek se do protestního průvodu zařadila například ministryně práce a sociálních věcí za ČSSD Jana Maláčová, senátorka za KDU-ČSL Anna Hubáčková či hejtman Jihomoravského kraje za ANO Bohumil Šimek. Všichni tři se společně s několika tisícovkami lidí vydali ze zmiňovaných měst a obcí do míst, kde chce firma České štěrkopísky zahájit těžbu.

"Vím, že se tady už dlouhá léta bojuje proti těžařům, protože je pravděpodobně velké riziko, že by mohli poškodit zdroj vody až pro 140 tisíc lidí. Jsem moc ráda, že se uspořádala tato demonstrace a jsem moc ráda, že jsem se jí mohla účastnit," sdělila Aktuálně.cz Maláčová a odmítla, že by chtěla svou účastí zvýšit šance na úspěch ČSSD v podzimních krajských volbách. Na dotaz, zda už jednala s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem (ANO), který podle kritiků dělá málo pro to, aby těžbě zabránil, odpověděla, že s ním chce vše probrat v pondělí.

"Budu se ho ptát, jak to v tuto chvíli vypadá. Pokud všichni ve vládě tvrdíme, že voda má přednost a voda je nad zlato, tak budu chtít vědět, co uděláme pro to, aby se tady netěžilo. Dnešní událost bude dobrý startovací bod," odpověděla. Víc k tomu říct nechtěla s tím, že chce s ministrem Brabcem vše nejdříve probrat.

Těžební firma už získala několik povolení, ale těžbu zatím jistou nemá. Musí ještě získat povolení k hornické činnosti. Podle některých názorů také bude potřebovat koupit další pozemky, protože zatím má vykoupenou jen část prostoru.

Ve prospěch společnosti České štěrkopísky ale hraje to, že získala souhlasné stanovisko úřadů k vlivu těžby na životní prostředí - podle dokumentů prý těžba vodu neohrozí. Kritici sice s tímto stanoviskem nesouhlasí, ale s protesty neuspěli. Stejně tak báňský úřad odmítl protesty proti svému rozhodnutí stanovit firmě dobývací prostor. Jak už on-line deník Aktuálně před několika dny informoval, rozhodne patrně soud, protože obce, hodonínské vodárny a kanalizace i Jihomoravský kraj tento souhlas báňského úřadu napadají u soudu.

Věřím, že dotáhneme boj do konce, prohlásil hejtman Šimek

Samotné sobotní shromáždění ukázalo, že lidi v regionu tento problém skutečně pálí. Účast několika tisíc protestujících překvapila i organizátory. Bylo patrné, že protestující za jednoho z viníků současného stavu skutečně považují ministra životního prostředí Richarda Brabce.

"Je tady spousta občanů z okolních obcí, jsou tady i politici, čekali jsme, že přijde ministr Brabec, že bychom se ho třeba zeptali, jak to myslí. Ale nepřišel, přišla ministryně Maláčová, ta tady zastupuje vládu," prohlásila hned na začátek svého proslovu předsedkyně spolku Za lidi pro vodu Hana Habartová, na jejíž slova lidé reagovali pískotem na adresu ministra Brabce.

Habartová zároveň ukázala na zelené pole za sebou, kde by se měl štěrk těžit, a na les, vzdálený několik stovek metrů od pole, kde je zdroj pitné vody.

"Všichni vidíme, že se těžební prostor nachází jen pár set metrů od pátého nejvýznamnějšího zdroje podzemní vody v České republice, který je zásobárnou pitné vody pro 140 tisíc lidí okresu Hodonín. V případě jeho znečištění přijdeme o pitnou vodu, což nám hodně vadí. Nehodláme se s tím smířit, budeme bojovat do poslední chvíle, abychom vybojovali právo na naši pitnou vodu," uvedla Habartová za velkého potlesku lidí.

Když se dostala ke slovu Maláčová, což se některým přítomným nelíbilo, hned upozornila, že nepřišla za vládu - a tedy ani za Brabce. "Já jsem tady za sebe. A můžu vám říci, že udělám všechno pro to, aby se zařídilo, protože když se chce, tak to jde, aby se tady štěrkopísek netěžil. A aby voda byla skutečně nad zlato," sdělila Maláčová. "Povolit těžbu štěrkopísku, která může ohrozit vodu pro 140 tisíc lidí, mi přijde jako naprosté šílenství," prohlásila a dočkala se nakonec velkého potlesku.

Když deník Aktuálně.cz na začátku června popisoval celou kauzu, která se táhne čtrnáct let, ministr Brabec opakovaně tvrdil, že on proti plánované těžbě víc udělat nemůže a vše je v rukou odborníků či úředníků.

"Kritika mě samozřejmě mrzí, ale role ministerstva životního prostředí při posuzování těchto projektů je jasně daná zákonem. Kdybych mohl rozhodnout takzvaně politicky, tak dám přednost vodě, to je jasné. Protože bych o tom rozhodoval podle principu, že pitná vody má vždy přednost," řekl mimo jiné. Odmítl také připomínku, že těžbu nikdo v regionu nechce, proti je přes padesát obcí a mnoho tisíc lidí, kteří podepsali již dvě petice.

"Často slyšíme: Lidé to nechtějí, tak to přece jednoduše nepovolujte, vyjděte jim vstříc. Já bych vlastně strašně rád, ale takhle to v právním státě nefunguje. Zákony dávají určité jistoty všem, občanům i investorům," reagoval před několika dny ministr. Přesto dal protestujícím naději. "Zdaleka není rozhodnuto o těžbě. Investor ví dnes už velmi dobře, že si lidé další těžbu v tomto místě nepřejí a každé rozhodnutí bude napadáno a využíváno všech opravných prostředků. Takže hovořit o tom, že je dnes už vlastně rozhodnuto o budoucí těžbě, prostě vůbec není pravda," sdělil Brabec Aktuálně.cz na začátku června.

Advokátní kancelář Frank Bold, která zastupuje naštvané lidi v obcích, ovšem tvrdí, že Brabec mohl podat námitky proti práci úředníků, když dali opakovaně souhlasné stanovisku k negativnímu vlivu těžby na životní prostředí. K ministrovi byl v sobotu na demonstraci kritický také ředitel Vodovodů a kanalizací Hodonín Pavel Koubek.

"Všechny posudky, které si zadal těžař a ministerstvo životního prostředí, jednoznačně straní těžaři. Všechny geologické posudky, expertízy a matematické modely, které jsme si zadali my jako správce a vlastník prameniště říkají: Netěžit. Je to zločin a nesmí to tak být. Co dělá ministerstvo? Naše argumenty nebere vůbec v potaz," stěžoval si Koubek, který poukázal i na kritickou expertízu České geologické společnosti. "Co udělali ministerští úředníci? Strčili ji do šuplíku a tři čtvrtě roku ji tajili," tvrdí ředitel.

Ten mimo jiné vysvětloval, jak je zmiňované prameniště vody pro celý region naprosto zásadní. "Prameniště vytěžilo přes 100 milionů kubíků vody, to je třetina Lipna, pětkrát Brněnská přehrada. Představte si tu obrovskou masu vody, kterou dodáváme 140 tisícům lidí na Hodonínsku, části Břeclavska a části Kroměřížska. To všechno chce stát zahodit jenom proto, aby si jeden konkrétní subjekt vydělal neuvěřitelné peníze," rozčiloval se šéf Vodovodů a kanalizací Hodonín.

K překvapení některých přítomných přijel také hejtman Jihomoravského kraje za ANO Bohumil Šimek, který patrně opět povede kandidátku do krajských voleb. A dává najevo, že je také proti těžbě. "Je podstatné, že jsme tady všichni a všichni za tuto věc bojujeme. Všichni víme, že jižní Morava je nejsušší kraj v Česku, spousta obcí už vodu nemá a ve spoustě obcí vodu navážíme. Myslím si, že tam, kde voda je, by měla zůstat," řekl Šimek a potvrdil, že Jihomoravský kraj se připojí k dalším žalobám proti rozhodnutí Českého báňského úřadu stanovit těžaři dobývací prostor. "Věřím, že máme dost dobře připravenou žalobu a u soudu uspějeme. Věřím, že ten boj dotáhneme do konce," dodal.