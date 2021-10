Máte právo znát stav prezidenta, zprávy Hradu jsou výsměch, říkají právní experti

Zavazuje lékařské tajemství lékaře bezpodmínečně k mlčenlivosti?

Tomáš Doležal:

Lékařské tajemství je k lékařům poměrně bezvýhradné, musela by být dána zákonem stanovená výjimka. Nyní jsou lékaři skutečně vázáni povinnou mlčenlivostí. Je ale otázka, do jaké míry by měly informovat další instituce. Když se tyto informace dostávají k blízkým příbuzným nebo kanceláři prezidenta, tak ta situace je pak jiná. Ochrana informací už podléhá nějakému vážení zájmů a nedá se hovořit o lékařském tajemství a jeho striktnosti.