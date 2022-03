Zeman udělil milost šéfovi Lánské obory Balákovi. Ten připravil Hrad o miliony

Prezident Miloš Zeman udělil milost šéfovi Lesní správy Lány Miloši Balákovi, kterému minulý týden soud pravomocně potvrdil tříletý trest za manipulaci dvousetmilionové zakázky v sídle prezidenta. Podle Zemana je Balák "mimořádně pracovitý a kvalifikovaný vedoucí zaměstnanec" a pro jeho odsouzení nebyl rozhodující čin, ale to, že pracuje na Hradě. Soudy o vině Baláka neměly nejmenších pochyb.

Balák byl minulý týden s konečnou platností odsouzen k tříletému vězení za ovlivnění dvousetmilionové veřejné zakázky na zajištění a odvodnění svahů kolem vodní nádrže Klíčava v Lánské oboře. Zaplatit měl podle rozsudku také pokutu 1,8 milionu korun a dostal čtyřletý zákaz činnosti. Nic z toho se ale nestane. Zeman mu svým rozhodnutím vše prominul. Podle zákona milost může udělit sám, souhlas premiéra k tomu nepotřebuje.

Zda to znamená, že Balák zůstane ve funkci šéfa Lán a bude dále rozdělovat veřejné peníze z rozpočtu Hradu, se Aktuálně.cz pokoušelo zjistit u mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka. Ten ale nereagoval.

Zeman přitom při udělení milosti využil stejné zdůvodnění, které ve čtvrtek pronesl po soudním líčení i Balákův advokát Lukáš Trojan, který pracoval i pro Mynáře.

"Po seznámení se s rozsudkem prvoinstančního soudu, který byl potvrzen odvolacím soudem, dospěl prezident k závěru, že pro přísné odsouzení nebyla zřejmě rozhodná povahu činu, ale i to, kde odsouzený pracuje, což je hledisko, které trestní právo nezná," uvedl Ovčáček na webu Hradu. Zpráva přitom nese datum 26. března, Hrad ji však zveřejnil až s třídenním zpožděním.

"S potvrzením rozsudku jsme počítali. Nerozhodovalo se o věci, ale rozhodovalo se o osobě," komentoval minulý týden rozsudek shodně Balákův advokát Trojan. Kdyby podle něj nešlo o osobu blízkou prezidentské kanceláři, nepodmíněný trest by nedostal.

Zeman ještě před zvolením prezidentem v roce 2013 prohlašoval, že se práva udělovat milosti vzdá. "Řekl jsem, že sám za sebe se těchto práv dobrovolně vzdám. A přál bych si, aby byla změněna ústava takovým způsobem, aby jakýkoliv můj nástupce nemohl institutu amnestie nebo milosti jakýmkoliv způsobem zneužít."

Jako výjimku vymezil případy, ve kterých lidé žádají o osvobození z humanitárních důvodů, například když trpí nevyléčitelnou chorobou.

Soud: Lhali všichni, kdo v soudní síni promluvili

Okresní soud v Kladně, který původně uznal Baláka vinným, neměl nejmenších pochyb o tom, že od začátku manipuloval zakázku. Předseda senátu Petr Sedlařík loni v květnu Baláka nepravomocně poslal na tři roky do věznice s ostrahou. "Byl to šolich. Na každé úrovni projektu se nacházel někdo, kdo věděl, že nejedná správně," uvedl Sedlařík při zdůvodňování rozsudku s tím, že obžalovaní "popřeli smysl zadávacího řízení".

"V jednací síni lhali prakticky všichni, kdo promluvili," zhodnotil soudce průběh obhajoby obžalovaných s tím, že například Balák měl jen připravený projev a otázkám se vyhnul.

"Výpověď pana obžalovaného Baláka - projev, který si připravil - nebyl faktor, který by mu mohl pomoci. Obžalovaný reagoval jenom na to, co chtěl, způsobem, jakým chtěl. Nic nevysvětlil. Nedal soudu argument, že to neudělá znovu. Byl středobodem podivných subjektů, které figurovaly okolo zakázky. A to říkám eufemisticky," řekl soudce.

Sedlařík také Balákovi uložil pokutu 1,8 milionu korun. Odkázal se mimo jiné i na to, že Hrad v letech, kdy se tendr připravoval, šéfovi Lán schvaloval odměny v součtu za tři čtvrtě milionu. Aktuálně.cz už také popsalo, že jejich výši v dalších letech kancléř Vratislav Mynář tají. U dovolacího soudu vyšlo najevo, že jen loni Mynář Balákovi dal odměnu dalších 300 tisíc, přestože byl v té době už obžalovaný.

Odposlechy: Půlka se vyfakturuje, ale neprostaví

Důležitým důkazem pro soud byly i odposlechy. Manažer kladenské stavební firmy Energie stavební a báňská Libor Tkadlec, kterého uznaly soudy také vinným, se na nich přiznává kolegovi například k tomu, že "jestli tohle nevyjde, tak pak už jsou u nás debilové, protože víc už to připravit nemůžu (…). Zadání, to jsem kompletně vymyslel, aby se odbouraly ty menší firmy (…). A hlavně to mám udělaný tak, že polovina se toho dělat nebude, a může se vyfakturovat."

Policistům se stavbu, za niž soud poslal Baláka do vězení, kvůli ochraně prezidentského sídla nepodařilo monitorovat na místě. Prospěch z manipulací tak odhadli na základě znaleckého posudku jako zisk z neoprávněného získání zakázky, a to téměř na devět milionů. "Je to minimalistická varianta. Mohlo to být klidně i více, vzhledem k tomu, jak to obžalovaní chystali," podotkl soudce Okresního soudu v Kladně Petr Sedlařík.

Odposlechy svědčí o tom, že Tkadlec plánoval získat z rozpočtu sídla prezidenta desítky milionů. Kancléř Mynář ale po zájmu policie část prací zastavil a celá zakázka nakonec stála zhruba 191 milionů korun s DPH, původně měla vyjít s daní na více než 230 milionů. Proto dle soudu šlo o nedokonaný čin.

Mynář Baláka aktivně hájil

Policejní zásah se v Lánech odehrál téměř před pěti lety. Vratislav Mynář, který bez tendru Baláka do funkce vybral, ho dosud odmítal odvolat s odkazem na presumpci nevinny. A dokonce kvůli němu tlačil na soudce, jak uvedl Respekt, i někdejšího ministra spravedlnosti, což popsal Radiožurnál.

Policisté z podílu na manipulacích v Lánech podezřívali i samotného Mynáře. Vinu se mu ale bez spolupráce Baláka s policisty nepodařilo prokázat.

Prověřování Mynáře zabránila Zemanova ochranka Podle zjištění Aktuálně.cz a Respektu policisté z tehdejšího Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu měli v akci pojmenované Prak původně spadeno i na jednoho z nejbližších lidí Miloše Zemana - vedoucího prezidentské kanceláře Vratislava Mynáře.

Ještě než Hrad získal podezření, že detektivové v Lánech operují, se jim na pár dnů podařilo nainstalovat odposlech do Balákovy lánské kanceláře. A dle několika zdrojů redakcí nahráli schůzku Baláka s Mynářem. A také to, že kancléř Baláka ohledně zakázky, na kterou měl jeho podřízený vypsat veřejnou soutěž, diriguje.

Podezření, že na začátku plánu na vyvedení desítek až stovek milionů nestál jen Balák, ale také jeho nadřízený Mynář, však policisté neprokázali. Přes muže, kteří mají v popisu práce střežit prezidenta, se nedostali a ti tak Mynářovi posloužili jako ochrana před policejními odposlechy.

"Výsledky dokazování jsou takové, jaké se podařilo opatřit. Nic dalšího se zajistit nepodařilo," komentoval to u soudu dozorující státní zástupce Jiří Pražák. Kauza byla podle něj specifická tím, v jakém prostředí se vyšetřování odehrávalo - tedy že šlo o chráněné a veřejnosti uzavřené sídlo prezidenta.

Reportéři v minulosti rozkryli, že na regulérnost zakázky, u níž soud později potvrdil, že ji Balák zmanipuloval, měly dohlížet Mynářovy blízké firmy. Balák k tomu ani u soudu nic neřekl. Dlouhodobě tvrdí, že je nevinný a k žádné manipulaci nedošlo.

Technický i právní dozor zajišťovali Mynářovi známí Znalec Martin Teyschl působí také jako předseda představenstva brněnské firmy GEOtest a je jejím spolumajitelem. Stejná společnost dohlížela na samotné stamilionové práce při zpevňování břehů klíčavské nádrže. Zakázku dostala bez zákonného tendru, protože je Balák nacenil pod limit, nad který by musel vyhlásit řádnou soutěž. Odposlechy zachytily, jak se dnes s Balákem odsouzený manažer Energie Libor Tkadlec opakovaně chlubil, že velkou část prací na druhé etapě sice Hrad zaplatí, ale nikdy se neprostaví.

To, že je Mynářův známý, na získání zakázky na dohled ale prý vliv nemělo. "To je historická věc. To s tím vůbec nesouvisí. Těmto věcem se věnujeme, tak jsme se o zakázku přihlásili," uvedl už dříve Teyschl.

Na právní dozor zpevňování břehů Klíčavy si Balák najal brněnskou advokátní kancelář Richarda Tománka a Jiřího Jestřába. Za roky 2015 a 2016 se Lesní správa Lány zavázala advokátům dvakrát vyplatit až 1 999 999 korun. Limit pro to, aby se musely právní služby soutěžit, je dva miliony.

I Jestřába s Tománkem kancléř Mynář velmi dobře zná. V roce 2014 mu zprostředkovali neobvykle levný nákup vily v pražských Strašnicích od advokáta Víta Širokého, který proslul třeba zastupováním odsouzeného lobbisty Romana Janouška. Oba právníci také poslali celkem 1,7 milionu korun na poslední prezidentskou kampaň Miloše Zemana. Statisíce darovali i straně SPOZ, v níž se Mynář angažoval.

Balákovy problémy se zákonem ale prezidentskou milostí nekončí. V první instanci se u Okresního soudu v Kladně hájí v další kauze, v níž je obžalovaný. Tentokrát za prodej kamene ze sídla prezidenta. Podle žalobců tak způsobil škodu 1,35 milionu, o jejíž náhradu se ale Hrad u soudu nepřihlásil. Může ji tak už vymáhat jen v samostatném řízení. Rozsudek ještě nepadl.