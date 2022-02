Obrat v kauze polní nemocnice v Letňanech. Prymula je nevinný, ale policie opět koná

Bavorský premiér Markus Söder chce dál zlepšovat vztahy s Českem. Uvedl to v dopise adresovaném českému premiérovi Petru Fialovi. Söder se v dopise, z něhož cituje bavorský deník Passauer Neue Presse, vyslovil pro brzké setkání s českým ministerským předsedou i pořádání pravidelných mezivládních konzultací. Nastínil také konkrétní projekty spolupráce například v oblastech dopravy, moderních technologií a školství. Kriticky se však Söder podle agentury DPA vyjádřil k plánovanému konečnému úložišti jaderného odpadu v blízkosti společných hranic.

Šéf bavorské Křesťansko-sociální unie (CSU) v dopise navrhuje společnou bavorsko-českou strategii sousedství. Jde například o výstavbu dopravních a datových spojení, posílení hospodářského jádra Evropy, společnou odpovědnost za životní prostředí a přírodu, další sbližování příhraničí, překonávání jazykových bariér a kontakty mládeže.

Konkrétně Söder píše, že musí být více než 30 let po pádu železné opony "konečně odstraněny historicky podmíněné mezery v železniční a silniční síti mezi Bavorskem a Českem". Kromě toho má být na "5G koridoru Mnichov-Praha" umožněn rychlý přeshraniční datový provoz, jak je to plánováno také u 5G koridoru mezi Mnichovem a italskou Bolognou. Spojit síly by podle Södera měly Česko a Bavorsko také při přechodu na klimatickou neutralitu a digitální změnu.