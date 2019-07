Letošní Prague Pride připomene počátky LGBT aktivit, nabídne i program pro seniory

Historické počátky aktivismu leseb, gayů, bisexuálů a transsexuálů připomene letošní festival Prague Pride. Jeho devátý ročník, který se uskuteční od 5. do 11. srpna, nabídne mimo jiné speciální program pro starší lidi z komunity LGBT. Návštěvníci festivalu si budou moci vybrat ze zhruba 140 akcí. Týdenní přehlídku tradičně zakončí sobotní karnevalový pochod centrem Prahy.

"V letošním roce si stejně jako mnoho Pride festivalů po celém světě připomínáme 50 let od takzvaných stonewallských nepokojů," uvedla ředitelka festivalu Hana Kulhánková.

Nepokoje odstartovala 28. června 1969 policejní razie v gay tanečním baru Stonewall Inn v New Yorku. Návštěvníci baru se tehdy začali bránit proti zatýkání, ke kterému stačilo podezření z homosexuálního chování.

"Pro nás jako queer komunitu je to důležitý zlomový moment v emancipaci komunity, která dala jasně najevo, že si nenechá líbit, jak se k nim společnost tehdy chovala. Vyšli do ulic a začali protestovat. Rok na to vznikl první Pride v New Yorku a tak začalo velké globální pridové hnutí," řekla Kulhánková. "Jsme rádi, že se situace LGBT lidí lepší, ale přesto je pro nás důležité si tento moment i v Česku připomenout," dodala.

Nejen průvod, ale také semináře a projekce

Pořadatelé letos ve spolupráci s organizací Život 90 připravili nové aktivity pro starší generace z komunity LGBT, které často zůstávají v ústraní. Budou se tak konat diskuse, filmové projekce, retro party či odpolední mezigenerační svačinky.

Na účastníky festivalu čeká dál řada divadelních představení, výstav, seminářů i sportovních akcí. Kromě toho bude letos poprvé po dobu festivalu nasvícena v duhových barvách petřínská rozhledna a pražský magistrát na své budově také poprvé oficiálně vyvěsí duhovou vlajku.

Vrcholem týdne bude jako obvykle tradiční průvod Prahou, který se uskuteční 10. srpna. Povede z Václavského náměstí ulicí Na Příkopě, přes náměstí Republiky, Dvořákovo nábřeží a Čechův most na schody na Letnou. Pořadatelé nahlásili magistrátu 30 tisíc účastníků.

V průvodu půjdou také tři osobnosti, které organizátoři festivalu ocenili za jejich přínos pro komunitu LGBT. Titul Maršálka za celoživotní přínos komunitě získá dlouholetý prezident SOHO a Gay Iniciativy Jiří Hromada. Maršálkou za to, že vystupuje veřejně jako LGBT osobnost, bude poslankyně Karla Šlechtová (za ANO). Maršálkem za propojení LGBT s romskou komunitou bude David Tišer.

Podle pořadatelů zájemců o festival každoročně přibývá. Loni na týdenní přehlídku dorazilo 92 tisíc návštěvníků. Dvě pětiny z nich byly z Prahy, 29 procent z ostatních částí republiky, šest procent ze Slovenska a čtvrtina z dalších států. V průvodu šlo podle organizátorů 40 tisíc lidí.