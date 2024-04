Feri půjde za znásilnění na tři roky do vězení, soud ho pravomocně uznal vinným

Bývalého poslance Dominika Feriho (dříve TOP 09) jako první politicky činnou osobnost čeká vězení za znásilnění. Odsedí si tři roky. Městský soud v Praze v pondělí pravomocně rozhodl, že se nepřípustného sexuálního násilí dopustil. Instance tak rozhodla po projednání Feriho odvolání. Justice se kauzou zabývala od loňského února. Exposlanec může ještě podat dovolání, to však nemá odkladný účinek.

V noci z 24. na 25. března 2016 spáchal Dominik Feri ve svém bytě na pražském Žižkově podle obžaloby první znásilnění. Tehdy sedmnáctiletá dívka ho odmítla, poté však ztratila vědomí, když jí dal Feri napít. Po probuzení se jí podle státní zástupkyně dotýkal na intimních partiích.

"Nedělej, nepřeháněj, nedělej tady problémy," řekl Feri podle obžaloby téhož roku v noci ze 7. na 8. listopadu další dívce. U sebe v bytě ji povalil na postel, kde s ní navzdory jejímu nesouhlasu měl sex. Státní zástupkyně uvedla, jak byla žena v důsledku šoku paralyzovaná a vzmohla se jen na slovní odpor.

Podle obžaloby se 28. února 2018 stala poslední obětí Dominika Feriho stážistka v Poslanecké sněmově. Feri ji pět minut proti její vůli poblíž své kanceláře osahával, líbal a chtěl se jí dotknout na intimních místech. Když se mu vysmekla, dostihl ji ve výtahu, kde na ni opět fyzicky naléhal, popsala žalobkyně. Nakonec mladou ženu nechal odejít.

"Pokládám to za osobní selhání"

Feri jakékoliv trestní jednání opakovaně popřel. Připustil ale, že se k ženám nechoval vždy správně. "Pokládám to za osobní selhání a za bolavá místa nejen pro mě, ale především pro ty, kterých se mé chování mohlo dotknout. Mrzí mě to, hluboce a upřímně se omlouvám," uvedl na začátku případu.

Trestní orgány se začaly chováním Dominika Feriho zabývat poté, co Deník N a A2larm v květnu 2021 zveřejnily svědectví několika žen o sexuálním násilí ze strany tehdejšího poslance TOP 09. Feri v reakci na to rezignoval na poslanecký mandát, odstoupil z kandidátky do sněmovních voleb a opustil TOP 09.