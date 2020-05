Kuřáků ubývá, zejména mezi mladými. Cigaretu si zapálí méně než čtvrtina Čechů

Kuřáků v Česku podle výzkumu Státního zdravotního ústavu z loňského roku v posledních sedmi letech ubývá, zejména mezi mladými. Aspoň příležitostně si podle výzkumu zapálí cigaretu méně než čtvrtina starších 15 let. Lidé si více uvědomují rizika kouření. Na tiskové konferenci to řekli zástupci ministerstva zdravotnictví, Úřadu vlády a Státního zdravotního ústavu.

"Průzkum potvrdil trend snižování kouření u věkové skupiny 15 až 24 let, protože tam se tvoří návyky pro celý život. Těžko se odnaučí kouřit někdo, kdo kouří 40 let," řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Zatímco v roce 2017 kouřilo 35 procent mladých mezi 15 a 24 lety, loni to bylo 23 procent.

Vojtěch řekl, že je třeba věnovat pozornost i alternativám klasických cigaret a jejich oblíbenosti u mladých, k čemuž podle ministra přispívá i reklama. "Bohužel i propagace od youtuberů a dalších, což nedává nejmladší generaci dobrý příklad," dodal.

Poslední den v květnu je Mezinárodním dnem bez tabáku, jeho letošním cílem je podle Vojtěcha ochrana dětí a mladistvých před závislostí na nikotinu. "Vytváří se u nich až sedmkrát rychleji než u dospělých," uvedl ministr.

Více než 21 procent mužů a přes 15 procent žen kouří denně, většinou klasické cigarety. Nejčastěji mezi deseti a 14 cigaretami denně, ale roste i užívání alternativ. "Tváří se jako 'zdravé', méně škodlivé, ale bohužel tomu tak mnohdy není," řekl ministr. Elektronické cigarety užívá méně než pět procent, mezi mladými do 24 let asi desetina kuřáků. Téměř polovina uživatelů e-cigaret kouří i klasické. Výrobky zahřívající tabák používají asi tři procenta respondentů.

Příležitostných kuřáků ubylo o téměř čtyři procenta

Státní zdravotní ústav mapuje spotřebu tabáku a alkoholu v populaci každoročně. Proti loňskému roku poklesl počet příležitostných kuřáku o 3,6 procenta. "Poměrně vysoké procento lidí je stále vystaveno tabákovému kouři na pracovišti, přestože před třemi lety došlo k poměrně významnému omezení kouření ve veřejném prostoru," uvedl. Je to asi 16 procent zaměstnanců, mezi nekuřáky 13 procent.

Zhruba třetina lidí se podle ministra pokusila v posledním roce přestat. Zvyšuje se také informovanost o zdravotních rizicích včetně několika druhů rakoviny. Téměř pětina úmrtí v Česku se podle odhadů připisuje kouření cigaret. Náklady na kouření cigaret pro systém veřejného zdravotního pojištění jsou podle odhadů kolem 100 miliard korun ročně. Výběr daní z tabáku tyto náklady nepokrývá.