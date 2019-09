Kvůli trestní kauze chce šéf strážníků milion korun, použít je hodlá na soud s médii

Sedmnáct měsíců nemohl ředitel městské policie v Praze 1 Miroslav Stejskal velet. Z vedoucí pozice byl odstavený kvůli trestní kauze, v níž se zodpovídal ze zneužití pravomoci úřední osoby. Soud ho však pravomocně očistil. Podle zjištění deníku Aktuálně.cz chce za zátěž způsobenou stíháním po státu kompenzaci, s žádostí se obrátil na ministerstvo spravedlnosti.

"Nepochybně proto, že mi to na dva a čtvrt roku významně poškodilo profesní pověst," vysvětlil ředitel Stejskal pro Aktuálně.cz, co ho k podání žádosti dovedlo. Do zmíněného období počítá vedle řízení před soudem i dobu, kdy ho policie stíhala. "Pověst mi to zdevastovalo po celé republice, hlavně v médiích už navždy zůstanu jako kontroverzní osoba," dodal.

Žádost o odškodnění poslal na ministerstvo spravedlnosti v první půli září. Právě tento resort je odpovědný za finanční vyrovnání s lidmi, jejichž trestní kauzy skončily pravomocným zproštěním. "Žadatel uplatňuje kompenzaci za náklady obhajoby a za nemajetkovou újmu," řekla Aktuálně.cz Lucie Machálková z tiskového oddělení resortu. Požadovanou částku neuvedla, ale podle informací Aktuálně.cz si Stejskal řekl o sumu mírně přesahující milion korun.

Jeho problémy odstartovaly na sklonku roku 2016. Desátého prosince se v centru Prahy dostal do dramatického sporu s otcem a synem Linkovými. Mladší z nich, Robert, nechal neoprávněně stát svůj vůz na místech pro invalidy. Když s ním chtěl ředitel přestupek vyřídit, starší z Linků, Eugen, ho uhodil. Stejskal následně z preventivních důvodů sebral mladšímu telefon, aby ho proti němu nemohl použít coby zbraň.

Kriminalisté ředitele kvůli odebrání telefonu obvinili ze zneužití pravomoci úřední osoby, státní zástupkyně poslala kauzu k soudu v říjnu 2017. Šéf Městské policie hlavního města Prahy Eduard Šuster Stejskala obratem dočasně zbavil velení. Linkovi policii navíc vypověděli, že jim telefon rozbil a poškodil palubní desku auta. Tuto verzi na čas přebrala i část médií. Městský soud v Praze však Stejskala pravomocně očistil.

Satisfakce se vyjádřit penězi nedá

"Pokud strážník nejednal v úmyslu způsobit škodu či jinou závažnou újmu, nenaplnil skutkovou podstatu," vysvětlil předseda odvolacího senátu Jan Kareš. Právě očišťující rozsudek je základní předpoklad, aby ředitel mohl odškodnění nárokovat. "Odškodnění mi vrátí újmu, kterou jsem zažil. Ale satisfakce se penězi stejně vyjádřit úplně nedá," poznamenal. Ministerstvo však takovým žádostem nevyhovuje automaticky, před rozhodnutím je důkladně prověří.

Pokud Stejskal na peníze dosáhne, má jasnou představu, co s nimi udělá. "Umožní mi to, abych tlačil na všechna média, která to uveřejnila a mají to v archivech, aby to z archivu dostala. Pokud se nedohodneme, budu moci díky odškodnění zahájit soudní řízení," sdělil. Případnou kompenzaci hodlá investovat právě do nákladů na soudní spory.

Stejskal říká, že respektuje mediální pokrytí jeho trestního stíhání, obžaloby či následného soudního řízení. Vadí mu však, že některá média zmínila údajné rozbití telefonu. Už státní zástupkyně přitom v obžalobě poničení přístroje vyloučila. "Nebudu chtít, aby to vymazali, ale aby v tom souboru článků uveřejnili, jak to (trestní kauza) dopadlo," vysvětluje.

Zbylí účastníci sporu skončili u soudu

Média zpětně do svých vydaných článků zpravidla nezasahují. Je otázka, jak na případnou výzvu ředitele Stejskala zareagují. Navíc tiskový zákon něco takového nezná. Legislativa pouze umožňuje zveřejnění takzvané odpovědi, v níž dotyčný prezentuje své stanovisko k článku. "Já bych chtěl kromě toho, že stát odpovídá za škody, které někomu způsobil na pověsti, aby to takto vnímala do budoucna i média," stojí si za svým Stejskal.

Kvůli konfliktu s ním skončili před soudem i oba Linkové, dostala je tam jejich slova o rozbitém telefonu. Státní zástupce muže obžaloval z křivé výpovědi. Soudy je v prvním kole potrestaly letos v únoru, respektive v březnu. Robert dostal podmíněný trest ve výši jednoho roku se zkušební lhůtou tří let a pokutu 50 tisíc korun, jeho otec pět měsíců podmíněně se zkušební lhůtou dvou let. Odvolací pražský městský soud ale rozsudky zrušil.

27:16 Umíme pomáhat a chránit, dohled policistů nad zákonnými normami není buzerace, říká šéf Městské policie na Praze 1 Miroslav Stejskal. | Video: DVTV, Martin Veselovský

"Obžalovaný totiž nikdy 'lživě neobvinil' poškozeného z žádného trestného činu v úmyslu přivodit mu trestní stíhání. Pokud obžalovaný, ač přímo neviděl konkrétní manipulaci se svým telefonem, dovodil a uvedl, že mu poškozený rozbil telefon, neuvedl nic záměrně lživého," vysvětlila mluvčí Městského soudu v Praze Markéta Puci k případu Roberta Linka.

Obdobně odvolací instance vyhodnotila případ jeho otce. Soud prvního stupně mladšího Linka napodruhé obžaloby zprostil, proti tomu se odvolal státní zástupce. První instance má druhé rozhodnutí o jeho otci ještě před sebou. "Věc je přidělena k vyřízení JUDr. Evě Švíglerové, která nařídila hlavní líčení na 17. září, avšak kvůli omluvě obžalovaného ho odročila na 10. října," řekla Aktuálně.cz místopředsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Dana Šindelářová.