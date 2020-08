Neobvyklá trasa. Letadlo s Vystrčilem se při cestě na Tchaj-wan důsledně vyhnulo Číně

Na palubě letounu izraelského dopravce El Al v pondělí k jednáním o dokončení dohody o normalizaci vztahů mezi Izraelem a Spojenými arabskými emiráty do Abú Zabí odletěly delegace Izraele a Spojených států. Jde o první komerční let mezi Izraelem a Spojenými arabskými emiráty. Zároveň je to poprvé, co byl izraelskému komerčnímu letounu umožněn přelet nad Saúdskou Arábii, což výrazně zkrátí dobu letu. Ta je podle izraelského webu Times of Israel odhadována na zhruba tři hodiny.

"Takto vypadá mír," napsal na Twitteru izraelský premiér Benjamin Netanjahu k dohodě o normalizaci vztahů.

Dohoda o navázání diplomatických vztahů, která byla ohlášena 13. srpna, je první, kterou Izrael uzavřel s arabským státem za více než 20 let a jejím hlavním spouštěčem byly podle Reuters sdílené obavy SAE a Izraele z počínání Íránu. Spojené arabské emiráty se po Egyptu a Jordánsku dohodou staly teprve třetí arabskou zemí, která s Izraelem naváže plnohodnotné diplomatické styky a prvním státem ze zemí Perského zálivu.