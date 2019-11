Mladík ukázal snímek zničených plic po kouření e-cigaret. Bez transplantace by zemřel

Lékaři ve Spojených státech transplantovali plíce vůbec prvnímu pacientovi na světě, který si orgán nenávratně poškodil užíváním elektronických cigaret. Takzvané vapování představuje alternativu ke klasickému kouření. Na rozdíl od běžné cigarety se při něm nic nespaluje, náplň se pouze zahřívá.

Náročný zákrok provedli lékaři v nemocnici Henry Ford Hospital v Detroitu. Pacient je sám požádal, aby o jeho případu informovali veřejnost a zveřejnili i fotografie jeho poškozených plic. Podle svých slov chce být pro lidi varovnou ukázkou toho, jak jsou e-cigarety nebezpečné.

Teprve sedmnáctiletý mladík z Michiganu podstoupil operaci v polovině října.

O provedeném zákroku lékaři informovali v pondělí. Následující den na tiskové konferenci sdělili podrobnosti, jméno pacienta ale s ohledem na jeho soukromí neuvedli.

Podle lékaře Hassana Nemeha, který operaci vedl, by pacient zcela jistě zemřel, pokud by transplantaci nepodstoupil. "To, co jsem viděl na jeho plicích, se nerovná ničemu, co jsem jako lékař kdy viděl. A to dělám transplantace plic dvacet let," citoval Nemeha deník The New York Times.

Ztuhlé a zanícené plíce

Plíce mladého muže byly podle Nemeha zjizvené, ztuhlé a zanícené. Na rentgenovém snímku lze párový orgán jen stěží vidět, což je podle něj způsobené tím, že v plicích neproudí vzduch, jak je to přirozené u zdravého člověka.

Pacient se podle detroitské nemocnice zotavuje dobře. O dárci plic lékaři sdělili pouze to, že se jednalo o zdravou osobu.

Sedmnáctiletý středoškolák byl poprvé do nemocnice převezen na začátku září s domněním, že jde "pouze" o zápal plic. Jeho zdravotní stav se ale velmi rychle zhoršoval. Třetího října byl umístěn na seznam čekatelů na transplantaci plic. Díky několika faktorům, například že jde ještě o nezletilého, mohl předběhnout další čekatele a za několik dní už ležet na operačním sále, uvedl Nemeh.

Škodlivý acetát?

Zpráva o případu Američana, kterému kouření elektronických cigaret způsobilo vážné zdravotní problémy, přichází v době, kdy se o škodlivosti vapování vede vyhrocená debata. V září americké úřady oznámily, že se domnívají, že kvůli kouření elektronických cigaret onemocnělo záhadnou chorobou dýchacího ústrojí zhruba 530 lidí a osm z nich zemřelo.

Od září navíc počet případů poměrně dramaticky narostl na více než dva tisíce, 39 lidí pak zemřelo, informovalo minulý týden americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC).

Vládní agentura CDC zároveň minulý týden sdělila, že škodlivou látkou v e-cigaretách, která způsobuje nemoc dýchacích cest, by mohl být acetát vitaminu E. Jedná se o olejový derivát tohoto vitaminu, který se v přirozené formě vyskytuje v některých potravinách, například v řepkovém oleji nebo mandlích. Jeho derivát je pak běžně k dostání jako doplněk stravy, který se používá například při péči o pleť. Podle CDC není známo, že by v této formě vyvolával nějaké zdravotní problémy.

Současná studie CDC se opírá o 29 vzorků plic pacientů trpících neznámou chorobou dýchacího ústrojí. Ve všech se našel acetát zmiňovaného vitaminu.

Mnoho lidí postižených chorobou plic používalo náplň s látkou THC, psychoaktivní složkou marihuany. V těchto zplodinách byl kromě toho nalezen právě acetát vitamínu E. Ten bývá v e-cigaretách používán jako zahušťovadlo, hlavně ve výrobcích z černého trhu. Podle CDC řada nemocných přiznala, že e-cigarety kupovala právě od prodejců na černém trhu.

Agentura CDC současně upozornila, že je zapotřebí ještě dalších výzkumů, aby mohli odborníci tyto závěry potvrdit. Zároveň nevyloučila, že za těžkými zdravotními problémy kuřáků e-cigaret může být kombinace dvou a více různých látek.

Narušená regulace krevního oběhu

O tom, že vapování patrně vůbec není zdravější variantou ke klasickým cigaretám, hovoří i další čerstvá studie, kterou její autoři představili v pondělí na konferenci Americké kardiologické asociace.

Výzkum lékařského centra Cedars-Sinai v Los Angeles tvrdí, že e-cigarety mohou více poškozovat funkci srdce než běžné cigarety. Odborníci porovnávali, do jaké míry se zvýší průtok krve při mírné fyzické zátěži u deseti nekuřáků, deseti kuřáků klasických cigaret a stejného počtu lidí užívajících e-cigarety. Všechny osoby byly mladší čtyřiceti let.

U lidí, kteří kouří e-cigarety, se na rozdíl od běžných kuřáků průtok prakticky nezvýšil. Podle odborníků to poukazuje na to, že e-cigarety mohou v těle jejich uživatelů narušovat přirozenou regulaci krevního oběhu.

Jeden z tvůrců studie, kardiolog Florian Rader, nicméně uznává, že experiment pracoval s malým vzorkem lidí a že některé výsledky krevních testů se u dvou zmiňovaných skupin tolik nelišily. Rozdíly v srdeční činnosti ale byly znatelné, uvedl pro časopis Time.

