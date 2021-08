Kulhánek: Návrat k normálním vztahům s Ruskem bude trvat, zaměřme se na Izrael

Úkolem české diplomacie je dále rozvíjet spojenectví s Izraelem včetně posilování české diplomatické přítomnosti v Jeruzalémě. Při každoroční poradě s českými diplomaty to v Černínském paláci řekl ministr zahraničí Jakub Kulhánek. Odmítl "úplnou demontáž" česko-ruských vztahů, i když návrat k normálu podle něj bude trvat dlouho. Česko by se mělo pokusit udržet obchodní nebo kulturní vztahy.

Vyjádřil se i k českému předsednictví Evropské unie, česká diplomacie podle něj bude v rámci svých priorit usilovat o silnou, odolnou a udržitelnou Evropu.

Při zahájení celotýdenní porady českých velvyslanců Jakub Kulhánek (ČSSD) společně s premiérem Andrejem Babišem (ANO) vyznamenal českého velvyslance v Afghánistánu Jiřího Balouna za práci při evakuaci českých diplomatů i místních spolupracovníků z Kábulu. Předal mu nejvyšší resortní ocenění Za zásluhy o diplomacii.

S premiérem @AndrejBabis jsme dnes v rámci porady velvyslanců předali nejvyšší vyznamenání @mzvcr - medaili Za zásluhy o diplomacii - našemu velvyslanci Jiřímu Balounovi. Právě on má velký podíl na úspěšné evakuaci našich lidí z Afghánistánu. pic.twitter.com/aKBMOD4jTV — Jakub Kulhanek (@JakubKulhanek) August 23, 2021

Porada velvyslanců se v Černínském paláci koná po roční přestávce, kterou loni způsobila protikoronavirová opatření. Podle Kulhánka ministerstvo jako celek ve zkoušce kolem pandemie obstálo.

Ministr se v projevu vyjádřil k nejdůležitějším oblastem, které českou diplomacii zaměstnávají. Komentoval vývoj ve vztazích s Moskvou po vyhoštění ruských diplomatů kvůli zapojení jeho agentů do výbuchů ve Vrběticích. Kulhánek postup českých úřadů ocenil. "Zachovali jsme si čest státu, který ctí mezinárodní právo a zároveň nepostupuje hystericky," řekl.

Záležitost podle něj nekončí, protože úkolem diplomatů je udržovat komunikaci i ve složitých dobách. I když návrat k normálním vztahům bude velmi dlouhý, nepovažuje za rozumné "výkřiky o úplné demontáži česko-ruských vztahů". Za správnou označil ministr snahu udržet obchodní nebo kulturní vztahy s Ruskem. Řekl, že nyní se vytváří audit česko-ruských vztahů a příští týden ministerstvo organizuje uzavřený kulatý stůl se zástupci parlamentních stran.

Evropská unie podle něj během koronavirové krize prokázala i přes některé problémy, že je životně důležitá pro zajištění české bezpečnosti a prosperity. Řekl, že poučením z krize pro EU má být větší zaměření na praktické kroky pomáhající členským státům.

Je v našem zájmu co nejrychleji rozšířit EU na Balkán, řekl Kulhánek

Při českém předsednictví EU příští rok podle ministra musí Česko dostát očekáváním unijních partnerů, utužit vazby na podobně smýšlející členské státy a v maximální možné míře promítnout své vlastní priority do dalšího směřování EU. "Priority na úrovni ministerstva zahraničí pak lze zobecnit do třech pojmů: chceme Evropu silnou, odolnou a udržitelnou," řekl.

Za důležitý bod českého předsednictví EU Kulhánek označil politiku rozšíření unie. "Je v našem ekonomickém, politickém i bezpečnostním zájmu co nejrychleji posunout evropskou integraci zemí západního Balkánu," řekl. Doufá, že během českého předsednictví bude stanoven termín, ke kterému by do EU mohlo vstoupit Srbsko.

Za jeden z pilířů české zahraniční a bezpečnostní politiky označil dobré transatlantické vztahy a udržení funkční Severoatlantické aliance. Zdůraznil také spojenectví s Izraelem, které chce dále rozvíjet včetně posilování české diplomatické přítomnosti v Jeruzalémě.

Otázka migrace by se podle Kulhánka měla řešit především v zemích původu, případně v tranzitních zemích. Odmítl povinné kvóty přerozdělování uprchlíků v EU.

🇨🇿Jsem velmi rád, že se po pauze způsobené pandemií mohla na @mzvcr opět uskutečnit porada českých velvyslanců. Situace v Afghánistánu ukázala, že česká diplomacie patří ke světové špičce. Čeká nás teď řada úkolů včetně #CZPRES. Můj projev najdete zde → https://t.co/7jAI00hHD9 — Jakub Kulhanek (@JakubKulhanek) August 23, 2021

Kulhánek se v projevu vrátil i k událostem v Afghánistánu. Výsledek dvacetiletého snažení spojenců podle něj nelze označit za úspěch, vyjádřil ale hrdost na práci vojáků a diplomatů. Dopady vývoje v zemi se podle něj projeví ve Střední Asii a na Blízkém východě, ovlivnit mohou i transatlantické vztahy.

Kromě Balouna v projevu ocenil i velvyslankyni v Sýrii Evu Filipi a Libora Sečku, který nedávno skončil jako ambasador v Londýně. Vyzdvihl dobře vedený Sečkův twitterový účet. V době sociálních médií podle něj musí být diplomacie přítomna i v tomto prostředí. Některá velvyslanectví v tomto pokulhávají, dodal.

Video: Pálili jsme papíry, rozbíjeli věci. Byli jsme na pokraji fyzických sil, říká Baloun