Co Ferimu také přitížilo. Při výpovědích obětí se hlasitě smál, kritizovala soudkyně

Na tři roky do vězení s ostrahou má jít bývalý poslanec TOP 09 Dominik Feri. Jde o první veřejně známou osobnost, odsouzenou za znásilnění v souvislosti se zneužitím své moci. Soudkyně Lenka Hájková podrobně vysvětlila, proč dala v plném rozsahu za pravdu obžalobě. Roli hrály znalecké posudky, přesvědčivé výpovědi Feriho obětí a potvrzující svědectví jejich přátel. Verdikt není pravomocný.

Devět minut četla soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 3 Lenka Hájková výrok o vině Dominika Feriho, jenž zahrnoval podrobný popis skutků. Bývalý poslanec znásilnil dvě mladé ženy a u třetí se o to pokusil. Dalších necelých 40 minut vysvětlovala, co ji k rozhodnutí o vině dovedlo. A také proč mu uložila tříletý trest vězení.

Bývalému politikovi přitížilo, že ve dvou případech se dopustil zvlášť závažného zločinu znásilnění. Jde o vynucenou soulož, případně sexuální násilí se souloží srovnatelné. Jedné z obětí bylo navíc méně než 18 let. Soudkyně upozornila i na to, jak se Feri choval během výpovědí žen. Poslouchal je prostřednictvím audiopřenosu ve vedlejší místnosti.

"Smál se tak nahlas, až to bylo slyšet do jednací síně soudu. Dvě poškozené to uváděly jako výrazně nepříjemnou okolnost při své výpovědi. Pan obžalovaný má právo na obhajobu, ale nikoliv takto neomaleným a necitlivým způsobem," uvedla soudkyně, která ve čtvrtek krátce po deváté hodině ráno rozhodla v senátu s dalšími dvěma kolegy.

Trest u dolní hranice sazby

Uložený tříletý trest je blízký spodní hranici sazby, Ferimu v krajním případě hrozilo až deset let za mřížemi. Od přísnější sankce ho uchránil jeho dosud čistý trestní rejstřík. Od zločinů navíc uběhla delší doba. První se odehrál před sedmi lety, k poslednímu došlo roku 2018. Soudy trestají přísněji, čím méně času dělí delikty od rozsudku.

Ve Feriho prospěch také hrála skutečnost, že trestnou činnost páchal ve věku nedalekém mladistvému. Prvního skutku se dopustil jako devatenáctiletý, při posledním mu bylo 21 let. Že před soudem vinu nepřiznal, nehrálo podle soudkyně Hájkové roli. Byl to jeho legitimní způsob obhajoby, na kterou má každý obžalovaný plné právo.

Soudkyně Hájková se podrobně věnovala tomu, jaké trauma bývalý politik svým obětem způsobil. Dvěma z nich zasáhl do života extrémním způsobem. "Nelze přehlédnout, že to byly perspektivní mladé ženy, u kterých došlo vinou obžalovaného k dlouhodobému snížení kvality života. Jejich životní dráhu to poznamenalo," podotkla.

První z nich Feri ublížil u sebe doma, dotýkal se jí na intimních místech. Tehdy sedmnáctiletá dívka byla v polobezvědomí. Druhou také doma povalil na postel a se slovy "nedělej problémy" ji znásilnil, šokovanou dívku neschopnou fyzického odporu sexuálně zneužil v několika pozicích. U obou propukla silná posttraumatická stresová porucha.

Sugestivní, emocionální a plačtivé výpovědi

"Vypovídala soustředěně, při klíčových momentech byla rozrušená, plačtivá. Špatně nesla to, že si část událostí nepamatuje," popisovala výpověď mladší dívky soudkyně. Vysvětlila také to, proč žena u Feriho upadla do bezvědomí. Přitom se neprokázalo to, že by ji Feri omámil psychotropní látkou podanou v nápoji, jak se spekulovalo.

Soudkyně zmíněný stav popsala jako peritraumautickou disociaci, kdy se člověk oddělí od svého těla i emocí. Jde o obranný mechanismus před extrémně stresovou situací. "Tento stav provází ztuhlost a paralýza. Některé organismy se dělají mrtvými, aby přežily," vysvětlila.

Výpověď ženy znásilněné úplným pohlavním stykem byla podle soudkyně nejvíce sugestivní. Nešlo o teatrálnost, ale o důsledek popisu hraniční události. "Byla emočně nejvíce zabarvená, poškozená v nejtěžších momentech zvyšovala hlas, třela si ruce o sebe," uvedla soudkyně, jak vnímala slova ženy.

Poslední ublížil Feri už jako poslanec, mladá žena u něj chtěla působit jako stážistka. Politik se k ní ve sněmovní kuchyňce krátce před půlnocí tiskl, chtěl ji líbat a osahávat. Dívka před ním utekla do výtahu, ale Feri ji dostihl a pokračoval v nátlaku. "Úkorně vnímala narušení osobního prostoru, byla plačtivá, úzkostná," uvedla k její výpovědi soudkyně.

Pád představy o dokonalé oběti

Soudkyně Hájková při odůvodňování rozsudku rozbila mýtus o takzvané dokonalé oběti, která je při střetu s násilníkem duchaplná, fyzicky se brání a pak si pamatuje všechny okolnosti znásilnění. Vlivem extrémního stresu není oběť často schopná vnímat všechny detaily, s delším odstupem pak může dojít k částečné ztrátě paměti.

Feri takto zpochybňoval výpovědi první a třetí oběti. U jedné v průběhu procesu říkal, že si nepamatuje, co na schůzce měli k pití, kolik toho mladá žena vypila nebo v kolik k němu přišla domů. U potenciální stážistky zase zdůraznil, že si špatně vybavuje umístění kávovaru v poslanecké kuchyňce.

Z teplické radnice do Poslanecké sněmovny Dominik Feri (* 1996) vstoupil do politiky v roce 2014, kdy v komunálních volbách kandidoval za TOP 09 v Teplicích. Nebyl zvolen, ale po vzdání se mandátu zvoleným kolegou se stal zastupitelem. Na ustavujícím jednání teplické samosprávy byl současně zvolen radním. Na teplické radnici zůstal do roku 2018. Do TOP 09 vstoupil v roce 2015, o dva roky později kandidoval do sněmovních voleb na pražské kandidátce. Více než 15 tisíc preferenčních hlasů ho nakonec vyneslo do sněmovny, v níž se stal nejmladším poslancem v historii. Byl členem ústavně-právního výboru, výboru pro veřejnou správu a organizačního výboru. V květnu 2021 po nařčení ze sexuálního násilí rezignoval na post poslance a vystoupil z TOP 09.

"Došlo u ní k takzvanému popření. Potlačovala negativní prožitek, omlouvala pachatele, racionalizovala si událost," uvedla zase soudkyně k reakci ženy, kterou Feri doma povalil na postel a znásilnil. Později s ním při jiné příležitosti měla už dobrovolný sex. Jde o jednu z možných reakcí oběti sexuálního násilí. Chce tím překrýt trauma, jež s pachatelem předtím prožila.

Odsuzující rozsudek padl díky souhrnu důkazů. Svědectví obětí vyhodnotili soudní znalci jako autentické. Potvrzovaly je navíc výpovědi jejich přátel a známých, kterým se ženy svěřily. Soudkyně vycházela také ze svědectví psychoterapeutů, k nimž ženy dochází. Jsou také u nich lékařsky doložená psychická traumata.

"Mohly konečně pocítit spravedlnost"

"Nepochyboval jsem, že soud rozhodne o mé nevině. Jsem zklamaný, že jsem odsouzen za něco, co se nestalo. Byl jsem u toho," uvedl Feri po rozsudku. Sexuální styk připouští u obou žen, které s ním byly doma. Podle něj však byl konsenzuální, tedy s oboustranným souhlasem. Trvá také na tom, že rozpory ve výpovědích obětí byly takové, že ho měla soudkyně obžaloby zprostit.

Ohradil se i proti tomu, že se ženám smál. Podle něj na to v daný den soudkyně ani žalobkyně nepoukázala. "Nemám ten dojem, že bych se takto choval. Skutečně mě překvapilo, když to paní předsedkyně senátu dnes zmínila," podotkl Feri, který se proti rozsudku odvolal. Verdikt přitom přijal navenek klidně, při jeho odůvodnění si dělal poznámky.

Rozsudek s úlevou přijala zmocněnkyně trojice žen Adéla Hořejší. Do poslední chvíle nechtěla odhadovat, jak to dopadne. Nepřítomné klientky o výsledku procesu informovala prakticky obratem. Tříletý trest vyhodnotila jako nižší, ale podle ní to pro dotyčné ženy není podstatné. Jako zásadní popsala samotný rozsudek o vině.

"Klientky po tolika letech mohou zažít spravedlnost. Dostaly pojmenování toho, že to, co se jim stalo, je skutečně závažné a škodlivé. Jsem za ně hodně ráda," popsala. Až Feri odůvodní své odvolání, Hořejší a její klientky se k němu mohou písemně vyjádřit. Podle rozsudku jim má navíc vyplatit celkem 610 tisíc korun coby odškodnění.