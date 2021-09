Léčbě rakoviny brání lidská bílkovina. Češi vymýšlí pilulku, která by ji potlačila

Bílkovina metalothionein, kterou běžně produkuje lidské tělo, možná chrání nádorové buňky před chemoterapií. Tým Vojtěcha Adama z Mendelovy univerzity v Brně tak nyní pracuje na vývoji pilulky, která by funkci metalothioneinu potlačila. Lékaři by ji pacientovi podali před začátkem léčby a proces chemoterapie tím podpořili.

Metalothionein je bílkovina, která je v lidském těle nezbytná. Mimo jiné chrání buňky před působením toxických kovů. Podle Vojtěcha Adama ale může být skrytou příčinou toho, proč u některých lidí neuspěje léčba, která u jiných lidí zabírá. Sám tento protein studuje už 20 let.

„Podařilo se nám už i na zvířecích modelech potvrdit, že pokud zvýšíme tvorbu metalothioneinu v těle, zvýšíme odolnost nádoru vůči působení chemoterapie. Tyto teorie byly známé již dříve. Nám se ale podařilo je věrohodně prokázat a argumentačně podložit,“ říká Adam.

Při léčbě rakoviny pomocí chemoterapie je nutné použít velkou dávku toxických kovů, které jsou škodlivé pro všechny buňky v lidském těle, tedy i pro ty zdravé. „Myslíme si, že v tomto procesu hraje metalothionein zásadní roli. Nádor si ho vypůjčí, aby takzvaně vykrádal zinek z okolních tkání, čímž mu pomáhá růst a chrání ho před léčebnou terapií. Ačkoli nás tato bílkovina chce chránit, protože jejím úkolem je mimo jiné odstraňovat toxické kovy z našeho těla, stane se pro nás škodlivá. Snažíme se tedy snížit její produkci v těle, aby nemohla chránit nádorové buňky a bylo tak možno použít menší množství léku při stejné účinnosti,“ popisuje vědec.

Pilulka by podle Adama mohla zvýšit úspěšnost protinádorové léčby i o desítky procent. Upozorňuje však, že by ji nešlo využít u všech typů nádorových onemocnění. U některých totiž nedochází ke změnám v hladinách metalothioneinu, což znamená, že při nich by pilulka neměla žádný efekt.

Využití by ale mohla nalézt i u jiných nemocí. „Ve spolupráci s kolegy ze Španělska jsme objevili velice zajímavou roli metalothioneinu u onemocnění jater. Jsme ve stadiu experimentů na zvířatech. Přesto se dosavadní výsledky dají považovat za nový pohled na metalothionein a jeho roli v případě jiných než nádorových onemocnění,“ tvrdí Adam.

Vědci se nyní zaměřují na výběr podtypů metalothioneinu, které způsobují nejvýraznější odolnost vůči nádorové léčbě. „Čeká nás ještě dlouhá práce. Pokud budeme mít příležitost ve výzkumu pokračovat, tak tohle je pouze první krok," tvrdí Adam.

"Nyní jsme si prokázali, že jdeme správnou cestou, a teď musíme provést mnoho testování. Nejslibnější kandidát, kterého budeme cíleně blokovat, se nazývá metalothionein 3. Při blokaci ho budeme sledovat a zjistíme, zda tím léčbu skutečně zefektivníme,“ popisuje Adam a dodává, že už s experimenty začali a nyní čekají na první výsledky.

