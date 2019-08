Letadlo zpěvačky Pink začalo po nouzovém přistání hořet. Nikdo není zraněný

před 59 minutami

Soukromé letadlo s týmem americké zpěvačky Pink na palubě začalo v úterý ráno hořet poté, co nouzově přistálo na letišti v dánském Aarhusu. Informuje o tom agentura Reuters. Nikomu se nic nestalo. "Bylo mi řečeno, že na palubě byl tým Pink a nikdo nebyl zraněn," řekl Reuters zástupce koncertní agentury Live Nation Norway Rune Lem. Interpretka hitu "Just Give Me A Reason", kterou ve středu večer čeká koncert v dánském městě Horesens, podle informací místní policie v letadle nebyla.