"Škrtil ji, až plakala a prosila." Bývalý politik TOP 09 je obžalovaný ze znásilnění

Ze znásilnění se podle zjištění Aktuálně.cz zodpovídá někdejší politik TOP 09 Otto Libal. Za stranu kandidoval do sněmovny, dva roky byl místopředsedou jedné z pražských organizací strany. Podle obžaloby ublížil dívce, kterou si přivedl domů, přestože mu opakovaně odporovala. Tento měsíc se začal případem zabývat Obvodní soud pro Prahu 6.

"O politiku se zajímá od 15 a aktivně od 19, kdy vstoupil do TOP 09 kvůli potřebě se začít, vzhledem k politické situaci, angažovat a šířit demokratické smýšlení a filosofie. Mimo lepší morálku a demokratické smýšlení by rád skrze politiku přinesl do běžných životů více inovací a technologií," uváděla TOP 09 o svém mladém kandidátovi.

Byl jím Otto Sixtus Libal, kterého strana takto promovala před volbami do Poslanecké sněmovny na podzim 2017. Coby šestnáctka na kandidátce v hlavním městě byl také tahákem jedné z předvolebních akcí pražské TOP 09, která 5. října sezvala své příznivce do jedné hospody v Holešovicích.

Nikdo z Libalových spolustraníků zřejmě netušil, že se jejich jednadvacetiletý kolega jen týden před předvolební akcí dopustil něčeho, co později státní zástupce vyhodnotil jako trestný čin. Libal měl údajně ve svém bytě v Praze 6 znásilnit dívku. Plyne to z obžaloby, kterou má Aktuálně.cz k dispozici.

Vzrušovalo ho, když ho odmítala

"Ulehl s poškozenou na rozkládací pohovku, přitiskl se k poškozené, která ležela na boku zády, a položil jí ruku na hýždě. Poškozená mu sdělila, že s ním nechce nic mít, a sundala mu ruku," popisuje obžaloba první okamžiky, kdy dívka přišla k Libalovi přespat.

V obžalobě dále stojí, že Libal ve svém chování nepřestal. Měl se hrubě dotýkat jejího poprsí. Dívka mu znovu řekla 'ne' a ještě více se od něj odtáhla. Podle státního zástupce ji pak Libal začal škrtit, až se rozbrečela a prosila ho, aby jí neubližoval. Ani to ho nezastavilo, píše státní zástupce.

"Odpověděl, že jej vzrušuje, když mu říká 'ne'. Během škrcení ji druhou rukou osahával po těle a po hýždích," popisuje obžaloba. Nakonec se jí dotýkal na intimních partiích. Nechal toho až ve chvíli, kdy se dívce podařilo vysmeknout a úplně se od něj odtáhnout.

"Tedy jiného násilím donutil k pohlavnímu styku provedeným způsobem srovnatelným se souloží," popisuje podstatu jeho jednání obžaloba. Trvalo léta, než se dívka rozhodla promluvit. Státní zastupitelství se začalo kauzou zabývat až loni. Obžaloba padla letos v září, Libalovi v ní navrhuje tři roky vězení podmíněně odložené na čtyři roky.

Místopředseda TOP 09 v Praze 7

Jak dnes devětadvacetiletý Libal na kauzu nahlíží, není jasné. Jeho telefonní číslo je nedostupné, na e-mail nereagoval. Redaktor Aktuálně.cz ho nezastihl ani na třech pražských adresách, které v souvislosti s jeho jménem dohledal. Libalův advokát na zaslaný dotaz neodpověděl. Protože hlavní líčení pokračuje v lednu, je zjevné, že Libal vinu odmítá. Jinak by se dohodl s žalobcem na trestu, což se nestalo.

Libal se do sněmovny ve volbách 2017 nedostal. Protože ale získal několik preferenčních hlasů, vysloužil si důvěru v mateřské organizaci TOP 09 v Praze 7. Následující rok se stal jejím místopředsedou, byl jím dva roky. V komunálních volbách v roce 2018 v Praze 7 kandidoval za TOP 09 a STAN, ale neuspěl, zůstal jako první pod čarou.

Coby místopředseda v Praze 7 kryl záda předsedovi Petru Kubíčkovi, který tam vede stranu dodnes. Redakce se ho chtěla na Libala přeptat, ale na vzkaz nereagoval. "Pamatuji si ho ze sociálních sítí. Vím, že byl aktivní, víc si nevybavuji," řekl Aktuálně.cz současný manažer TOP 09 v Praze 7 Max Špachta.

Libal strávil v TOP 09 pět let, odešel z ní v listopadu 2020. Pak se přidal k hnutí Hlas bývalého europoslance Pavla Teličky a stal se jeho místopředsedou. Na starost měl marketing a práci s mladými příznivci. Letos v březnu z pracovních a osobních důvodů hnutí opustil. "Byl jsem rád, že odešel. Neodvedl práci, kterou měl," řekl redakci současný šéf hnutí Daniel Chlad.

Dominik Feri je kvůli znásilnění ve vězení

Libal není prvním politikem spojeným s násilným chováním vůči ženám. Letos v květnu nastoupil do vězení bývalý člen TOP 09 a jedna z jejích někdejších nejvýraznějších tváří Dominik Feri. Dostal tři roky za dvě znásilnění a jeden pokus o něj.

"Nelze přehlédnout, že to byly perspektivní mladé ženy, u kterých došlo vinou obžalovaného k dlouhodobému snížení kvality života. Jejich životní dráhu to poznamenalo," uvedla loni v listopadu soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 3 Lenka Hájková, která Feriho kauzu vyřizovala v prvním stupni.

Její rozsudek po odvolání Feriho obstál i letos v dubnu u Městského soudu v Praze. Předseda odvolacího senátu Libor Vávra uvedl, že jiný než tříletý trest vězení byl vyloučený. Už za mřížemi se pak bývalý poslanec dozvěděl, že tento týden Nejvyšší soud odmítl i jeho dovolání.

