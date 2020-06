O suchu vláda mluví, ale neřeší ho, říká STAN. Poslanci se sejdou na mimořádné schůzi

Poslanecká sněmovna se 18. června sejde k mimořádné schůzi, jejímž hlavním tématem bude boj se suchem. Hnutí Starostové a nezávislí nasbíralo dostatečný počet podpisů, uvedl ve středu předseda jejich poslanců Jan Farský. Zákonodárci by měli probrat vládní i opoziční návrhy týkající se úprav pro ochranu krajiny, které zatím nejsou ani v prvním čtení.

Farský upozorňuje, že ačkoli v posledních týdnech přibylo srážek, neznamená to, že se situace ohledně sucha v Česku zlepšila. "Po deštích z posledních týdnů může převládat iluze, že jsme z nejhoršího venku. Ale není tomu tak. Naše krajina byla za desítky let natolik zdevastovaná, že potřebnou vodu v půdě nedokáže zadržovat, a proto může být za několik týdnů zase zcela vyprahlá. Je nejvyšší čas krajině a půdě pomoci," řekl Farský.

Podle něj vláda o boji se suchem spíše jen mluví, než že by se mu skutečně věnovala. Ve sněmovně leží už řadu let řada návrhů pro boj se suchem, které nikdo neřeší, řekl. "Slova vládních politiků plynou, voda z krajiny nenávratně mizí a naděje v podobě potřebných změn mezitím leží zaparkovaná ve sněmovně," dodal Farský.



Na schůzi by se mělo jednat například o změně vodního zákona, zanesení práva na pitnou vodu do ústavy nebo o novele zákona o pozemkových úpravách.

Schůze je zbytečná, řekl Brabec

Sběr podpisů STAN avizoval minulý týden. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) tehdy svolání schůze považoval za zbytné, o otázce sucha se podle něj může diskutovat i při debatě o jednotlivých zákonech týkajících se tématu. Stejně jako ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) ale řekl, že pokud se schůze bude konat, vystoupí na ní.

Podle Brabce ministerstvo životního prostředí za šest let podpořilo v boji se suchem zhruba 15 tisíc projektů za 12 miliard korun. Letos by to podle něj mělo být mezi čtyřmi a sedmi miliardami, řekl minulý týden na zasedání stálé komise Senátu Voda-sucho. Týká se to například dotačních programů Dešťovka pro občany a Velká dešťovka pro obce na hospodaření se srážkovou vodou. Realizují se podle Brabce také první projekty umělé infiltrace vody, které by měly pomoci přírodě vsakovat vodu do nádrží v obdobích, kdy je vody dost.

Do letošního rozpočtu ministerstva životního prostředí přibudou dvě miliardy na financování vodohospodářských projektů obcí, odsouhlasila v pondělí vláda. Další tři miliardy má ministerstvo přislíbené pro příští rok. Kabinet v pondělí také odsouhlasil navýšení rozpočtu ministerstva zemědělství na letošek o miliardu na opatření pro boj se suchem a povodněmi. Ministerstvo bude chtít ještě další navýšení na programy spojené s vodou o 1,6 miliardy korun.