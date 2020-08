Euro až po reformách a kvóty jen přes mou mrtvolu, říká Babiš v časopise Harvardu

Česká republika je připravena na vstup do eurozóny, nicméně raději počká, až Evropská unie přijme některé nezbytné reformy. Například takové, co umožní členským státům donutit země na jihu Evropy, aby "rozumněji" nakládaly se svými rozpočty. Český premiér Andrej Babiš to uvádí v rozhovoru, který zveřejnil časopis Harvard International Review.

"Nikdo nemá moc donutit silně zadlužené státy (EU), aby se chovaly rozumněji. To je hlavní problém, který se musí naléhavě vyřešit," řekl Babiš s tím, že při vyjednávání o fondu obnovy evropských ekonomik po krizi způsobené koronavirem vystoupily na povrch neshody mezi prosperujícími severními státy a "stagnujícími" státy evropského jihu. Podle Babiše však příležitostná česká kritika evropského integračního procesu neznamená, že by země celkově stála proti užší integraci. "Konstruktivní kritika v post-Brexitové EU je nutná," řekl český premiér. Babiš ve čtvrtletníku vydávaném katedrou mezinárodních vztahů prestižní Harvardovy univerzity také zopakoval svůj odmítavý postoj vůči uprchlickým kvótám. "Kvóty? Jen přes mou mrtvolu," řekl s tím, že návrh takového opatření je symptomem toho, že si některé státy EU neumí bránit svoje území, svoje občany a podmínky schengenského prostoru. "Jakýkoliv systém redistribuce nelegálních migrantů může jen zhoršit situaci zoufalých lidí v Africe a Asii a Česká republika se nemůže podílet na těchto krátkozrakých a zbytečných řešeních," řekl Babiš. Český premiér také odmítl, že by jeho hnutí ANO bylo populistické. "Populističtí politici jsou rychlokvašky, získají velkou popularitu pomocí chytlavých slibů, ale v realitě každodenního rozhodování se stanou nepopulárními a upadnou v zapomnění. (…) ANO se stalo nejstabilnější a nejúspěšnější politickou silou v České republice během několika let. To nelze dokázat jen skrze marketing nebo účinné PR. Musíte být v kontaktu s lidmi, zejména s těmi, které opustily tradiční strany," řekl. Bránil se přitom také srovnání s americkým prezidentem Trumpem. Miliardář z New Yorku totiž podle Babiše vyrůstal se stříbrnou lžičkou v puse v jednom z nejbohatších světových měst. "Na rozdíl ode mě: narodil jsem se do slovenské rodiny patřící do střední třídy bez podnikatelského zázemí v socialistickém Československu. Takže příběhy našich životů a úspěchů jsou úplně jiné," poznamenal český premiér. Česká republika má podle šéfa hnutí ANO nakročeno k tomu stát se "jednou z deseti nejúspěšnějších zemí na světě". V Česku podle něj působí velké množství expertů například ve slibných oblastech vývoje počítačových her či nanotechnologií. "Pokud zkombinujeme zdravé veřejné finance a společnost, která drží pohromadě, můžeme učinit 21. století naším stoletím," řekl.