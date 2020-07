Babiš v Bruselu jako vyjednavač selhal, zatíží budoucí generace, zní z opozice

Je dobrá zpráva, že se lídři zemí EU dohodli na pomoci ekonomice. Z krize vyjdeme buď všichni jako vítězové, nebo jako poražení. Bít se v prsa, že někdo získal něco navíc, je krátkozraké.



Peníze teď musí jít hlavně do inovací a infrastruktury, ne do toustů. To budeme hlídat.